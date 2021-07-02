Україна - Англія. Прогнози букмекерів

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Вже цієї суботи, 3 липня, у Римі відбудеться поєдинок чвертьфіналу Євро-2020 між Україною та Англією.

Якщо англійці пройшли попередні стадії турніру впевнено (7 із 9 можливих очок у груповому етапі і перемога 2:0 у 1/8 фіналу з німцями), то українська збірна пробивається до кожної наступної фази змагань не без везіння.

Спершу підопічні Андрія Шевченка показали не надто виразну гру в групі, зазнавши двох поразок у трьох матчах - пробитися до 1/8 вдалося завдяки результатам поєдинків інших команд.

Фортуна на боці українців була і в першому поєдинку плей-офф зі шведами. Переможний гол забили за лічені хвилини до кінця екстратаймів - вже у доданий арбітром час м'ячем відзначився 24-річний Артем Довбик, що вийшов на заміну під кінець матчу.

Вочевидь, враховуючи усе це, а також з огляду на загальний клас команди і набір гравців, фаворитами суботнього чвертьфіналу є англійці. За версією букмекерів також.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Під час останньої особистої зустрічі команди зіграли внічию 0:0. Це було ще у 2013 році

Компанія Parimatch приймає ставки на перемогу України в основний час з коефіцієнтом 9,00, на нічию - 4,50, на виграш Англії - 1,44.

Коефіцієнт 9,00 означає, що в разі перемоги "жовто-синіх" сума, яку ви поставили на такий підсумок поєдинку, збільшиться у 9 разів. Більший коефіцієнт - менш вірогідною ту чи іншу подію вважають букмекери.

Інша букмекерська компанія - Favbet - приймає ставки зі схожими коефіцієнтами: 8,88 на перемогу України в основний час, 1,46 на виграш Англії, 4,46 на нічию.

На те, що Україна сенсаційно проб'ється до півфіналу турніру (безвідносно до того, як це станеться - в основний час, в екстратаймах чи в серії пенальті), Favbet дає коефіцієнт 5,00, а на прохід англійської збірної - 1,19.

Parimatch оцінює ситуацію майже так само: 5,00 - на прохід України, 1,20 - на прохід Англії.

Історія протистояння

До Євро-2020 збірні України та Англії зустрічалися сім разів: двічі це були товариські зустрічі й п'ять разів - в офіційних турнірах.

Чотири рази перемагали англійці, двічі була нічия і ще один раз виграла Україна.

Найбільш пам'ятний із цих поєдинків був у рамках Євро-2012. Останній матч групового турніру, тоді українцями після перемоги над шведами та поразки від французів потрібно було лише вигравати.

На початку другого тайму за англійців забив Вейн Руні.

А на 63-й хвилині стався скандальний епізод за участі угорського рефері Віктора Кашшаї.

Автор фото, Getty Images

Нападник українців Марко Девіч після атаки опинився перед воротами й зміг сильно пробити - м'яч із рамки воріт вибив захисник англійців.

Багато відеоповторів згодом показали, що насправді м'яч перетнув лінію воріт, Террі вибив м'яча запізно, але арбітр та його помічники вирішили, що голу не було - взяття англійських воріт не зарахували.

У підсумку 0:1 на користь Англії, Україна вилетіла з Євро-2012, хоча невідомо, як би все склалося, якби українці все-таки зрівняли рахунок.

Згодом в УЄФА визнали помилку арбітрів, пізніше те саме зробив і арбітр матчу.

Після того матчу команди зустрічалися ще двічі - у відборі до Чемпіонату світу-2014. Двічі зіграли внічию: 1:1 в Англії, та 0:0 у Києві.

Чвертьфінал Євро-2020 стане восьмою особистою зустріччю збірних.