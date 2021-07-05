У Тбілісі скасували ЛГБТ-ходу через погрози учасникам

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Протестувальники штурмують офіс ЛГБТ-спільноти у Тбілісі

ЛГБТ-активісти Грузії заявили про скасування "Маршу гідності", запланованого в Тбілісі на 5 липня, через побоювання щодо безпеки.

"У нас немає очікувань того, що МВС адекватно виконає свої зобов'язання, адже бачимо, що поліцейські не реагують на факти насильства", - йдеться в заяві неурядової організації "Тбілісі Прайд".

"Влада не те, що не змогла забезпечити безпеку квір-спільноти і наших прихильників, а й активними діями завадила нам використовувати право на зібрання. Ми не можемо вийти на вулицю, повну ґвалтівників, яких підтримує влада, патріархія і проросійські сили і ризикувати життям людей", - заявили в активісти.

Організатори сподівалися, що хода стане проривом для ЛГБТ-спільноти Грузії.

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Через погрози з боку радикальних угрупувань ЛГБТ-активісти протягом останніх років змушені або скасовувати акції, або проводити їх підпільно, приховуючи час і місце своїх зібрань.

Радикальна опозиція

Повідомлення про скасування ходи прозвучало на тлі новин про погроми й напади з боку радикальних груп, які виступали проти проведення "Маршу гідності" в Тбілісі.

Як твердять грузинські ЗМІ, противники ходи в понеділок через балкон залізли в офіс організації "Тбілісі прайд", зірвавши звідти веселковий прапор і постер.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Радикально налаштовані чоловіки спалюють ЛГБТ-символіку, яку здерли з офісу активістів

У МВС Грузії організаторів закликали відмовитися від ходи на вулицях, пояснивши це масштабністю запланованих противниками акцій.

Заяві МВС передував коментар прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі на засіданні уряду - він заявив, що вважає проведення маршу недоцільним.

"Акція несе ризик громадянського протистояння. Як ви знаєте, для більшості населення проведення цієї акції є неприйнятним. Відповідно, я вважаю, що ця акція не має відбутися на проспекті Руставелі", - заявив прем'єр.

За його словами, були запропоновані альтернативні місця для проведення ходи. Противників акції він попросив не порушувати закон.

При цьому Гарібашвілі заявив, що за організацією акції стоїть радикальна опозиція на чолі з експрезидентом Михайлом Саакашвілі.

"Вони організують цей марш і ці акції. Зрозуміло, їхня мета - внести в країну порушення громадського порядку і хаос, чого, звичайно ж, не буде. Ми цього не допустимо", - заявив Гарібашвілі.

Церква проти

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"Марш гідності" повинен був пройти у понеділок увечері й завершити "Тиждень прайду" в Тбілісі. Це було єдиним публічним заходом у рамках тижня.

Проти проведення ходи виступила патріархія Грузії, яка закликала вірян зібратися на молебень в Кашветській церкві на проспекті Руставелі, щоби показати світу, що вони "захищають свою гідність", і для них неприйнятна "спроба нав'язати переродження".

Ультраконсервативні групи також погрожували зірвати марш.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Під час протестів цей журналіст отримав поранення

Дипмісії та представництво ООН в Грузії у спільній заяві раніше закликали владу забезпечити право на мирні зібрання усім без винятку, зазначивши, що в учасників акцій не повинно бути побоювань.

Українська громадська організація "КиївПрайд" висловила підтримку ТбілісіПрайд. За їх інформацією, офіс грузинської організації штурмували з особливою жорстокістю.

"Офіс TbilisiPride оточений кров'ю, осколками розбитого скла, дверей та камер після жорстокого нападу ультраправих та представників грузинських православних церков. Постраждало двадцять журналістів", - йдеться у повідомленні ГО у Facebook.

КиївПрайд вимагає від уряду Грузії захистити активістів, хода має відбутися безпечно.