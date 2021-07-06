Ковід сертифікат українця. Як він виглядає і що дає

Діана Куришко

BBC News Україна

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Перші українці отримали електронні ковід сертифікати.

Як він виглядає і що дає, розповідає ВВС News Україна.

Що таке ковід сертифікат?

Ковід сертифікат - це цифровий документ, в якому має бути інформація про вакцинацію і з яким у перспективі стануть можливі подорожі до ЄС.

Для отримання сертифіката потрібно пройти повний курс щеплення від коронавірусу і завантажити застосунок "Дія".

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ось так виглядає ковід сертифікат у "Дії"

Наразі сертифікати працюють у тестовому режимі і для того, щоб його встановити, потрібно зареєструватись тут і виконати низку інструкцій, які надішлють з Мінцифри.

Участь у такому тестуванні передбачає оновлення до версії 3.0.8 застосунку або вище. У зв'язку з цим частині користувачів дійсно треба видалити попередню версію та встановити найновішу.

Там обіцяють, що після закінчення тестування і виправлення всіх несправностей сертифікат можна буде легко згенерувати у додатку "Дія".

У Мінцифри кажуть, що до серпня електронний сертифікат буде доступний всім вакцинованим двома дозами, а це майже мільйон українців.

Перевірити дійсність сертифіката можна за QR-кодом. Пізніше ковід сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів. Або якщо ви нещодавно перехворіли на Covid-19.

Ось так виглядає це сертифікат:

Як його зробити?

Сертифікат не з'явиться автоматично у застосунку "Дія". Він стане доступний як послуга за замовленням. Ви маєте надати згоду на його формування.

Згенерувати сертифікат можна буде так: зайти у "Дію" у розділ "Послуги", обрати "COVID-сертифікат" і натиснути "Згенерувати сертифікат".

Далі підтвердити "Дія. Підписом" заяву на обробку медичних даних. Дані підтягнуться з системи е-Health.

Сертифікат з'явиться поруч із іншими цифровими документами. Сертифікати для тих, хто перехворів планують запустити до кінця липня.

Поки що сертифікати з'являються лише у тих людей, які зареєструвалися на тестування у "Дії".

До кінця липня, обіцяють у Мінцифрі, він стане доступним всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації.

Помилки у сертифікатах

Під час тестування користувачі пишуть про проблеми з сертифікатами на різних етапах.

Наприклад, "Дія.Підпис" не дає пройти перевірку. Або додаток не бачить даних про щеплення, чи сертифікат так і не з'явився.

Особливо на це скаржаться користувачі Android. Такі проблеми поки що вирішують у ручному режимі.

"Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію. Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією помилок лікарями при внесені даних", - розповів заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Є два види сертифікату: міжнародний для подорожей (після завершення процедур визнання з ЄС) та внутрішній - для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

Сертифікати працюють, вже можна їхати у подорож?

На рівні ЄС українські документи поки що не визнають.

Спершу їх має перевірити Єврокомісія і ухвалити рішення про визнання. Україна підпише угоди з країнами про визнання сертифікатів.

Автор фото, Дія

Далі Україна має приєднатися до шлюзу EUDCC - системи, яка дозволяє перевіряти справжність сертифікатів та цифрових підписів.

Але разом з тим низка європейських країн почали визнавати національні сертифікати про вакцинацію третіх країн, не з ЄС, й поступово відкривають свої кордони.

Є випадки, коли українців пропускали до ЄС, наприклад, до Болгарії та Франції, з паперовими свідоцтвами про вакцинацію.

Це означає, що хоча визнання українських сертифікатів на рівні ЄС ще немає, окремі європейські країни вже починають відкриватися.

Автор фото, GETTY IMAGES Підпис до фото, Прикордонники перевірятимуть QR-код у сертифікаті

А що таке паперове свідоцтво про вакцинацію?

Це документ на жовтому чи білому папері з "мокрими печатками", який видають у лікарні.

Його назва - Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Свідоцтво видає сімейний лікар після двох доз вакцин.

Українські свідоцтва вже визнала низка країн - Угорщина, Туреччина, Болгарія, Іспанія.

Німеччина заявила, що відкрила кордони для вакцинованих туристів з України, якщо вони пред'являть цифровий ковід сертифікат або його аналог у паперовій формі. І якщо у ньому будуть певний перелік вакцин, зазначених на сайті Інституту Пауля Ерліха.

То з якими вакцинами вже пускають до ЄС?

Хоча Рада ЄС рекомендувала пускати туристів, щеплених вакцинами схваленими у ЄС, і препаратами, які затвердила ВООЗ, кожна країна Євросоюзу сама має вирішувати, кого і з якою вакциною пускати.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Такий вигляд має елетронний ковід сертифікат Швейцарії

Усі вакцини, які доступні українцям, - мають авторизацію ВООЗ, й лише дві з них затверджені у ЄС - це Pfizer та AstraZeneca (Vaxzevria - нова назва).

Багато питань виникало щодо аналога AstraZeneca індійського походження - вакцини Covishield та AstraZeneca з Південної Кореї виробництва SK Bio. Були побоювання, що до ЄС пускатимуть лише вакцинованих AstraZeneca європейського виробництва.

Проте Іспанія, Нідерланди, Австрія, Естонія, Португальська Мадейра заявили, що пускатимуть туристів з вакцинами китайського виробництва Coronavac (Sinovac) - та індійського виробництва, які застосовують в Україні.

Влада Великої Британії заявила, що всі вакцини AstraZeneca, отримані у Британії, є одним і тим самим продуктом, який в електронному паспорті отримає назву Vaxzevria (це переназвана AstraZeneca).

В українському електронному ковід сертифікаті вакцину AstraZeneca Sk Bio також підписали Vaxzevria.

"У рамках бета-тесту в усіх сертифікатах відображатиметься нова назва вакцини AstraZeneca відповідно до того, як вона зареєстрована в ВООЗ. Те, як вакцини відображаються при бета-тестуванні в Дія, слід вважати проміжним рішенням", - розповіли ВВС News Україна у Мінцифри.

В ЕМА реєстрація відрізняється. Тому Україна звернулася за додатковими роз'ясненнями до ЕМА з цього приводу.

Куди можна поїхати прямо зараз?

Щоб спланувати подорож за кордон, потрібно перевіряти інформацію про правила в'їзду до країни, куди ви збираєтесь.

Зробити це можна на сайті МЗС, присвяченому подорожам, а також на офіційному сайті ЄС.

Потрібно зробити дві дози щеплення, отримати паперове свідоцтво про вакцинацію, а пізніше згенерувати електронний ковід сертифікат у "Дії".

Проте ряд країн вже зараз пускають українців без сертифікатів - з негативними ПЛР і з кількома іншими умовами.

Станом на 5 липня, українців пускають у такі країни (цей список може змінюватись):

Хорватія: негативний ПЛР + документи про оплату житла на час подорожі.

Болгарія: негативний ПЛР або документ про повну вакцинацію від Covid-19, від якої пройшло не менше 14 днів, або документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 не більше, ніж за 6 місяців до дати в'їзду.

Греція: негативний ПЛР + заповнити спеціальну Форму сповіщення про місцеперебування пасажира,

Без обмежень можна їхати до Чорногорії, а звідти без тесту до її балканських сусідів - Сербії, Албанії та Північної Македонії.

З документом про повну вакцинацію від COVID-19, від якої пройшло щонайменше 14 днів, можна їхати до Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Австрії, Естонії, Португальської Мадейри.