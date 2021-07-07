Американці йдуть з Афганістану. Все це дуже нагадує 1989 рік

Ліз Дюсет

Кореспондент BBC

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так охороняють "зелену зону" в Кабулі, де, наприклад, розташоване посольство Австралії

США ще не завершили виведення своїх військ з Афганістану, проте таліби вже захоплюють одну провінцію за іншою. Західні дипломати в Кабулі опинилися перед тією ж дилемою, що і 32 роки тому: їхати чи залишатися.

Під час холодної і сніжної афганської зими 1989 року я отримала лист на якісному поштовому папері, який зберігаю досі.

Британський повірений у справах наполегливо радив громадянам Великої Британії залишити країну, поки ще існують регулярні авіарейси.

Радянська армія готувалася через три місяці піти додому після 10-річної війни.

Вже через 11 днів, 30 січня 1989 року, я була на буденній церемонії спуску зоряно-смугастого прапора над американською місією. Лондон також повісив замок на воротах свого прикрашеного білою ліпниною особняка, який називали однією з найкрасивіших будівель в Азії.

"Британські міністри не бачили іншої можливості, окрім як піти за іншими, хоча персонал посольства хотів залишитися і продовжити роботу", - згадує колишній повірений у справах Стівен Еванс, який потім відповідав за афганський напрямок в МЗС Британії.

Припинення роботи посольств західних країн мало похитнути тодішній уряд Афганістану, який підтримувала Москва.

Вашингтон і Лондон запевняли, що незабаром повернуться, але їхні посольства знову з'явилися в Кабулі лише у 2001 році, коли коаліція на чолі з США повалила владу талібів.

Нині так само завершується майже 20-річна військова присутність НАТО.

Підпис до фото, Таким листом британські дипломати 1989 року попередили британців на території Афганістану, що залишатися там після закриття посольства буде небезпечно

Зараз політичного підґрунтя набагато менше. Дипломати акредитовані не при уряді комуністів, а при афганському, який контролює столицю і частину країни та має підтримку Заходу.

"Ми абсолютно не хочемо посилати сьогодні аналогічний сигнал закриттям посольства, якщо тільки не виникне надзвичайна загроза", - каже Стівен Еванс.

Так само вважають люди в оточених бетонними стінами і колючим дротом будівлях дипмісій і представництв гуманітарних організацій в Кабулі.

Але наближення дати закінчення американської військової присутності і швидкі успіхи талібів, не кажучи про небезпеку нового, особливо заразного штаму коронавірусу, створюють велику невизначеність.

Евакуаційні плани весь час оновлюють, чисельність персоналу скорочують. Ті, хто ще лишився про всяк випадок, збирають валізи. Дні зараз спокійні, але водночас тривожні.

"У наших столицях думають виключно про безпеку, - сумно констатував один європейський дипломат. - В останні місяці ми не обговорюємо нічого, крім безпеки. А ми так багато вклали в цю країну і хотіли б залишитися".

Останні бельгійці поїхали минулого тижня. Австралійці припинили роботу ще у травні. Французи поїхали майже всі. Британці продовжують оцінювати ситуацію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Яким буде майбутнє Кабула після того, як його залишать американські війська?

Посольство Британії, як в 1989 році, вже порекомендувало своїм громадянам, які не є дипломатами, виїхати якомога швидше. Щоправда, відповідно до духу часу, листи не надсилали, зробили допис у Twitter.

Ще сильніше нервують місцеві перекладачі та інші афганці, які працювали на західних дипломатів і військових. Вони з тривогою вдивляються в кожен крок і вслухаються в кожне слово своїх працедавців. Закриття посольств стане знаком того, що для них все скінчено.

Припинення роботи австралійського посольства, хоча його називають тимчасовим, глибоко засмутило і злякало цих афганців.

"Якщо державі постійно говорити, що вона приречена на поразку, то звідки у її громадян буде воля боротися за інший результат?" - запитує колишній заступник міністра торгівлі, нині співробітник представництва провідної західної комунікаційної компанії Мукадеша Юріш.

"Світова спільнота намагається послабити почуття провини за те, що залишає країну, пророкуючи нам неминучу громадянську війну", - з жалем каже він.

Як у 1989 році, британці та інші західні дипломати дивляться на американців. Ті заявляють, що збираються залишити в Кабулі кілька сотень своїх військовослужбовців для охорони посольства, як вони роблять у низці інших місць.

Однак представник талібів Сухан Шахін минулого тижня заявив BBC, що постійна присутність будь-якої кількості іноземних військових буде розглядатися ними як окупація і порушення торішніх катарських угод.

"Під час перемовин зі Сполученими Штатами цю тему детально обговорювали, й вони недвозначно обіцяли вивести всіх своїх військовослужбовців, радників, інструкторів", - стверджував він.

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Рух "Талібан", який прагне міжнародної легітимності, теж не оминає західні посольства своєю увагою.

Коли новий американський спецпредставник з питань Афганістану Томас Ніклассон у травні поставив питання про безпеку перед представниками талібів у катарській столиці Доха, вже через кілька годин представники талібів зробили офіційну заяву, що дипломатичним і гуманітарним місіям в Афганістані забезпечать захист.

Однак не всі вірять, що польові командири будуть дотримуватися обіцянок, які дають, як висловився один західний дипломат, "відполіровані люди", які працюють в Катарі. Якщо таліби і хочуть, щоб посольства залишилися в Кабулі, вони не хочуть, щоб ті виконували своє призначення - підтримувати законний уряд.

Минулий досвід дає мало підстав для оптимізму. Після падіння у 1992 році прорадянського режиму під тиском моджахедів його очільник Мохаммед Наджибулла чотири роки ховався в будівлі місії ООН. Таліби, які захопили Кабул 1996 року, наплювали на дипломатичний імунітет і повісили колишнього правителя після жорстокого побиття.

Деякі іноземні представництва, які раніше були розташовані за межами "зеленої зони", тепер переїжджають за її численні ворота.

Норвегія погодилася не закривати до майбутньої весни свій польовий госпіталь, в якому лікуються іноземці.

Ще більш важливим, як для іноземців, так і для афганців, є Кабульський міжнародний аеропорт імені Хаміда Карзая, який, за найгіршого сценарію, буде пунктом евакуації.

Зараз його охороняють американці і турки за мандатом НАТО. Є надія, що Туреччина залишить там своїх військових, уклавши двосторонню угоду з міжнародно визнаним урядом Афганістану.

Однак перемовини з Анкарою обіцяють бути непростими, а таліби заявляють, що не будуть терпіти присутності турецьких військовослужбовців, так само як американських.

Наразі більшість дипмісій заявляють, що мають намір залишитися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чи зможуть спецпідрозділи афганської армії чинити опір талібам?

"Посольство Сполучених Штатів в Кабулі відкрите і залишиться відкритим", - йдеться у дописі в Twitter, який зробили у відповідь на повідомлення ЗМІ про посилене приготування до евакуації.

"Посольства залишаться в Кабулі, - заявив мені один західний дипломат. - Але ми переживаємо складний період і щодня оцінюємо ситуацію. Безпека співробітників посольства понад усе".

Навіть китайський посол нещодавно повідомив, що хотів обговорити із західними колегами проблеми безпеки.

"Знаковою є поведінка британського посольства", - сказав той же дипломат.

Тим часом ситуація в країні постійно і швидко змінюється.

"Багато районів, захоплені талібами, не мають стратегічної цінності, але важливі для пропагандистських цілей, - каже колишній заступник міністра оборони Афганістану, нині директор кабульського Інституту проблем війни і миру Тамім Асей. - У майбутньому сезоні розгорнеться боротьба за міста".

У конфлікті, в якому розмови про події часом не менш важливі, ніж самі події, дипломати намагаються демонструвати спокій і продовжувати роботу попри труднощі.