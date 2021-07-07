Я саджаю дуби. Чи стане Україна дібровою?

39 хвилин(и) тому

Президент Зеленський днями дав Кабміну завдання - посадити за три роки мільярд дерев.

Експерти скептично ставляться до того, наскільки реально втілити цю ідею. Але в Україні при цьому є ентузіасти, які задовго до закликів Володимира Зеленського почали самотужки відновлювати насадження дерев.

Приміром, учасники неформальної групи "Україна - діброва" щоосені збирають жолуді і потім висаджують у надії, що з них колись виростуть могутні дуби.

Ми поспілкувалися з одним з лідерів групи Миколою Арсенюком, який розповів, чому важливо відновлювати насадження дубів, як це робити і навіть показав інструменти власної розробки.

Відео Романа Лебедя, Олексія Бухала та Івана Єрмакова.