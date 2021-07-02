Путін наказав блокувати Керченську протоку. Що це означає

Світлана Дорош

ВВС News Україна

6 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Володимир Путін видав указ, що надає російським військовим право блокувати Керченську протоку. Документ з'явився у час, коли на території України тривають багатонаціональні військово-морські навчання "Сі Бриз 2021".

Президент Путін цим указом затвердив поправки до російського законодавства, які передбачають надання військам Національної гвардії, які охороняють акваторію Керченської протоки та Керченський міст, права блокувати судна у разі спроб "незаконно перетнути і проникнути в акваторію, а також спроб залишити її".

Кілька днів тому російський президент заявляв, що проведення навчань "Сі Бриз 2021" у Чорному морі за участі країн НАТО - це суттєва проблема для безпеки Росії.

Тож появу указу експерти пов'язують передусім саме з присутністю іноземних кораблів у тому регіоні.

"Право сили"

Але вони кажуть і про інші причини указу російського президента.

Після анексії Криму в 2014 році Кремль постійно демонструє, що Керченська протока - це територіальні води Росії. Попри те, що досі є чинною угода, яку у 2003 році підписали Володимир Путін і Леонід Кучма.

Документ, ратифікований парламентами у 2004-му, передбачає, що Керченська протока і акваторія Азовського моря є водами спільного користування двох країн.

"Цей указ є продовженням намагань Володимира Путіна легалізувати анексію Криму правом сили", - каже в інтерв'ю ВВС News Україна заступник директора з міжнародних питань Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські військові постійно перебувають у Керченській протоці

"Як було з Defender, коли міноборони Росії заявило, що обстріляло корабель. Росія вважала, що він перебував у російських територіальних водах, хоча ніхто в світі не визнає, що це так. Але таким чином Путін намагається довести, що Росія анексувала не лише суходіл Криму, але й величезні морські простори. Однак ця ситуація показала, що ніхто таких його фантазій не визнає", - додає Михайло Самусь.

"Перетворює Азовське море у внутрішнє озеро"

Володимир Путін 30 червня під час щорічної "прямої лінії" з росіянами сказав, що його турбує "військове освоєння української території західними країнами", маючи на увазі "Сі Бриз 2021".

"Військове освоєння територій, яка безпосередньо межує з нами, - це створює для нас суттєві проблеми у сфері безпеки", - заявив він.

У той же час, на загрозах наголошують в МЗС України.

"Перебуваючи під безпосереднім керівництвом президента Росії, Росгвардія може бути використана для створення додаткових необґрунтованих перешкод для свободи мореплавства у Керченській протоці та Азовському морі", - наголошує речник МЗС Олег Ніколенко.

В МЗС також вказують, що Росія "створює чергові перешкоди для міжнародної навігації та перетворює Азовське море у своє внутрішнє озеро", порушуючи зобов'язання за Конвенцією ООН з морського права та інші норми міжнародного права.

"Цей закон грубо нехтує правами України як прибережної держави щодо Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. (...) Такі агресивні дії загрожують як національній безпеці України, так і безпеці та стабільності Південно-Східної Європи", - наголошує Олег Ніколенко і закликає до термінової "консолідованої міжнародної відповіді на протиправні дії Росії в Чорному та Азовському морях".

"Сі бриз" і весь корабельний склад ЧФ

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький каже, що "для спостереження за міжнародними морськими маневрами "Сі бриз 2021" Росія вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту".

"Країна-агресор намагається продемонструвати, що вона готова до захисту своїх інтересів із використанням військової сили. Але Росії явно не вистачає сил і засобів в Чорному морі", - заявив Вадим Скібіцький.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Багатонаціональні військові навчання "Сі Бриз" проводяться в Україні з 1997 року, після підписання меморандуму між міністерствами оборони України та США

За даними ВМС України, цьогоріч у навчаннях, які передбачають ведення бойових дій за стандартами та процедурами НАТО, беруть участь 30 кораблів, катерів та суден, понад 30 літаків і вертольотів, п'ять тисяч військових та 50 одиниць озброєння і військової техніки. Навчання проходять в Одесі, Очакові, Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський.

Керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук вважає, що наказ Володимира Путіна військовим блокувати іноземні судна - "це відповідь на дії західних країн, які зараз активно демонструють своє право на судноплавство у міжнародних водах".

Гра на нервах чи реальна ескалація

Експерти, втім, стримано оцінюють імовірність ескалації у регіоні Чорного і Азовського морів.

"Сам Путін навряд чи хотів би мірятися військовою силою, бо він розуміє, що російський флот у порівнянні з флотами країн НАТО технологічно відсталий", - каже Михайло Самусь із Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

"Росіяни останніми часом штучно роздмухують тему появи іноземних суден нібито в її територіальних водах", - вважає Павло Лакійчук.

"Нічого глобально в регіоні не зміниться. Бо указ не означає, що росіяни все відразу закриють", - вважає ексзаступник начальника генштабу Збройних сил України Ігор Романенко. В статті для УНІАН він каже, що Росія продовжує "грати на нервах", адже і раніше російські прикордонники безпідставно зупиняли судна в Керченській протоці.

Наймасштабнішим конфліктом у цьому регіоні з часу анексії Криму Росією стали події листопада 2018 року, коли російські прикордонники обстріляли і захопили українські кораблі.

А говорити про врегулювання проблеми із кордоном в Азовському морі і Керченській протоці після 2014 року не доводиться: навіть згода Києва на такі переговори з Росією означала б легітимізацію анексії Криму.

Тому Україна іде шляхом подання судових позовів у міжнародних судах. І указ президента Росії про блокування суден у Керченській протоці, вважають українські експерти, може стати черговим підтвердженням порушень міжнародних угод російською владою.