Англія готова до випробування Україною на Євро 2020. Аналіз ВВС Sport

Аналіз

BBC Sport

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Англійці намагатимуться обіграти українців та вийти у свій перший за останні 25 років півфінал чемпіонату Європи.

Раніше Англія вже вибила Німеччину з Євро-2020 - цієї миті вона чекала 55 років.

І якщо підопічні Гарета Саутгейта переможуть українців, то зійдуться у двобої з Чехією або Данією на домашньому стадіоні.

Після перших чотирьох ігор на Вемблі суботня гра у столиці Італії стане першим для Англії виїзним матчем на Євро-2020.

Через обмеження Covid -19 англійські вболівальники не зможуть поїхати до Риму. Тому на стадіоні "Олімпіко" буде більше фанів з України, ніж з Англії.

Саутгейт, який вивів Англію у півфінал чемпіонату світу-2018, сказав, що "минулого сезону його гравці звикли грати без фанів".

"У такі моменти потрібно лідерство на полі, а у нас є дуже гарні лідери".

У разі перемоги, Англія вперше з 1996 року вийде у півфінал чемпіонату Європи.

Англійці протягом усього турніру виглядають дуже впевнено. Команда Саутгейта - єдина на Євро-2020 без пропущених голів.

Дилема вибору і тактика

Фланговий півзахисник Арсеналу і збірної Англії Букайо Сака отримав "незначну травму" на тренуванні у п'ятницю, але загалом команда має повністю підготовлений склад.

Однак Саутгейт має вирішити: зберегти стартовий склад, який грав проти Німеччини, чи внести якісь зміни.

Чотири гравці англійської збірної можуть пропустити потенційний півфінал, якщо отримають жовту картку під час гри проти України. Це, зокрема, захисник Гаррі Магвайр та півзахисники Калвін Філліпс і Деклан Райс.

Усі троє отримали жовту картку проти Німеччини, а друга жовта картка означає, що в наступному матчі вони на полі не з'являться.

Нападник Філ Фоден отримав попередження у першій грі групового етапу проти Хорватії, але не грав проти Німеччини.

"Ми не будемо ухвалювати жодних рішень на підставі жовтих карток, - прокоментував Саутгейт. - Це було б образою для України".

Україна гратиме без нападника Артема Бесєдіна, який отримав травму у матчі проти Швеції, та найближчі пів року лікуватиметься.

Капітан Андрій Ярмоленко, який забив два голи у чотирьох матчах на Євро-2020, був змушений залишити переможний для українців матч проти шведів через очевидну травму, але готується до суботньої гри у Римі.

Ярмоленко - один з чотирьох українських гравців, які отримали жовту картку. Решта троє - Артем Довбик, який забив переможний гол на 120-й хвилині матчу зі Швецією, та півзахисники Микола Шапаренко та Сергій Сидорчук.

"Ми змінили наше майбутнє" - Україна на Євро-2020

Яким би не був результат матчу в Римі, Україна вже увійшла в історію, вперше пробившись у плей-офф чемпіонату Європи.

Підопічні Шевченка програли у двох з трьох ігор групового етапу, але вийшли у 1/8 фіналу.

У шотландському Глазго Україна і Швеція розіграли останню путівку до 1/4 фіналу Євро-2020.

Джокером гри став 24-річний український форвард Артем Довбик. У самому кінці другого овертайму він вивів дебютним голом Україну в історичний чвертьфінал.

"Це був наш шанс змінити майбутнє, і ми це зробили, - сказав колишній нападник "Челсі" Андрій Шевченко. - Англія - чудова команда, має багато відмінних гравців і відмінного тренера. Це буде важка гра для нас".

Національні збірні України й Англії зіграли сім матчів, і англійці зазнали лише однієї поразки. У жовтні 2009-го вони поступилися у завершальному турі відбору ЧС-2010 з рахунком 1:0.

Україна має двох гравців Прем'єр-ліги - Андрія Ярмоленка з лондонського "Вест-Гема" та Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті".

"Є загроза з боку українських нападників. Вони також мають величезну моральну стійкість. І показали це у грі проти Швеції", - сказав головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт.

Прогноз експерта BBC Марка Лоуренсона

Англійці протягом усього турніру виглядають дуже впевнено. Вони були обережні, але це спрацювало.

Україна показала відмінний результат у грі проти Швеції.

Однак у цьому турнірі рівень команди показує її найгірший гравець. Збірна сильна настільки, наскільки сильний її найслабший футболіст.

У складі України є дуже гарні гравці, але є й звичайні.

Англія поки не пропустила жодного гола, і Саутгейт знає, що його команда завжди матиме шанси у матчах, - їх вабить півфінал на "Вемблі".

"Англія - фаворит Євро-2020"

Саймон Глів з аналітичної компанії Nielsen's Gracenote вважає, що фаворитом Євро-2020 є збірна Англії.

"В української команди - найменші шанси здобути перемогу, оскільки зараз вона посідає 30-е місце у світовому рейтингу Gracenote", - сказав він.

"За нашим попереднім прогнозом, Англія була другим фаворитом з ймовірністю перемоги 13,6%".

"Досягнувши чвертьфіналу і маючи потенційну перевагу гри на домашньому стадіоні, цей показник виріс до 26,5%, що зробило Англію головним фаворитом Євро-2020".