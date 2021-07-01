Ідеолога російських бойовиків на Донбасі з ПВК "ЕНОТ" засудили за вимагання

1 година тому

Автор фото, Facebook Владимир Николаевич Морозов Підпис до фото, У 2014-2015 роках люди з так званої ПВК E.N.O.T. Corp не раз бували на Донбасі

В Росії ідеолога і "скарбника" військово-патріотичної організації "Єдині народні громадські товариства" (відома як приватна військова компанія "ЕНОТ" або E.N.O.T. Corp) Володимира Морозова засудили до десяти з половиною років колонії за вимагання, повідомляє російський "Комерсант".

У 2014-2015 роках Володимир Морозов та його E.N.O.T. Corp, за даним СБУ, активно воювали на Донбасі проти української армії на боці так званих "ДНР" і "ЛНР".

Вони брали участь у боях за Дебальцеве, а також супроводжували так звані "гуманітарні конвої".

За що засудили?

Автор фото, VK.COM/ZATVORNIKNK Підпис до фото, Володимир Морозов

55-річного Морозова визнали винним в участі у злочинній спільноті та вимаганні із насильством.

Своєї провини він не визнав.

Адвокат Володимира Морозова коментувати вирок відмовився, пише газета.

За даними "Комерсанта", Морозова затримали в рамках розслідування справи про напад на жителя Туапсе Петра Супонєва у серпні 2018 року.

Тоді, як встановило слідство, жителі Москви Денис Карабан і Василь Мінчік проникли у двір будинку Супонєва в Туапсе, зачинили в гаражі його дружину.

А потім кілька разів ударили чоловіка з вимогою передати права на земельну ділянку людині, яку вони назвали.

Як пише газета, Карабан і Мінчік виявилися членами ПВК "ЕНОТ", яка створена нібито з метою військово-патріотичного виховання російської молоді.

Автор фото, Facebook Владимир Николаевич Морозов

З вироку суду, який є у "Комерсанта", учасники ПВК "ЕНОТ" займалися неофіційними розшуком і стеженням за людьми на замовлення, а також нападами на громадян і розкраданнями їхнього майна.

Як встановив суд, Морозов разом з лідером ПВК Романом Теленкевічем розробляв план нападу на Супонєва і вимагання у нього майна, а також передав виконавцям 150 тисяч рублів гонорару за цей злочин.

За версією слідства, Морозов у ПВК "ЕНОТ" був ідеологом і "скарбником" - зберігав отримані злочинним шляхом кошти та розподіляв їх між учасниками.

Стати ідеологом організації, вважає слідство, Морозову дозволило те, що у нього є досвід ідеологічної і виховної роботи, а також знання в галузі релігійно-моральних навчань. Саме Морозов, за версією слідства, розробив доктрину діяльності ПВК на основі релігійно-патріотичних поглядів.

E.N.O.T. Corp в Росії

Автор фото, Facebook Владимир Николаевич Морозов

Слідство запідозрило учасників ПВК "ЕНОТ" у злочинній діяльності восени 2019 року.

"За статутом, регіональна громадська організація Е.Н.О.Т. створена для сприяння військово-патріотичному вихованню молоді, зокрема через організацію вивчення і збереження історичних матеріалів, підтримку і розвиток високих духовно-моральних традицій, що є складовою частиною громадянського суспільства", - цитував "Комерсант" матеріали справи.

"При цьому фактичною метою організації було маскування планованої злочинної діяльності з надання послуг, пов'язаних з розшуком осіб, стеженням, встановленням адрес, залякуванням, розкраданням майна, нападів та інших неправомірних дій", - додають російські журналісти.

Підозрюваними у справі стали співробітники управління ФСБ по Москві і області майори Олександр Мрищук і Антон Барякшев. Їх запідозрили в організації злочинної групи з використанням службового становища, створення банди, а також в розбої та крадіжках.

За версією слідства, ФСБшники віддавали лідерові "єнотів" Теленкевичу накази, які виконували невстановлені учасники організації.

E.N.O.T. Corp в Україні

Автор фото, Facebook Владимир Николаевич Морозов Підпис до фото, Фото літа 2014 року

Російський "Комерсант" також згадує, що члени ПВК "ЕНОТ" брали участь у військових діях на сході України і в Сирії, а також в російській анексії Криму.

У 2016 році "голова Криму" Сергій Аксьонов оголосив подяку Теленкевичу як члену Союзу добровольців Донбасу "за мужність і високий патріотизм у захисті конституційних прав і свобод жителів Криму".

Самі учасники стверджували, що брали участь не в бойових, а в гуманітарних операціях.

Але на фото і відео вони в основному були в камуфляжному одязі й зі зброєю.

Автор фото, Facebook Владимир Николаевич Морозов

У соцмережах, наприклад, є пости Володимира Морозова про "відрядження ЄНОТів" на Донбас у лютому 2015 році - це час боїв за Дебальцеве.

"Група пройшла довгий шлях уздовж лінії фронту, розвезли допомогу кільком підрозділам на передовій, взявши участь у танковій атаці і доставивши гуманітарну допомогу в лікарні", - писав Морозов з позивним "Затворник" 16 лютого 2015 року.

Автор фото, Facebook Владимир Николаевич Морозов

За даними СБУ, E.N.O.T. Corp "проводили як бойові, так і небойові операції", зокрема охороняли "гуманітарні конвої" з Росії.

"E.N.O.T. Corp також брали участь у боях біля Чорнухиного (Луганщина) та Дебальцевого (Донеччина)", - повідомляли у СБУ.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Лідер "єнотів" Теленкевич - з презентації СБУ про участь російських ПВК у війні на Донбасі

Пізніше Володимир Морозов писав у своїх соцмережах переважно про православ'я.

На сайті "Миротворець" він значиться як "російський найманець".

Росія офіційно заперечує існування ПВК, таких як "група Вагнера" та "ЕНОТ", що брали участь у бойових діях на Донбасі.