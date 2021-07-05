Людина, яка змінила бізнес. Джефф Безос іде з посади керівника Amazon

Джеймс Клейтон

Кореспондент з питань технологій у Північній Америці

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У 2004 році Джефф Безос та його технічний радник Колін Браяр їхали разом до міста Такома, що на південь від Сіетла, штат Вашингтон.

На той час Amazon була багатомільярдною компанією. Однак вони прямували до центру споживачів Amazon - там вони мали провести два дні як агенти з обслуговування клієнтів.

"Джефф справді сам приймав дзвінки, - говорить Браяр. Він згадує, що постійно надходили скарги щодо одного товару. - Джефф вирячив очі".

Безос був розчарований. Очевидно, щось було не так з товаром, але про це не повідомили вище. Того ж дня він надіслав електронного листа із запитом про способи виявлення несправних продуктів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Amazon називає свої склади "центрами виконання"

Безос іде з посади голови Amazon у понеділок - рівно через 27 років після заснування компанії.

За цей час він розробив низку незвичних принципів лідерства, які, на думку деяких, є основою його успіху. Інші вважають, що вони уособлюють усі проблеми big tech.

Поговоріть з будь-ким, хто коли-небудь працював в Amazon, і вам не доведеться довго чекати, щоб почути фразу "одержимість споживачами".

Для Безоса прибуток був довгостроковим прагненням. Щоб компанія мала успіх, вона повинна мати щасливих клієнтів - майже за будь-яку ціну.

Надя Шурабура почала працювати в Amazon у 2004 році. Згодом її запросили до елітної "S-команди" менеджерів Amazon - старшого керівного складу. Але коли вона тільки розпочинала роботу, то думала, що її негайно звільнять.

"Я зробила найбільшу помилку у своєму житті під час нашого різдвяного піку", - каже вона.

Пані Шурабура наказала покласти ключові товари на занадто високі полиці на складах. Щоб дістати потрібні товари з полиць, потрібно було витратити час і гроші.

"Я придумала спосіб, як нам втратити якомога менше грошей, і ми начебто вирішили проблему. Але коли я поговорила про це з Джеффом, він подивився на мене і сказав: "Ви підходите до цього не з того боку".

"Ви думаєте, як оптимізувати витрати. Вирішіть проблему для клієнтів, а потім прийдіть до мене за кілька тижнів і скажіть, скільки це коштуватиме", - сказав він.

Приголомшливі закиди

Безос має багато критиків. Минулого місяця у статті ProPublica йшлося про податкові декларації Безоса - автори стверджували, що пан Безос не сплачував податків у 2007 та 2011 роках.

Це була приголомшлива заява про найбагатшу людину світу.

Не допомогли репутації Безоса й інші негативні історії про Amazon - зокрема про нещадність та монополізм компанії.

Однак багато людей, які тісно з ним співпрацюють, не погоджуються із твердженням, що він байдужий чи егоїстичний.

Для них він є провидцем бізнесу - цілеспрямованою людиною, яка створила легендарну філософію роботи та компанію вартістю майже 1,8 трлн доларів.

Правило двох піц

Безос любить невеликі команди. У нього є правило, як забезпечувати продуктивність зустрічей: переконайтеся, що ви можете нагодувати всю групу двома піцами.

Він ненавидить презентації PowerPoint, натомість надає перевагу записам від руки, які обговорюють керівники.

Щоб на зустрічах не домінували якісь окремі люди, він іноді підходить до кожного учасника й питає їхньої думки.

А люди, які його добре знають, кажуть, що він любить тих, хто дає відсіч. "Ми сперечалися і кричали одне на одного", - каже пані Шурабура.

"Все дуже відкрито, і розмови бувають бурхливими і дуже пристрасними. Але йдеться про тему обговорення, ніколи - проти конкретної людини", - каже вона.

Amazon має 14 "принципів лідерства". В одному з них ідеться про те, що треба мати "сміливість не погоджуватися".

І, схоже, Безос справді хоче розвивати цю культуру на більш високому рівні. Лідери не повинні "йти на компроміси заради соціальної згуртованості", говорить принцип.

Однак залишається питання про те, чи завжди цю філософію правильно трактують в усій ієрархії Amazon.

У 2015 році газета New York Times опублікувала статтю, в якій колишні співробітники казали про "травматичну" корпоративну культуру.

Безос є шанувальником техніки, винаходів, машин. Він одержимий метриками - успішна риса у світі логістики. Але критики кажуть, що ця одержимість має наслідком людські витрати, особливо на численних складах Amazon.

Під час невдалої спроби працівників Amazon у Бессемері, штат Алабама, створити профспілку я поспілкувався з багатьма робітниками, які сказали, що почуваються "гвинтиком у машині". Інші кажуть, що живуть із відчуттям, що за ними постійно спостерігають.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наступник Безоса працює в Amazon з 1997 року

Однак на вищому рівні стиль управління Безоса інакший. Він любить, щоб його команди мали автономію, що, на його думку, сприяє розвитку інновацій.

Amazon Web Services (AWS), надзвичайно успішний сервіс хмарних обчислень, на перший погляд, не мав багато спільного з основним бізнесом Amazon - електронною комерцією.

Однак Безос підтримав цю ідею і надав своєму довіреному співробітнику Енді Джессі свободу та капітал, щоб створити компанію всередині компанії. Безос розглядає Джессі як підприємця, а не просто менеджера - ключовий фактор, чому він стане наступником Безоса.

"Легко бути сміливим, коли ти працюєш у стартапі, - говорить пані Шурабура. - Мірою зростання стає все важче і важче бути сміливим, тому що тепер ти багато чим ризикуєш. Він завжди був дуже сміливим".

Люди, які його знають, кажуть, що Безос любить підходити до проблем "у зворотному напрямку". "Це дуже специфічний процес в Amazon," - говорить Браяр.

На етапі планування команда робить зворотний графік - починає з того, як би виглядав запуск, а потім працює у зворотному напрямку.

"Перше, що робить команда, - це пише пресреліз, який, як правило, є останнім, що пишуть компанії", - додає він.

Це відбиває погляд Безоса на час. Це те, про що він багато думає. Він встановив годинник на 10 000 років за 42 млн доларів у горі в Техасі. Він має уособлювати силу "довгострокового мислення".

Безос завжди розглядав бізнес у довгостроковій перспективі.

Автор фото, Reuters

Безоса завжди захоплювали космічні подорожі, і вже цього місяця він прагне здійснити політ у космос першим пілотованим рейсом його компанії Blue Origin.

Петиція про те, щоб не повертати його на Землю, зібрала майже 150 000 підписів.

Його можна любити або ненавидіти, але Безос показав себе надзвичайно яскравим та здібним лідером - тим, хто змінив спосіб роботи компаній у всьому світі.