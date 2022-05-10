"Я виконав волю українського народу - розвалити СРСР". Цитати Леоніда Кравчука
Леоніда Кравчука завжди вважали чудовим промовцем і співрозмовником. Цитати із його численних інтерв'ю і виступів переказували із десятиліття в десятиліття. Деякі з них збереглися лише у пам'яті його сучасників.
Ми зібрали висловлювання першого президента, які запам'яталися найбільше.
Про СРСР і ядерну зброю
"Україна може пишатися тим, що вона є, була і стала в 1991 році країною, яка розвалила Радянський Союз - останню імперію, найбільш страшну", - заявляв Леонід Кравчук у серпні 2016 року з нагоди чергової річниці розпаду СРСР і проголошення Незалежності України.
В інтерв'ю ВВС він запевнив, що його підпис під документом про ліквідацію СРСР - найважливіший вчинок його життя.
"Це - найголовніший у житті рік, місяць, день і година, коли я підписав ліквідацію СРСР. Це найголовніше, що я зробив у житті. Мені вдалось виконати волю українського народу. Навіть не Кравчук розвалив СРСР, а український народ на референдумі 1 грудня 1991 року. Я виконав волю українського народу - розвалити СРСР, я щасливий, що зробив це", - казав пан Кравчук.
"Ми з ядерною зброєю, не маючи систем управління, випробування, відновлення, були схожі на мавпу, яка тримає в руках гранату і затиснула "чеку". Їй сказали не відпускати, вона й тримає. А потім їй набридло і вона відпустила", - так Леонід Кравчук у 2016 році відповідав на критику через відмову України у 1994-му від ядерної зброї.
Хоча Кравчук готував Будапештський меморандум, підписав його Леонід Кучма.
Про Росію
"Цілуйтеся, але не лягайте у ліжко, не йдіть у чужий дім, майте свою квартиру. Ось такою має бути політика", - Леонід Кравчук саме так радив українській владі будувати стосунки з Росією. Ці слова пролунали у серпні 2010 року.
Через 11 років, у червні 2021, в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" Леонід Кравчук сказав: "Буду стріляти до останнього - поки руки зброю будуть тримати і поки бачити ворога буду. Я його - сучого сина - до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вб'ю. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб'ю".
Про "кравчучки"
На честь експрезидента в народі на початку 90-х почали називати сумку на коліщатах, з якою мільйони українців їздили торгувати по країні та за кордон.
"Той, хто у 90-і їздив із "кравчучкою", нині має свій бізнес, а хто бігав із прапором, то бігає з ним і досі", - запевняв Леонід Кравчук у грудні 2012 року в інтерв'ю виданню "Пропозиція"
Про те, що маємо
Чи не найбільш відома фраза Леоніда Кравчука стосується діяльності Леоніда Кучми на посаді прем'єр-міністра України, хоча зараз вона є крилатою у різних ситуаціях.
Саме Кравчук рекомендував Кучму на цей пост і саме йому згодом програв на позачергових президентських виборах.
"Маємо те, що маємо", - цитата, що перетворилася на крилату і навіть стала назвою однієї із книг першого президента.
Про владу і депутатів
"Коли став президентом, моя дружина їздила "Ладою", а в родини не було охорони. Це не те, що тепер: будь-який лакей, що тільки дорвався до влади, їздить із мигалками й реанімаційними машинами. Я завжди кажу: якщо за тобою їде реанімаційна машина, залишайся вдома, на хріна тобі їхати на роботу?!" - обурювався Леонід Кравчук у липні 2012 року в інтерв'ю журналу "Країна".
"Знаєте, у чому найбільша проблема нашої влади? Будь-який шмаркач вважає, що якщо він потрапив до парламенту - він вже великий політик", - казав експрезидент у грудні 2008 року, коментуючи політичну ситуацію в країні.
"Майдан починали одні, а до влади прийшли інші люди, які до цього Майдану мають такий стосунок, як я до сонячного затемнення", - обурювався у 2017-му Леонід Кравчук, аналізуючи події Євромайдану.
Про звинувачення у політичному "флюгерстві"
"Тільки мертві і дурні не змінюють своєї точки зору", - так сказав Леонід Кравчук у червні 2009 року, коли його запитували, чому він почав підтримувати доцільність широкої коаліції між партіями Юлії Тимошенко та Віктора Януковича, якщо ще кілька місяців твердив, що це неможливо.