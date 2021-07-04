У серіалах стало більше сексу. Як його знімають в епоху #MeToo?

Аня Дородейко

ВВС

45 хвилин(и) тому

18+

Підпис до фото, Сцени сексу в серіалі "Нормальні люди" допомагають розкрити героїв

Від епічних пристрастей "Гри престолів" до емоційних головоломок "Нормальних людей" та юнацьких експериментів "Статевого виховання" - гучні серіали останніх років не обходяться без сексу. Причому інтимні сцени на екрані стають усе регулярнішими, ґрунтовнішими та переконливішими.

Як їх знімають в епоху #MeToo?

Все частіше за участю координаторів інтимних сцен - фахівців, оспіваних зірками у нещодавніх інтерв'ю, а в червні - й зі сцени британської теленагороди Bafta.

Про свій досвід еротичних зйомок ВВС розповіла координаторка інтимних сцен Іта О'Браєн, яка працювала на великих проєктах Netflix, HBO та ВВС.

У березні свої мемуари випустила актриса і кінопродюсерка Шерон Стоун. У них вона поділилася спогадами про знамениту сцену допиту з фільму "Основний інстинкт". Її героїня схрещує ноги, щоб спокусити детектива у виконанні Майкла Дугласа, і на ній в цей момент немає спідньої білизни.

Стоун пише в своїй книзі, що під час зйомок її попросили зняти труси, оскільки "білий колір відбиває світло". Режисер, за словами акторки, запевнив її, що глядачі не побачать інтимних частин її тіла. Однак під час перегляду готового фільму на великому екрані виявилося, що це не так. Стоун вирішила не боротися за видалення сцени, але забути її вона не може.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До "Основного інстинкту" Шерон Стоун була мало відома в акторських колах

Важкі спогади все життя переслідували й французьку акторку Марію Шнайдер. За кілька років до своєї смерті вона розповіла в інтерв'ю, як почувалася "трохи зґвалтованою" після роботи над фільмом "Останнє танго в Парижі".

За її словами, у сценарії не була прописана гучна сцена, в якій герой Марлона Брандо жорстко оволодів її героїнею на підлозі. А режисер Бернардо Бертолуччі пізніше зізнався, що він і Брандо вирішили заздалегідь не розповідати Шнайдер про плани використання під час цієї сцени вершкового масла - щоб реалістичніше зобразити її приниження "як дівчини, а не як актриси".

На початку 90-х, коли знімали "Основний інстинкт", і тим паче в 70-х, коли вийшло "Останнє танго в Парижі", про професію "координатор інтимних сцен" ніхто не чув. Але тепер усе частіше в кіно, театрі та на зйомках серіалів працює людина, яка займається постановкою моментів фізичної близькості і стежить, щоб актори були в курсі всіх деталей зйомок, а на майданчику відбувалося лише те, на що вони дали згоду.

Автор фото, Intimacy on Set Підпис до фото, Координаторка Іта О'Браєн бере участь в постановці сцен фізичної близькості

Без координаторів інтимних сцен останні роки не обходяться зйомки для найбільших світових платформ - таких як Netflix, HBO й Amazon Prime.

Попит на професію зріс через скандал з Гарві Вайнштейном і рухом #MeToo, який викрив культуру розмитих кордонів і перевищення повноважень з боку впливових фігур кіноіндустрії як на знімальному майданчику, так і поза ним.

Ніяковість і сум'яття

Зірка "Титаніка" Кейт Вінслет розповідає у подкасті, як їй не вистачало координатора інтимних сцен в минулому: "Просто щоб був поруч друг, який би сказав: "Нехай він не кладе руку туди". Самій говорити таке буває, прямо скажемо, ніяково" .

Ніяковість при зйомках інтимних сцен, коли одночасно потрібно не зачепити партнерку по сцені і переконливо зіграти для глядача, згадували й чоловіки-актори - такі як Юен Макгрегор, Генрі Кавілл, Джеймс Макевой. У їхній кар'єрі траплялися провали, коли не вдавалося контролювати ерекцію.

А актриса, режисерка і сценаристка Міхаела Коел, коли у червні отримувала нагороду британської кіноакадемії Bafta, присвятила цілу промову колезі, яка допомагала знімати численні сцени сексу в її серіалі "Я можу знищити тебе" (I May Destroy You).

У цьому серіалі, який Коел створила і в якому знялася в головній ролі, йдеться про сексуальне насильство і питання згоди на секс. Майже в кожній серії є на рідкість відверті сцени - від сексу під час місячних до швидкоплинних гей-стосунків між незнайомцями, які зустрілися через інтернет-додаток.

"Я знаю, що таке знімати без координатора інтимних сцен: ніяковість і сум'яття для знімальної команди, внутрішнє спустошення для актора", - поділилася спогадами Коел.

Потім вона подякувала координаторці інтимних сцен Іті О'Браєн - за її участь у зйомках і "за встановлення фізичних, емоційних і професійних кордонів, які допомогли нам створити твір про експлуатацію, неповагу і зловживанні владою таким чином, що ніхто з учасників проєкту сам не став жертвою експлуатації і наруги в процесі роботи".

Іта О'Браєн не була присутня на церемонії Bafta - на той момент вона працювала на зйомках в Європі, але дізнатися про слова Коел їй було не просто приємно.

"Сам факт того, що вона сказала про це з трибуни, змінює правила гри в індустрії. Вона скористалася цією платформою, щоб розповісти про роль координатора привселюдно, - я за це їй дуже вдячна", - говорить пані О'Браєн в телефонному інтерв'ю.

У минулому актриса, танцівниця й фахівчиня зі сценічного руху, Іта О'Браєн почала працювати координаторкою інтимних сцен в 2014 році, заразом розвиваючи цю нову професію. Вона також створила "Керівництво для зйомок інтимних сцен" - звід правил, який вже широко використовують у кіноіндустрії.

"Танок тіл" вимагає хореографії

Крім "Я можу знищити тебе", О'Браєн працювала у таких серіалах, як "Статеве виховання" (Sex Education) і "Нормальні люди" (Normal People), що запам'яталися глядачам абсолютно пронизливими сценами фізичної близькості.

Роль координаторки інтимних сцен вона порівнює з давно наявною і набагато більш звичною професією постановника трюків.

Автор фото, Nic Dawkes Підпис до фото, Іта О'Браєн працювала над постановкою інтимних сцен для таких серіалів, як "Нормальні люди" і "Статеве виховання"

"Уявіть собі роль координатора небезпечних трюків, - каже Іта. - Він обговорює в деталях, наприклад, бійку або політ, з продюсерами, режисерами; оцінює ризики, вносить необхідні заходи безпеки - наприклад, що акторів потрібно навчити, як падати безпечно після імітації удару. А коли все це передбачено - він займається хореографією трюку. Актори, таким чином, можуть по максимуму зосередитися тільки на своїй грі".

"І ми робимо те ж саме. Сцена близькості - це як бійка або танок. Це танок тіл, який вимагає хореографії"., - каже вона.

Але самою лише хореографією роль Іти не обмежується. Як координатор трюків має подбати про мати для м'яких приземлень, так і координатор інтимних сцен по-своєму несе відповідальність за безпеку. Так, зйомки повинні вестися в закритому режимі, коли на майданчику присутні лише вкрай необхідні члени команди, а більшість моніторів вимкнені. Плюс особливі предмети гардероба, які потрібно замовити у костюмерів.

"У професійних умовах під час зйомок секс-сцен статеві органи акторів не повинні торкатися один одного, - пояснює Іта. - Завжди використовують тканинні прикриття або мішечки для геніталій. Також стринги або шорти тілесного кольору, наліпки на соски, обтягуючі тілесні топи".

Під час зйомок інтимних сцен існує серйозний ризик для акторів, підкреслює пані О'Браєн.

"Ризик полягає в тому, що тіла акторів перебувають на загальному огляді, і до них торкаються. І якщо це організовано неправильно, акторові доводиться пройти цілий спектр внутрішніх випробувань, пережити негативні емоції: від почуття ніяковості до відчуття, що над ним в процесі роботи здійснили наругу, - пояснює вона. - Як нещодавно говорили Кейт Вінслет, Шерон Стоун та інші, це залишає слід на усьому твоєму подальшому житті".

Не "просто зіграйте, та й усе"

Роботу над будь-яким фільмом або серіалом пані О'Браєн починає з обговорення з усією командою. Перше, що вона запитує - чи був у кого-небудь негативний досвід зйомок інтимної сцени. За її словами, донедавна "так" відповіли майже всі.

"Найчастіше актори бачили в сценарії, що будуть дотики і нагота, але не знали, чого саме очікувати, тому що заздалегідь деталі не були обумовлені, не було досягнуто угоди, а підхід був приблизно такий: "Просто зіграйте це, та й усе".

Автор фото, Intimacy On Set Підпис до фото, Іта О'Браєн закликає акторів не мовчати й відкрито говорити про свої кордони

Набагато простіше знімати інтимні сцени, каже Іта, після відкритого спілкування, узгодження деталей та отримання згоди від акторів. Це ключові речі.

"Не має бути "давайте, зіграйте", а має бути чітко продумана хореографія та структура, заздалегідь відрепетирувані. Щоб актори знали, як вони будуть торкатися до партнера, в яких місцях партнер доторкнеться до них, і уявляли собі всю сцену та її ритм. Тоді перед камерою або на сцені актори будуть почуватися впевнено і натхненно, і під керівництвом режисера зможуть зіграти добре. І в результаті у вас вийде сцена, якою всі задоволені й пишаються", - пояснює вона.

Йдеться про дуже різні прояви близькості між героями, зокрема обійми та поцілунки.

Як зняти сюрприз без сюрпризів

У "Статевому вихованні" похмурий шкільний задирака Адам валить на підлогу Еріка - життєрадісного однокласника з колоритними модними уподобаннями, з якого Адам знущався усе шкільне життя. Ерік плює кривдникові в обличчя, той відповідає тим же. Проходить мить, і вони починають цілуватися. Вся сцена триває секунди, але шок, несподіванка, ніжність моменту, який раптово розвиває сюжет як для героїв, так і для глядача, довго репетирували. Зокрема й тому, що жоден з акторів не хотів, щоб на нього потрапив плювок іншого: вони плювали на листок паперу, а зйомки з різних кутів і монтаж зробили своє. Це теж координувала Іта О'Браєн.

Але в той час як глядача пронизує ефект несподіванки, вкрай важливо, щоб на знімальному майданчику ні для кого сюрпризів не було, підкреслює пані О'Браєн.

У акторів, як і в усіх людей, різні кордону в тому, що стосується особистого простору, наготи й дотиків, каже Іта. І коли актор підписується на роль, яка передбачає відверті сцени, це не означає, що він має бути готовий на все, чого зажадає режисер.

"Ми всі по-різному ставимося до свого тіла, у нас різний життєвий досвід. Хтось, наприклад, абсолютно спокійно ставиться, коли торкаються до їхніх грудей або сідниць, хтось ні. І якщо сцена знімається без обговорення, актор може опинитися в уразливому становищі і потім піти додому, відчуваючи внутрішнє спустошення, як прекрасно висловилася Міхаела Коел. Актор піде додому, й емоційно та психологічно йому буде погано від того, що його кордони порушили", - каже координаторка.

Однак наявність у акторів особистих кордонів не зв'язує руки режисерам, наполягає пані О'Браєн.

"Ми працюємо в художній індустрії, й завжди можна знайти спосіб повернути камеру і зняти цікаво при наявних обмеженнях. Наприклад, актриса може сказати: я згодна на створення враження наготи, на зйомки верху грудей до сосків, але не самих сосків. Згодна на зйомки голої спини, але не сідниць".

За таких обмежень, за словами пані О'Браєн, цілком можна домогтися враження наготи: красиво розповісти історію про оголених людей, що перебувають разом, і при цьому не порушити вимоги акторів.

"Ми знайдемо, під якими кутами розташувати камеру, щоб дотримати їхні межі, а глядачі зможуть самостійно доповнити картину в своїй уяві", - підкреслює вона.