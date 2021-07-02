Україна запускає ковід сертифікати. Куди тепер пустять українців

Діана Куришко

BBC News Україна

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Elisabetta Zavoli Getty Images

З першого липня в Україні з'явилися цифрові ковід сертифікати. Ці документи мають зробити мандрівки до ЄС знову можливими. Поки що вони працюють у тестовому режимі, мають дві версії - українську та міжнародну.

Відповідаємо на головні питання про сертифікати і поїздки українців до Євросоюзу.

Що таке ковід сертифікат і як мені його отримати?

Цифровий ковід сертифікат - це документ, що підтверджує вакцинацію від Covid-19, містить інформацію про перенесену у минулому хворобу або негативний ПЛР-тест на коронавірус. Сертифікат захищений цифровим підписом.

Щоби стати власником сертифікату, треба пройти повний курс щеплення (одна або дві дози, у залежності від препарату), завантажити на мобільний застосунок "Дія", надати згоду на передачу даних і пройти верифікацію. Після цього у вашому телефоні з'явиться електронна версія сертифікату. Його можна роздрукувати.

У перші години роботи системи до тестування ковід сертифікатів долучилися понад десять тисяч людей, розповів ВВС News Україна міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Автор фото, Мінцифри Підпис до фото, "Ми запускаємо електронні ковід сретифікати"

Чому є два сертифікати - український та міжнародний? Чим вони відрізняються?

"Внутрішній" ковід сертифікат стане у пригоді під час можливих нових хвиль пандемії, пояснює депутат, керівник парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Ідея така - якщо знову буде локдаун, власники ковід сертифікатів зможуть відвідувати спортзали, басейни чи піти на концерт. Але остаточні правила ще визначить уряд.

У міжнародному сертифікаті буде ім'я, прізвище, дата народження, унікальний номер, назва країни, що видала документ, інформація про щеплення (препарат, кількість доз, дата вакцинації), результати ПЛР-тестів, а також дані про перенесену хворобу у минулому.

Внутрішній сертифікат буде простішим - лише ім'я, фото та унікальний номер.

Перевірити дійсність сертифікату дозволить QR-код із цифровим підписом, для роботи мобільного застосунку підключення до інтернету не обов'язкове.

Є паперові свідоцтва про вакцинацію. Це те ж саме?

Ні. Паперове свідоцтво про вакцинацію (документ на жовтому чи білому папері з "мокрими печатками") - поки що єдиний офіційний документ про щеплення, який видавали в Україні до появи цифрових сертифікатів. Його назва - Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Свідоцтво видає сімейний лікар після двох доз вакцин. Його поки що визнали три країни - Угорщина, Туреччина та Болгарія. Але 1 липня журналістка телеканалу 1+1 змогла перетнути кордон з Францією із таким свідоцтвом та негативним ПЛР-тестом.

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У мене вже є цифровий ковід сертифікат! Я можу збиратися у відпустку?

У перспективі з цифровим ковід сертифікатом можна буде вільно подорожувати до ЄС, а також до інших країн, які їх визнають.

"Це саме той сертифікат, який ви зможете показати прикордоннику в Австрії, наприклад", - каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Але не поспішайте. Попри те, що українські ковід сертифікати з'явилися одночасно із сертифікатами ЄС, а деякі європейські країни ухвалили рішення пускати за національними сертифікатами вакцинації, на рівні ЄС українські документи поки що не дійсні.

Спершу їх має перевірити Єврокомісія, підтвердити відповідність стандартам і ухвалити рішення про визнання українських сертифікатів.

А Україна має визнати ковід сертифікати ЄС і приєднатися до шлюзу EUDCC - системи, яка дозволяє перевіряти справжність сертифікатів та цифрових підписів.

То коли з моїм сертифікатом я точно зможу потрапити до ЄС?

Невідомо. В українському уряді заявляють, що одразу почали розробляти сертифікати вакцинації за стандартами ЄС і зараз працюють із Єврокомісією над підтвердженням їхньої відповідності.

В Єврокомісії кажуть, що наразі багато країн просять визнати їхні сертифікати про вакцинації. Де Україна у цій черзі - невідомо.

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Чи визнають у ЄС вакцини, якими щеплюють українців?

Усі вакцини, які доступні українцям, - мають авторизацію ВООЗ. Але з них в ЄС затверджені лише Pfizer та AstraZeneca (Vaxzevria - нова назва).

Але щодо AstraZeneca є нюанси: серед затверджених ЄС вакцин немає індійської Covishield, яка виготовлена за ліцензією AstraZeneca і якою щепили майже півмільйона українців.

В ЕМА заявляють, що спочатку мають перевірити місця виробництва вакцини перед тим, як дозволяти її. Serum Institute, виробник вакцини під брендом Covishield, сподівається, що це питання незабаром вирішать.

Препарат китайського виробника Sinovac, який також використовують в Україні, ще проходить авторизацію в Європейській агенції медичних препаратів. Зазвичай для цього потрібно декілька місяців.

Як стало відомо ВВС, сім країн ЄС визнали індійську вакцину для подорожей. За повідомленням, з Covishield можна подорожувати до Австрії, Німеччини, Словенії, Греції, Ірландії, Іспанії та Естонії.

Але після рішення Єврокомісії і затвердження всіх вакцин я точно зможу вільно подорожувати по ЄС?

В принципі, так. Але і тут не все просто.

Рада ЄС ухвалила рекомендації, за якими країни ЄС мають пускати туристів. Документ рекомендує країнам Євросоюзу дозволити в'їзд туристам, які щонайменше за два тижні до поїздки повністю щепилися однією з дозволених у ЄС вакцин, і рекомендувала включити у список "прийнятних" вакцин усі препарати, які затвердила ВООЗ.

Проблема у тому, що це лише рекомендації. Кожна країна має право запроваджувати власні обмеження.

Наприклад, цього тижня Німеччина запровадила нові обмеження для подорожуючих з Португалії, навіть повністю вакцинованих.

Краще ретельно перевіряти правила в'їзду у кожну країну перед поїздкою. Зробити це можна на сайті МЗС, присвяченому подорожам, а також на офіційному сайті ЄС.

Ця інформація змінюється постійно - країни то посилюють, то послаблюють обмеження для подорожей.

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Куди можна прямо зараз?

Деякі країни ЄС вже відкриті для українців. Серед них, наприклад, Болгарія. Як повідомляє посольство України у Болгарії, з 01 червня по 31 липня 2021 українці можуть в'їжджати до країни за наявності одного з таких документів:

документ про повну вакцинацію від Covid-19, від якої пройшло не менше 14 днів. І країна визнає вакцини, які роблять в Україні;

негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в'їзду в країну;

документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 не менше, ніж за 14 днів та не більше, ніж за 6 місяців до дати в'їзду в країну.

Схожі правила для українців запровадила Греція і Хорватія. Утім, крім перерахованих документів, грецька влада просить туристів заповнити спеціальну Форму сповіщення про місцеперебування пасажира. Хорватія вимагає також документального підтвердження про сплату житла.

Для поїздки на Кіпр також потрібно мати негативний ПЛР-тест, здати ще один тест по прильоту, а також зареєструватися на платформі CyprusFlightPass. Всі правила описані на сайті посольства.

Без обмежень можна їхати до Чорногорії, а звідти без тесту до її балканських сусідів - Сербії, Албанії та Північної Македонії.

Приймає туристів португальський острів Мадейра. З біометричним паспортом віза не потрібна, але потрібен негативний ПЛР. Для в'їзду також потрібно за 12-48 годин заповнити онлайн-анкету. Дістатися на Мадейру можна прямими чартерними рейсами, які з України запускають у липні. Якщо летіти через країни ЄС, які не впускають українців з туристичною метою, існує ризик, що можуть не пропустити. Схожі правила діють на Азорських островах.

1 липня Іспанія повідомила, що визнає національні сертифікати третіх країн з вакцинами, дозволеними ВООЗ. Це означає, що поїздки українців до Іспанії також стають можливими.

Автор фото, Дія Підпис до фото, Ось таке повідомлення прийшло у "Дію" людям, які зробили дві дози вакцин