Spice Girls - 25. Історія "перчинок"

Марк Севедж

Музичний кореспондент BBC

33 хвилин(и) тому

Він з'явився раптово і назавжди змінив попмузику. Він - це Wannabe, блискучий дебютний сингл групи Spice Girls.

Компанія звукозапису хвилювалася. Пісня була надто дивною, надто анархічною. Кліп також багатьом не подобався. BBC Radio 1 відмовилося програвати сингл. Ді-джей Кріс Еванс із ранкового шоу порадив гурту звернутися до дитячого телебачення.

Але дівчата знали, що роблять.

"Ми це не обговорюємо. Wannabe - наш перший сингл", - заявили вони.

"Якщо вони вирішили щось зробити, то так тому й бути", - розповідав співавтор пісні Річард "Біф" Станнард.

Історія довела, що вони не помилилися.

Сингл вийшов 8 липня 1996 року, рівно 25 років тому, і протримався на першому місці хіт-парадів сім тижнів у Великій Британії й чотири - у США.

За ці тижні п'ять невідомих дівчат - Вікторія Керолайн Адамс, Мелані Джанін Браун, Емма Лі Бантон, Мелані Джейн Чісхолм і Джеральдіна Естель Голлівелл - стали світовими суперзірками.

Ось історія про те, як гурт народився, прославився, розпався й знову зібрався. Тож зробіть собі чашку чаю чи кави, вмощуйтеся зручніше, ми починаємо.

Прослуховування

Автор фото, The Stage Підпис до фото, Оголошення 1994 року у газеті The Stage, з якого все почалося

4 березня 1994 року 400 юних амбітних співачок набилися у лондонську студію Dancework, побачивши в газеті The Stage оголошення про набір дівчат до нового гурту.

Мел Бі вразила всіх, заспівавши The Greatest Love Of All Вітні Г'юстон, Мел Сі виконала пісню I'm So Excited гурту The Pointer Sisters, а Вікторія обрала Mein Herr із мюзиклу "Кабаре" з Лайзою Мінеллі.

Через місяць їх запросили на друге прослуховування, на якому залишилося лише 10 дівчат. Серед них була й Джері, яка пропустила перший відбір через те, що обгоріла на сонці в Іспанії.

"Вона заявила, що погано почувається, і попросила, щоб її прослухали швидше", - згадувала пізніше Вікторія.

Усіх чотирьох обрали до гурту разом із 17-річною Мішель Стівенсон, яку зрештою замінила Емма Бантон. А Вікторія отримала найвищі оцінки на прослуховуванні.

"Звичайно, я шкодую, що не стала мультимільйонеркою, як вони, - розповіла пізніше Мішель в інтерв'ю The Mirror. - Але тоді я знала, що роблю правильний вибір. Це була не моя музика, і вони вели такий спосіб життя, який мені не підходив".

Миттєвий успіх

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дівчата близько здружилися під час репетицій у Мейденхеді

Після кількох місяців репетицій дівчата розчарувалися у Бобі та Крісі Гербертах, менеджерах, які заснували музичний проєкт, і вирішили відокремитися.

У них не було контракту, але Джеррі вдалося викрасти майстер-копії пісень Wannabe і 2 Become 1.

"Це було трохи в стилі Бонні й Клайда, - розповідала Вікторія у своїй автобіографії Learning To Fly. - Вона сказала, що сховала записи в трусах на випадок, якщо Боб і Кріс переслідуватимуть її".

Працюючи на задньому сидінні старого "Фіата" Джері, група почала створювати нову команду. Зрештою вони підписали контракт із менеджером Енні Леннокс Саймоном Фуллером. Він негайно привів їх у студію і почав знайомити з музичними лейблами.

"Я ніколи не забуду, як вони вперше увірвались у студію", - розповідав заступник директора Virgin Records Ешлі Ньютон.

"Вони підняли такий галас, розмовляли всі одразу й були дуже веселими".

У день, коли вони мали підписати контракт з лейблом, вони відправили з шофером п'ять надувних секс-ляльок і попросили його сказати, що Spice Girls прибули.

"У них там ледь серцевий напад не стався", - стверджувала Джері.

"Тепер Virgin Records точно знали, з ким мають справу", - додала Вікторія.

Автор фото, Shutterstock Підпис до фото, На церемонії Brit Awards 1997 року Wannabe став синглом року

Хоча студія Virgin також сумнівалася в успіху Wannabe, вже у перший тиждень продали 73 000 копій синглу.

На 25 річницю синглу Wannabe виходить в оригінальній демоверсії, й вона помітно відрізняється від остаточного варіанту.

Пісня нагадувала монстра Франкенштейна, розповідав її співавтор Метт Рові біографу Spice Girls Девіду Сінклеру у 2004 році.

"Вони просто з'єднали все разом: хор, реп-начитку, спів, не переймаючись зв'язками", - казав він.

Зрештою, щоб привести пісню до потрібної форми покликали продюсера Марка Стента, який працював з Massive Attack і Мадонною.

"Проблема була лише з тим, щоб правильно виставити баланс голосу, це - все, що я зробив", - зазначив Стент в інтерв'ю пізніше.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Spice Girls у студії

Гурт завжди підтримував ЛГБТК, вони навіть змінили текст в одному зі своїх найбільших хітів, щоб показати свою лояльність.

В оригінальній версії пісні 2 Become 1 з їхнього дебютного альбому Spice був рядок Boys and girls feel good together. Але перед виходом синглу в грудні 1996 року його замінили на Love will bring us back together.

В інтерв'ю Gay Times Емма Бантон зазначила, що заміна була знаком визнання шанувальників гурту, які належать до ЛГБТК-спільноти.

Spice Girls - створений штучно гурт, і коли їх вперше зібрали, дівчатам було важко притертися одна до одної.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Перші шоу Spice Girls були просто шаленими

"Емма здавалася мені безхарактерною, Вікі - снобом, у Джері ніколи не закривався рот", - згадувала Мел Бі у книжці про гурт "Girl Power" 1997 року.

І всі дівчата були згодні, що Джері просто божевільна.

"Вона збирала волосся в хвости, носила рожеві пухнасті светри і могла закричати: "Дивіться, дивіться - я качка!"

Girl Power

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хіти Spice Girls посідали перші місця у хіт-парадах 40 країн світу

Концепція Girl Power (сили дівчат) отримала багато критики, зазвичай від тих, хто не був жінкою і мав достатньо влади, зазначив якось музичний оглядач Том Юїнг.

Автором ідеї була Джері, яка також вигадала своєрідну присягу жіночої сили, яку потрібно було вимовляти у певних обставинах.

"Я, маючи здоровий глузд і новий Wonderbra, урочисто обіцяю радіти й танцювати й зиг-а-зиг-ай. Аріба! Сила дівчат!"

Можливо концепція на той момент і не мала чіткого висловлення, ідея була дуже потужною. Spice Girls виступали за свободу, віру в себе та непокору - і вони надихнули кілька поколінь відстоювати свої права.

В інтерв'ю BBC 2017 року Джері міркувала про спадщину Girl Power: "Двадцять років тому слово "фемінізм" викликало асоціації зі спалюванням ліфчиків та маршами протестів. Але ідея Girl Power була набагато виразнішим способом висловити це".

"Сила дівчат втілює набагато більше, ніж просто стать. Це стосується кожного. Кожен не залежно від раси, статі й віку заслуговує на рівні права".

"Girl power було способом висловити цю ідею доступно".

Стамбул

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Концертні тури гурту зібрали понад 60 мільйонів доларів

12 жовтня 1997 року Spice Girls дали свій перший концерт на баскетбольній арені в Стамбулі, яка мала 8000 місць.

Чому саме Туреччина? Одна з теорій полягала в тому, що вони втекли якомога далі з Британії, побоюючись невтішних відгуків британської преси. Але насправді причина була більш прозаїчною.

Спонсором туру була компанія Pepsi й вона наполягала на відкритті туру в країні, де продажі Pepsi перевершили Coca-Cola.

Угоду з виробником безалкогольних напоїв було закріплено на пресконференції за день до шоу.

"Пош (прізвисько Вікторії), ти вийдеш заміж за Девіда Бекхема?" - запитав репортер. "Це не ваша справа, - відповіла Вікторія. - Але він п'є пепсі".

Про сам концерт The Guardian написали, "що такі шоу вже не роблять, купа піротехніки, прилизана хореографія й навіть мініатюрні американські гірки. Але видання визнало, "вони дійсно співали".

Нещадні з журналістами

Бунтарська привабливість гурту частково полягала і в їхній категоричній відмові підігравати медіа.

"У них абсолютно не було зіркової хвороби. Вони з усіма спілкувалися нарівні", - розповідав їхній піарник Нікі Чепмен.

Коли Spices оголосили про свій перший тур після возз'єднання у 2007 році, один журналіст спитав в них, "чи вони в гарній формі для танців" після народження дітей.

"Та у тебе самого форма не дуже", - відповіла Мел Бі й перш ніж хтось зрозумів, що відбувається, вона підскочила до журналіста і розстібнула його сорочку, щоб перевірити, чи є в нього "кубики".

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Кадр із фільму Spice world, який мав касовий успіх, але не сподобався критикам

У 1997 році гурт знявся у фільмі Spice World: The Movie, який наразі є їхньою єдиною спробою у кінематографі.

Сценарій фільму написав Кім Фуллер, брат менеджера Spice Girls Саймона.

За дівчатами у той момент ганялися голлівудські продюсери. Disney запропонував їм фільм про молоду матір-одиначку, яка бореться з труднощами і намагається створити музичний гурт".

Але "перчинкам" ідея не сподобалась, тоді Кім запропонував їм свій варіант.

За його сюжетом Spice Girls готуються до концерту, маючи справу з недобросовісними журналістами, космічними інопланетянами та бомбою в автобусі.

Наступного року фільм здобув п'ять нагород "Золотої малини" у номінації найгірша акторка, але його касові збори перевершили чотиримільйонний бюджет у 14 разів.

Прізвиська "перчинок"

Псевдоніми солісток - Scary, Sporty, Baby, Posh і Ginger - вигадав редактор молодіжного журналу Top of the Pops Пітер Лоррейн.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На церемонії Brit Awards 1997 року. Славетна сукня з британським прапором Джері Голлівелл має навіть свою сторінку у Вікіпедії

"Пош першою спала нам на думку, тому що Вікторія завжди виглядала розкішно", - згадував Лоррейн пізніше.

З рештою теж було нескладно, тому що у кожної з дівчат вже був свій сильний образ.

"Найбільше ми сміялися, коли вигадували прізвисько Мел Бі (Scary). Дженніфер Коутрон, яка була з Лідса як і Мел, запропонувала цей варіант, тому що Мел завжди була галасливою і завжди перетягувала не себе увагу".

ЗМІ одразу підхопили прізвиська, і вони стали популярні.

Проте між собою Джері називала Мел "Биком", "тому що я завжди була у чудовій формі після похмілля і могла навіть бездоганно виступити після кількох пляшок шампанського", розповідала співачка.

Вихід Джері

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фанатам спочатку сказали, що Джері захворіла й лише потім з'ясувалося, що вона пішла з групи

30 травня 1998 року під час туру Spice World і на день народження Мел Бі Джері Голлівелл несподівано покинула Spice Girls на піку їхньої популярності.

Офіційним поясненням було, що вона перевтомилася. Але у своїй автобіографії If Only співачка зазначила, що її засмутило те, що група не дозволила їй дати телевізійне інтерв'ю про рак молочної залози, який вона пережила у підлітковому віці.

"Я просто не могла в це повірити. Це стосувалось порятунку життів, - писала вона. - Тоді я зрозуміла, що з гуртом все скінчилося. Ginger Spice більше немає".

"Було досить складно, - згадувала Емма Бантон у Forever Spice. - Ми дуже нервували перед виступом в Америці, це був справжній удар".

"Сумувати за Джері - це як сумувати за мамою, - зазначила Мел Сі. - Тобі її бракує, але ти радієш, що не чуєш її буркотіння".

Мабуть, єдиний плюс виходу Джеррі був для Вікторії, яка "вперше в історії заспівала у Wannabe".

У 2001 році всі учасниці гурту вже займалися власними проєктами, хоча офіційної заяви про розпад гурту зроблено не було.

Відносини були напруженими протягом декількох років, але гурт врешті-решт помирився, а Джері навіть вибачилася за те, що пішла всередині світового турне.

У 2007 році Spice Girls оголосили про возз'єднання і тур на підтримку нового альбому Greatest Hits.

Їхній останній концерт відбувся 26 лютого 2008 року.

Вони ще раз виступили разом на церемонії закриття Олімпійських ігор у Лондоні в 2012 році. Це був останній концерт гурту з усіма учасницями.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Мел Сі зазначала, що виступ на Олімпіаді - це найбільша честь у її житті

Співачки вийшли з п'яти чорних лондонських кебів і виконали свої хіти Wannabe та Spice Up Your Life під бурхливі оплески.

За словами Мел Сі, вони репетирували виступ півтора тижня, але дуже хвилювалися.

У Вікторії стався панічний напад у таксі й вона відмовлялася виходити.

"Але коли ми вийшли на стадіон, публіка зустріла нас таким ревом, що це додало нам адреналіну".

У 2019 році Spice Girls дали 13 концертів у рамках світового турне, кульмінацією якого стали три виступи на лондонському стадіоні Вемблі.

Але Вікторія Бекхем відмовилася приєднатися до гурту, заявивши, що повинна зосередитися на своїй кар'єрі дизайнера.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вікторія (праворуч) відмовилася взяти участь у турі 2019 року, але можливо ще виступить з гуртом

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