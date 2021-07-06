Короткий робочий тиждень має успіх. Досвід Ісландії

11 хвилин(и) тому

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Експеримент із чотириденним робочим тижнем в Ісландії мав успіх і привів до того, що багато робітників тепер працюватимуть менше годин, стверджують дослідники.

Експеримент, під час якого робітникам платили ту саму зарплату за меншу кількість робочих годин, тривав у 2015-2019 роках.

За словами дослідників, продуктивність залишалася незмінною або навіть покращувалась.

Нині проводять низку схожих експериментів по всьому світу, зокрема в Іспанії та в компанії Unilever у Новій Зеландії.

В Ісландії до експерименту, проведеного міською радою Рейк'явіка та національним урядом, загалом залучили понад 2 500 робітників, що близько 1% працездатного населення країни.

Багато з них перейшли з 40-годинного тижня на 35 або 36-годинний, заявили дослідники з британського аналітичного центру Autonomy та Асоціації сталої демократії (Alda) в Ісландії.

Експеримент змусив профспілки переглянути схеми роботи, й зараз 86% робочої сили Ісландії або перейшли на коротші години за ту саму зарплату, або отримають право на це, заявили дослідники.

Працівники кажуть, що зазнають меншого стресу та вигорання, і додають, що їхній стан здоров'я та баланс між роботою та особистим життям покращились.

"Це дослідження показує, що найбільший у світі випробувальний процес із коротшим робочим тижнем у державному секторі мав успіх, - каже директор з досліджень Autonomy Вілл Строндж. - Це свідчить про те, що державний сектор дозрів для того, щоб стати піонером коротших робочих тижнів - і показати приклад іншим урядам".

Гудмундур Д. Харальдссон, дослідник з компанії Alda, додає: "Ісландська спроба запровадити коротший робочий тиждень говорить про те, що у сучасному світі не лише можна працювати менше, але й також можливі прогресивні зміни".

Іспанія також випробовує чотириденний робочий тиждень для компаній, частково через пандемію коронавірусу.

А компанія Unilever у Новій Зеландії надає співробітникам можливість скоротити час роботи на 20%, не зменшуючи при цьому зарплату.

У травні британська організація Platform London оприлюднила звіт, у якому йшлося, що скорочення робочих годин може зменшити вуглецевий слід.