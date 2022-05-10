"Я виконав волю українського народу - розвалити СРСР". Цитати Леоніда Кравчука

31 хвилин(и) тому

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Леоніда Кравчука завжди вважали чудовим промовцем і співрозмовником. Цитати із його численних інтерв'ю і виступів переказували із десятиліття в десятиліття. Деякі з них збереглися лише у пам'яті його сучасників.

Ми зібрали висловлювання першого президента, які запам'яталися найбільше.

Про СРСР і ядерну зброю

"Україна може пишатися тим, що вона є, була і стала в 1991 році країною, яка розвалила Радянський Союз - останню імперію, найбільш страшну", - заявляв Леонід Кравчук у серпні 2016 року з нагоди чергової річниці розпаду СРСР і проголошення Незалежності України.

В інтерв'ю ВВС він запевнив, що його підпис під документом про ліквідацію СРСР - найважливіший вчинок його життя.

"Це - найголовніший у житті рік, місяць, день і година, коли я підписав ліквідацію СРСР. Це найголовніше, що я зробив у житті. Мені вдалось виконати волю українського народу. Навіть не Кравчук розвалив СРСР, а український народ на референдумі 1 грудня 1991 року. Я виконав волю українського народу - розвалити СРСР, я щасливий, що зробив це", - казав пан Кравчук.

"Ми з ядерною зброєю, не маючи систем управління, випробування, відновлення, були схожі на мавпу, яка тримає в руках гранату і затиснула "чеку". Їй сказали не відпускати, вона й тримає. А потім їй набридло і вона відпустила", - так Леонід Кравчук у 2016 році відповідав на критику через відмову України у 1994-му від ядерної зброї.

Хоча Кравчук готував Будапештський меморандум, підписав його Леонід Кучма.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Леонід Кравчук, Станіслав Шушкевич, Борис Єльцин. Ті, хто підписав документ про припинення існування СРСР

Про Росію

"Цілуйтеся, але не лягайте у ліжко, не йдіть у чужий дім, майте свою квартиру. Ось такою має бути політика", - Леонід Кравчук саме так радив українській владі будувати стосунки з Росією. Ці слова пролунали у серпні 2010 року.

Через 11 років, у червні 2021, в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" Леонід Кравчук сказав: "Буду стріляти до останнього - поки руки зброю будуть тримати і поки бачити ворога буду. Я його - сучого сина - до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вб'ю. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб'ю".

Про "кравчучки"

На честь експрезидента в народі на початку 90-х почали називати сумку на коліщатах, з якою мільйони українців їздили торгувати по країні та за кордон.

"Той, хто у 90-і їздив із "кравчучкою", нині має свій бізнес, а хто бігав із прапором, то бігає з ним і досі", - запевняв Леонід Кравчук у грудні 2012 року в інтерв'ю виданню "Пропозиція"

Про те, що маємо

Чи не найбільш відома фраза Леоніда Кравчука стосується діяльності Леоніда Кучми на посаді прем'єр-міністра України, хоча зараз вона є крилатою у різних ситуаціях.

Саме Кравчук рекомендував Кучму на цей пост і саме йому згодом програв на позачергових президентських виборах.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Леонід Кравчук вважав своєю помилкою призначення Леоніда Кучми прем'єр-міністром. Тривалий час стосунки між ними були прохолодними

"Маємо те, що маємо", - цитата, що перетворилася на крилату і навіть стала назвою однієї із книг першого президента.

Про владу і депутатів

"Коли став президентом, моя дружина їздила "Ладою", а в родини не було охорони. Це не те, що тепер: будь-який лакей, що тільки дорвався до влади, їздить із мигалками й реанімаційними машинами. Я завжди кажу: якщо за тобою їде реанімаційна машина, залишайся вдома, на хріна тобі їхати на роботу?!" - обурювався Леонід Кравчук у липні 2012 року в інтерв'ю журналу "Країна".

"Знаєте, у чому найбільша проблема нашої влади? Будь-який шмаркач вважає, що якщо він потрапив до парламенту - він вже великий політик", - казав експрезидент у грудні 2008 року, коментуючи політичну ситуацію в країні.

"Майдан починали одні, а до влади прийшли інші люди, які до цього Майдану мають такий стосунок, як я до сонячного затемнення", - обурювався у 2017-му Леонід Кравчук, аналізуючи події Євромайдану.

Автор фото, UNIAN

Про звинувачення у політичному "флюгерстві"

"Тільки мертві і дурні не змінюють своєї точки зору", - так сказав Леонід Кравчук у червні 2009 року, коли його запитували, чому він почав підтримувати доцільність широкої коаліції між партіями Юлії Тимошенко та Віктора Януковича, якщо ще кілька місяців твердив, що це неможливо.