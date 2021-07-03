Євро-2020: українці об'єдналися заради футболу після довгих років боротьби

Жанна Безп'ятчук

BBC News Україна

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Ця стаття написана кореспонденткою BBC у Києві Жанною Безп'ятчук і опублікована англійською мовою на сайті BBC News.

У пабах і ресторанах біля двох гігантських екранів у фан-зоні в центрі Києва усі місця зарезервовані. У суботу тут вболіватимуть за національну збірну. Це перший чвертьфінал України за всю історію виступів України на Євро.

"Коли транслювали матч Україна - Швеція, люди кричали й стрибали на столах", - каже Віталія Осадча, яка очікує аншлагу у сусідньому пабі "Портер" під час суботнього матчу проти Англії.

"Ми робимо все можливе, щоб зупинити поширення Covid-19, але коли вболівальники хвилюються, вони нас не слухають!"

Для України ця гра ще більш напружена, адже Англія вибила її з боротьби на Євро-2012.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українці вважають, що у них "відібрали" гол у ворота збірної Англії на Євро-2012

"Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012", - сказав цього тижня президент Володимир Зеленський.

Дев'ять років по тому українські футболісти зустрінуться з британцями у Римі, і рівень азарту й національної гордості досяг піку.

Той матч 2012 року дотепер відгукується болем, адже був у Донецьку, на сході України. Два роки по тому це місто захопили підтримувані Росією сепаратисти, й утримують його до цього часу.

Успіх команди, що вийшла у чвертьфінал, дав українцям таку необхідну емоційну розрядку. Вони пережили вже сім років війни на Сході, довгі місяці карантину та повільну й важку вакцинацію.

Війна на Сході - постійне джерело напруження.

І головний тренер збірної України Андрій Шевченко не запросив до національної збірної гравців, які перейшли у російські клуби, зокрема головного захисника Ярослава Ракицького.

Автор фото, Reuters/Lee Smith Підпис до фото, Андрій Шевченко (праворуч) керує збірною останні п'ять років

Колишній нападник "Мілана", який 2004 року отримав "Золотий м'яч" (нагороду найкращому футболісту Європи) - справжній національний герой.

Пандемія дуже вдарила і по збірній. У серпні минулого року від ускладнень коронавірусу помер лікар команди Антон Худаєв. Йому було 48 років. Потім, у листопаді, вся команда пішла на карантин після того, як 10 гравців отримали позитивний результат напередодні матчу Ліги націй проти Швейцарії.

Швейцарці скасували матч, а Україні присудили "технічну поразку". Той факт, що після повернення додому все тести на ковід показали негативний результат, лише погіршив ситуацію.

Автор фото, PA Media

Але успіх на Євро-2020 пішов українцям на користь.

"Футбол об'єднує українців по всій країні - від утримуваного сепаратистами Луганська до Ужгорода на заході України", - каже 24-річний Владислав Овчаренко.

Перед війною він тренувався як професійний футболіст та вболівав за луганський клуб "Зоря".

Потім у 2014 році почалася війна. Його місто захопили озброєні сепаратисти, а його самого кинули до в'язниці за те, що спалив їхній "прапор".

Після 15 місяців у полоні Владислава звільнили за обміном полоненими. Відтоді він займається соціальними проєктами для футбольної асоціації України.

"Я написав одному з наших гравців, що кожну хвилину суботньої гри ми подумки будемо поруч. І продовжимо підтримувати їх, коли все закінчиться, незалежно від результату".

Друзі з утримуваних сепаратистами регіонів розповідали йому, що там українці також підтримують національну збірну, святкуючи її перемоги.

Це підтверджує Олексій Артюх, чиє видання "Трибун" висвітлює життя Донбасу на сході України та веде моніторинг соцмереж.

"Більшість громадських груп там контролює влада, але деякі можливості для свободи вираження думок все ж залишилися. Наприклад, група "Типовий Донецьк" у російській соцмережі "ВКонтакте". Ми бачимо, що більшість її підписників вболівають за збірну України".

Звичайно, там є багато прихильників Росії, але, за його словами, їх важко відрізнити.

Відомо, що у пабах і кафе в Луганську транслюють матчі України, і місцеві, як кажуть, вболівають за українців, хоч і не так гучно, як хотілося б.

А у Римі десант фанів обох збірних буде нечисельним. Через COVID-19 українці, приміром, можуть відвідати Італію лише з дуже поважних причин.

Автор фото, Igor Meisner Підпис до фото, У суботу Ігор Мейснер триматиме прапор України на стадіоні "Олімпіко"

Але Ігор Мейснер мешкає у німецькому Аугсбургу, тому здолав 1000 км до Риму, щоби підтримати команду. "Для мене це можливість зв'язатися з іншими українцями", - пояснює він.

"На відміну від фанів з багатших країн, українці не могли дозволити собі подорожувати, тому раніше ми приїздили в значно меншій кількості".

На думку спортивного журналіста Костянтина Андрюка, успіхи України дали країні перепочинок у важкі часи.

Підпис до фото, На центральному вокзалі Києва розмістили телеекрани, щоб подорожні не пропустили матч

"Українцям бракує реальних перемог в інших сферах: у боротьбі з корупцією та стримуванні впливу олігархів на політику й економіку. Тому, щоб підтримати бойовий дух, їм потрібна інша перемога".

Політичні лідери країни також намагаються скористатися моментом, надягаючи форму національної збірної на засідання кабінету міністрів.

Автор фото, Reuters

А форма українців на Євро-2020 - це більше, ніж просто футболка. Первісно на її комірі розмістили слоган "Героям слава!", який став патріотичним гаслом і символом ідентичності у конфлікті з Росією. Але після скарги Росії УЄФА зобов'язало Україну видалити його.

Однак суботній матч виходить за рамки політики. Бари й ресторани будуть забиті, на центральному вокзалі Києва встановлять телеекрани, а українська команда грає на міжнародній арені.

Для українців це ознака того, що країна повертається до нормального життя.