"Туман у голові": симптом менопаузи, який може з'явитися набагато раніше

Лора Плітт

BBC News Mundo

54 хвилин(и) тому

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На початку своєї кар'єри Гаятрі Деві, невропатолог лікарні Ленокс-Гілл у Нью-Йорку, та її колеги помилились: вони помилково діагностували жінці, яка мала менопаузу, хворобу Альцгеймера.

Після низки процедур (остання з яких передбачала введення естрогена) стан здоров'я жінки покращився, і докторка Деві зрозуміла, що первинні симптоми - втрата пам'яті, дезорієнтація - насправді мали зовсім іншу причину.

Когнітивні проблеми пацієнтки були безпосередньо пов'язані з різким зниженням рівня естрогена - гормону, який починає коливатися за кілька років до менопаузи (яка клінічно починається через рік після останньої менструації в жінки).

Цей прорив став переломним для докторки Деві та змусив її дослідити один із менш відомих симптомів менопаузи - так званий "туман у голові".

Одна з найбільш тривожних речей щодо туману в голові (який також називають туманом мозку чи сплутаною свідомості) полягає в тому, що багато жінок, які страждають від нього, не знають про його причини.

"Багато жінок, які переживають перименопаузу (період до менопаузи, який може тривати близько семи років. - Ред.) - починають відчувати труднощі при запам'ятовуванні та підборі слів або концентрації уваги на декількох завданнях одночасно", - говорить докторка Деві ВВС.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деякі жінки кажуть, що їм важко запам'ятовувати конкретні слова або навіть цілі розмови

Це впливає на той тип пам'яті, який ми використовуємо, наприклад, коли заходимо в магазин і намагаємося згадати, що ми хотіли придбати, розповідає BBC Полін Макі, професорка психіатрії, психології та акушерства та гінекології з Університету Іллінойсу, Чикаго, та колишня президентка Американського товариства менопаузи.

Це також впливає на нашу здатність розповідати історії або брати участь у розмові, а потім згадувати те, що ми говорили, додає вона.

Проблема є більш розповсюдженою, ніж вважали раніше.

"У наших дослідженнях ми виявили клінічно значущі порушення, з якими 10% жінок показали результати, значно нижчі за очікувані для їхнього віку", - говорить професорка Макі.

"Але багато хто стикається з менш помітними труднощами, у тому сенсі, що вони не впливають на загальну здатність жінок працювати, але вони все одно помітять різницю", - додає вона.

За словами докторки Деві, "близько 60% жінок у перименопаузі чи менопаузі суб'єктивно переживають когнітивні зміни, і це майже завжди можна підтвердити медичними оглядами".

Естрогенова чутливість

Одне з ключових питань полягає в тому, що мозок має естрогенові рецептори, і багато з них розташовані в гіпокампі, ділянці мозку, яка відповідає як за запам'ятовування, так і за пригадування певних типів інформації.

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"Коли відбувається різке падіння естрогенового рівня, воно впливає на активність у гіпокампі", - пояснює докторка Деві.

Дослідження, під час яких учасницям видаляли яєчники [вони виробляють найбільше естрогена], показали, що когнітивні здібності покращилися після того, як жінкам призначали естроген, говорить професорка Макі.

Але не всі жінки, які переживають перименопаузу, страждають від туману в голові. Чому?

Тому, що чутливість кожної жінки до естрогенових коливань різна.

До речі, вираз "психічний туман" придумав британський лікар Едвард Тілт в середині XIX століття, щоб позначити явне помутніння свідомості його пацієнток вікторіанської доби під час менопаузи. Приміром, вони казали, що не можуть згадати, де вони залишили свій гаманець чи як повернутися додому.

Припливи та пам'ять

"Але важливий не тільки естроген. Слід враховувати й інші фактори, такі як порушення сну", - говорить Ребекка Терстон, професорка психіатрії в Університеті Пітсбурга.

"Під час цього переходу до менопаузи до 60% жінок повідомляють про проблеми зі сном - що пов'язано з пам'яттю", - говорить дослідниця.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У деяких жінок припливи тривають до 60-70 років

Брак сну заважає ланцюгам пам'яті, як і припливи - раптове відчуття сильного жару, яке поширюється по всьому тілу, викликаючи почервоніння шкіри та рясне потовиділення.

Окрім сильного впливу на сон (деякі жінки говорять, що не тільки прокидаються посеред ночі через припливи, але й вимушені міняти піжаму та постільну білизну через потовиділення), припливи також самі по собі є проблемою.

"Раніше ми думали про припливи як про помірний симптом, з яким доводиться миритися жінкам, але зараз ми бачимо, що вони пов'язані із серцево-судинним ризиком, вони є маркерами захворювання дрібних судин мозку, вони впливають на зв'язок між (двома сторонами) гіпокампу і спричиняють зміни в пам'яті", - говорить професорка Терстон.

Перепади настрою, занепокоєння та депресія, які посилюються під час перименопаузи, також впливають на пам'ять.

Табу та незнання

Якщо ці симптоми настільки поширені, чому про них так мало відомо?

Обізнаності бракує, оскільки менопауза досі є предметом табу в багатьох культурах.

"Проблема полягає в тому, що процес може відбуватися протягом багатьох років, і жінки можуть навіть не підозрювати, що вони в перименопаузі. Тож легко віднести ці симптоми до інших факторів", - розповідає Карін Фрік, професорка психології Університету Вісконсин-Мілуокі.

Які симптоми менопаузи?

Зміна тривалості та частоти менструацій

Зміни кількості виділень

Сухість піхви

Труднощі з засинанням

Прискорене серцебиття

Біль і скутість у суглобах

Перепади настрою

Втрата м'язової маси

Повторювані інфекції сечовивідних шляхів

Джерело: Британська національна служба охорони здоров'я

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"Жінки після 40 років, як правило, дуже зайняті, вони можуть працювати, вести господарство, піклуватися про старих батьків, мати дітей різного віку ... тому вони, можливо, списують [когнітивні проблеми] на стрес", - говорить професорка Фрік.

З іншого боку, "багато жінок бояться говорити про це. Жінки дуже багато працюють, щоб досягти певних речей у своїй кар'єрі, і вони не хочуть, щоб їх вважали старими або слабкими", - додає вона.

Експерти, з якими говорила ВВС, поділяють думку щодо необхідності проводити ретельні дослідження погіршення когнітивних здібностей, пов'язаного з менопаузою, і, перш за все, підвищувати обізнаність, яка позбавить непотрібних страждань мільйони жінок у всьому світі.

Лікування

Найперше, говорить професорка Макі, "важливо, щоб жінки не панікували, тому що вони думають, що можуть мати хворобу Альцгеймера. Навряд чи, бо те, що з ними відбувається, є нормальним".

Хоча результати досліджень неоднозначні, є вказівки на те, що туман у голові є тимчасовим і згодом зникає, оскільки мозок призвичаюється функціонувати з невеликою кількістю естрогена або зовсім без нього.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деяким жінкам призначають гормональну терапію

Але "якщо припливи не дають вам спати всю ніч і ви не можете заснути, бажано проконсультуватися з лікарем, який може в певних випадках рекомендувати замісну гормональну терапію, особливо молодим жінкам, оскільки користь перевищує ризики", - каже професорка Макі.

Докторка Деві погоджується, що багато жінок добре реагують на цю терапію, використання якої різко скоротили після публікації суперечливого дослідження майже двадцятилітньої давнини, яке пов'язувало замісну гормональну терапію з раком молочної залози - висновок, який згодом спростували.

"Сучасна замісна гормональна терапія є більш специфічною, ніж була раніше, й існує безліч форм естрогенів. У багатьох випадках вони можуть бути корисними", - говорить професорка Фрік.

Для тих жінок, які мають легкі симптоми - або вирішили не приймати гормональну терапію - є інші заходи, які можуть допомогти поліпшити когнітивні показники.

Аеробні вправи, стимуляція мозку за допомогою ігор чи розумових вправ, усталений режим сну, обмеження вживання алкоголю та середземноморська дієта - усе це, як відомо, пом'якшує дискомфортні симптоми менопаузи.