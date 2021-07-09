Гарет Саутгейт: від невдахи до героя збірної Англії

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Як гравець у 1996 році не забив пенальті німцями, через що його команда не потрапила у фінал Чемпіонату Європи. Але як тренер він вивів туди свою збірну на Євро-2020

З погляду спортивного "безпліддя" футбольна збірна Англії особлива. Вона не виграла взагалі жодного великого турніру після того, як єдиний раз у своїй історії перемогла на Чемпіонаті світу 55 років тому.

Але все може змінитися в цю неділю, коли Англія зустрінеться з Італією у фіналі Євро-2020 в Лондоні.

І тренер Гарет Саутгейт є значною частиною всієї цієї пригоди, яка охоплює історію його особистої спокути за невдалий удар у 1996 році.

Важкий початок

Коли в листопаді 2016 року Гарета Саутгейта призначили тренером англійської футбольної збірної, він мав вирішити дві головні проблеми.

Перша - у Саутгейта не було жодного реального досягнення в послужному списку тренера.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вибір Саутгейта як тренера збірної мало кого порадував у 2016 році - вважали, що він не протримається там довго. Але той вже перевершив всіх своїх попередників, окрім одного

А оскільки преса Британії стежить за тренером англійської збірної уважніше, ніж за більшістю прем'єр-міністрів, це робило стартові позиції Саутгейта досить непевними.

Друга проблема - постійні нагадування про його найбільшу невдачу ще як футболіста: незабитий пенальті у серії одинадцятиметрових ударів проти Німеччини на Євро-1996

Цей "фейл" Саутгейта на переповненому стадіоні "Вемблі" тоді коштував збірній Англії місця у фіналі.

Відомо, що за кілька місяців до того, як стати тренером Англії, Саутгейт відхилив першу пропозицію очолити збірну саме через думки, що фани і преса так ніколи і не сприймуть його на цій посаді.

Тепер, через п'ять років, Саутгейт і його команда має нагоду остаточно позбутися всіх своїх демонів у фіналі проти Італії на "Вемблі" - тому самому місці, де сталася англійська драма на Євро 25 років тому.

ВВС: А він потягне?

Італія чотири рази ставала чемпіоном світу, а в 1968 році вигравала і Чемпіонат Європи. Її серія без поразок зараз - 33 гри - вона одна з найдовших в історії футболу.

Італійці не програють з вересня 2018 року.

Англія ж взагалі ніколи не перемагала на континентальній першості, навіть не виходила в фінал.

Тож 50-річний Саутгейт вже перевершив всіх своїх попередників на міжнародних змаганнях, окрім володаря Кубка світу-1966 Альфа Ремзі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Єдиниий тріумф збірної Англії - перемога на Чемпіонаті світу 1966 року

Непогано, як для людини, чиє призначення супроводжували знущальні заголовки, на зразок "А він потягне?" на BBC Sport.

Є ще одна обставина, з якою колись мав рахуватися цей тихий та сором'язливий чоловік з Вотфорда, що на північ від Лондона.

Ще підлітком він отримав діагноз - хвороба Осгуда-Шлаттера - запалення кістки гомілки біля колінного суглоба, що супроводжується болями при згинанні та розгинанні.

Це могло покласти край його майбутній кар'єрі спортсмена.

В 16 років, коли Саутгейт виступав за юнацьку команду "Крістал Пелас", тренер Алан Сміт сказав, що хлопцю треба або "зміцніти", щоб стати професійним футболістом, або ж подумати про кар'єру турагента.

Але це не зупинило Гарета, у підсумку він відіграв 503 матчі на професійному рівні за тих же "Крістал Пелас", "Астон Віллу" та "Мідлсбро" і ще 57 разів з'явився у футболці національної збірної Англії.

Стійкість до невдач

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хоча захисник став невдахою збірної у 1996 році, він залишився у команді й грав за неї ще вісім років

Гра 1996 року проти Німеччини до цього часу непокоїть Саутгейта й він визнає, що все ще переживає про той незабитий пенальті.

"Ти береш участь у, можливо, найважливішій грі твоєї команди за останні 30 років, а потім йдеш з відчуттям того, що саме через тебе все завершилося саме так", - зізнавався Саутгейт минулого року.

"До певної міри все це живе у мені - професійно важко пережити таку невдачу на очах у стількох людей", - додавав він.

Публічно Саутгейт не ховався від незгод, хоча й знявся у телевізійній рекламі фаст-фуду, де жартома надягнув паперовий пакет на голову, щоб його не впізнали в ресторані.

А той факт, що після 1996 року він ще вісім років виступав за збірну Англії, ще раз свідчить про стійкість Саутгейта.

Вже як тренеру йому треба було небагато часу, щоб довести помилку всіх, хто у ньому сумнівався.

На Чемпіонаті світу 2018 року його збірна Англії дійшла до півфіналів - це сталося лише втретє в історії.

Підтримка гравців

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спочатку Саутгейт не погодився очолити збірну через фанатів

Але критики все одно не стихали.

Преса і колишні колеги називали Саутгейта "занадто обережним".

Гештег #southgateout (#саутгейтнавихід) потрапив у тренди Twitter у день першої гри Англії на Євро-2020.

Свою порцію критики Саутгейт отримав і за те, що підтримав минулого року рішення своїх гравців "ставати на коліно" перед іграми на знак протесту проти расової дискримінації.

Такі вчинки гравців збірної Англії часто засвистували її ж власні фанати, що є безпрецедентним для історії команди.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рішення гравців Англії ставати "на коліно" на початку ігор до цього часу викликає критику секторів англійських фанатів

Збірна Англії під керівництвом Саутгейта є однією з наймолодших та найрізноманітніших команд - батьки чи бабусі й дідусі половини гравців народилися за межами Великої Британії.

Тренер не ігнорував насмішки й публічно захищав право своїх гравців відстоювати позицію щодо неспортивних питань.

"Я ніколи не вважав, що ми маємо бути прив'язані лише до футболу", - заявив Саутгейт у відкритому листі, опублікованому на сайті The Player's Tribune.

"Я несу відповідальність перед ширшою спільнотою, щоб озвучувати свою позицію. І так само гравці", - наголосив він.

"Це їхній обов'язок продовжувати взаємодіяти з громадськістю щодо таких питань, як рівність, інклюзивність та расова несправедливість", - додав Саутгейт.

Однак тренер розуміє, що найголовніше для команди - її результат на полі.

Адже країна давно прагне, щоб футбол нарешті "повернувся додому", як йдеться у пісні Three Lions ("Три леви", - футбольний гімн до Євро-1996 від британського гурту The Lightning Seeds. - Ред.), випущеній 25 років тому, яку згадують ЗМІ й фанати перед кожним великим турніром.

Чи стане Саутгейт "сером Гаретом"?

"Я пишаюся гравцями", - заявив Саутгейт після нещодавньої перемоги на "Вемблі" над данцями.

"Але є ще одна серйозна перешкода, яку треба здолати", - додав він.

Якщо Англія зможе перемогти Італію в неділю на "Вемблі", Саутгейт покладе край одній з найвідоміших "спортивних посух" у світі.

А після цього на коліно може стати вже він сам - перед королевою Єлизаветою ІІ.

Британський прем'єр Борис Джонсон натякнув, що тренер збірної у випадку перемоги на Євро може отримати лицарське звання - одне з найвищих почесних звань у Великій Британії.

Важко уявити, щоб Саутгейта надто турбувала пишність можливого титулу "сера Гарета".

Відомо, що тренер ігнорує в аеропортах VIP-ложі для Англійської футбольної асоціації, якщо колеги, що подорожують з ним, не мають туди доступу.

Саутгейт може просто сидіти в кафе чи барі й очікувати на свій рейс.

Що ж, це може стати більш проблематичним заняттям, якщо Англія виграє Євро-2020.