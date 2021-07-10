Як купити безлюдний острів та що з ним робити

Яна Литвинова

ВВС, Лондон

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Jeremy Duncan Підпис до фото, Острів Лінга має стати центром екотуризму

У Шотландії продали невеликий безлюдний острів Лінга, розташований у Шетландському архіпелазі. Його купив шотландський бізнесмен на ім'я Джон Скотт, заплативши близько 250 тисяч фунтів, хоча точна ціна нам не відома.

Острів не дуже великий, лише 64 акри (приблизно 0,2 кв. км), і дістався він Скотту задешево. У Лондоні, наприклад, за таку суму теоретично можна купити будинок тільки в одному єдиному, причому не надто привабливому районі. Однак, з огляду на, що сам покупець проживає в Монако, виникає питання: для чого йому знадобився цей віддалений від цивілізації шматок рідної землі?

Відновити традиції й залучити туристів

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Практично на будь-якому безлюдному острові у Шотландії можна знайти великі пташині колонії

Сам Джон Скотт нікому нічого пояснювати не став, але представник його компанії Scott Group заявив, що на острові відтворять традиційну ферму, для чого відремонтують два розвалених будинки, а, можливо, додадуть і третій.

Також у планах - зведення якогось особливого сараю (складу), причалу, встановлення системи електропостачання на поновлюваних джерелах енергії, висадка плантації дерев і викопування невеликого прісноводного озерця, де можна буде ловити рибу. Іншими словами, острів Лінга має перетворитися в привабливе місце паломництва для екотуристів.

Активи є, але як їх використовувати?

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Отже, майбутнє одного безлюдного острова виглядає цілком райдужно, а ось що робити з рештою? Питання далеко не пусте. Шотландія має понад 900 островів, з яких населені лише близько 90. У перспективі - це величезний ресурс, який можна якось використати для отримання прибутку. Щоправда, гарантований шлях до успіху поки що не знайшли.

Наприклад, Джону Скотту для втілення в життя його екологічних планів доведеться витратити чималеньку суму. Сам острів може виявитися найменшою витратою в цьому проєкті.

Автор фото, Rob Farrow Підпис до фото, На багатьох наразі безлюдних островах колись мешкали люди

Взагалі-то, ідея купувати незаселені острови і перетворювати їх на екологічне диво не нова.

Наприклад, Едвард Гейз з англійського міста Гартлпул спробував методом краудфандінга зібрати кошти якраз на щось подібне. Він мав намір "придбати невеликий острів. Якщо на ньому збереглися якісь будівлі, то їх планувалося відновити або перебудувати, залежно від їхнього стану. А також забезпечити їх відновлюваними джерелами енергії та оранжереями для вирощування овочів і фруктів.

Задум пана Гейза, однак, з тріском провалився - скептично налаштовані громадяни не пожертвували на нього жодного єдиного фунта.

Туга за батьківщиною і як кинути курити

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Острів Скаравей в архіпелазі Зовнішніх Гебридських островів опинився в центрі ще одного проєкту, який можна умовно назвати "туга за батьківщиною".

Йому дуже пощастило: в 2009 році англійський банкір Джефф Спайс вирішив пограти на ньому в Робінзона Крузо, а заразом і кинути палити. Йому це: курець позбувся шкідливої ​​звички, острів потрапив до ЗМІ, а будь-якому задуму позитивна увага преси йде тільки на користь.

У рекламній брошурі "Острівна мрія" (так називається цей задум), ідеться, що головне - це зв'язати узами дружби всіх людей, які куплять невелику ділянку землі на Скаравеї, щоб усі ті, чиї предки були вигнані зі своїх земель під час так званого шотландського обгородження могли, придбавши свою острівну частку, отримати постійний зв'язок з історичною батьківщиною. Втім, до справи запросили й тих, хто просто Шотландію любить, але не має генетичних зв'язків.

Автор фото, Getty Images

Цей проєкт дещо потіснив у суспільній увазі Джеффа Спайса, хоча саме його спосіб використання острівної віддаленості і безлюдності міг би теоретично принести чималу фінансову вигоду.

Усі колишні курці прекрасно знають, що позбутися цієї шкідливої і смердючої звички неймовірно складно, це я і з власного досвіду знаю.

Автор фото, Hartmut Josi Bennöhr

Тож чому б не відкрити бізнес - пропонувати висадку на будь-який безлюдний острів із наметом і запасом продуктів, але без сигарет, десь на місяць? До кінця процесу клієнт буде одночасно очищений і від нікотину, і від зайвого жиру.

Правда, тут є один непростий момент: погода і пов'язані з нею ризики. Спайс потім розповідав, що за весь час вилазив з намету всього рази три, бо вітер дув такий, що радості від прогулянок не було ніякої. З іншого боку, за його ж словами, палити за таких умов зовсім не хотілося.

Вітер, сонце і приплив

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Турбіна приливної електростанції Orbital Marine Power біля Оркнейських островів

Автори практично всіх екологічних проєктів, пов'язаних з незаселеними островами біля Шотландських берегів, підкреслюють, що мають намір повністю відмовитися від вуглеводневого палива, перейшовши виключно на поновлювані джерела енергії.

Зрозуміло, для того, щоб звести припливну електростанцію або поле вітряних турбін, безлюдний острів не обов'язковий. Однак таке розташування виключає скарги з боку місцевих жителів через їхню повну відсутність. Але й тут не все просто: людей, звичайно, немає, а ось флора і фауна - є, і доведеться діяти обережно, щоб їх ненароком не пошкодити.

У квітні цього року Європейський центр морської енергетики почав тестувати нову плавучу припливну електростанцію біля берегів Оркнейських островів, причому перевірки ведуть за двома напрямками: чи буде вона ефективною, і чи не зашкодить її експлуатація морській екосистемі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Припливна станція отримала королівське схвалення: в травні її відвідали герцог і герцогиня Кембриджські

Якщо все піде за планом, то ця станція зможе забезпечити електроенергією близько 2000 будинків.

Безсумнівний плюс припливної енергетики на Британських островах полягає в її надійності: на сонце розраховувати не варто, вітер, хоча і дме більш-менш постійно, але теж може стихнути, або ослабнути, а припливи з відпливами приходять і йдуть регулярно.

Зараз припливна енергія відстає від вітряної та сонячної, але, за наявними прогнозами, до 2050 року на неї припадатиме 10% електроенергії в ЄС. Прогноз цей зробили ще до брекзиту, тому, враховуючи острівне розташування Британії, можна розраховувати, що ця частка буде ще більше.

І все-таки туризм

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Як би там не було, але поки що головним джерелом прибутку від більш ніж 800 незаселених островів залишається туризм. У дослідженні про розвиток туризму в шотландських архіпелагах, замовленому урядом, це пояснюють гранично просто: "неймовірна природа, приголомшливі пейзажі і можливість дозвілля на свіжому повітрі цілий рік".

Свіже повітря, швидше за все, буде з дощем і вітром, але для ентузіастів це не повинно стати перешкодою. На думку авторів звіту, перспективи острівного туризму будуть ще більш райдужними, якщо місцевий бізнес навчиться диференціювати туристів за інтересами й не намагатиметься відправити любителів милуватися на птахів туди, куди їдуть шанувальники скелелазіння.

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Ще до пандемії в 2019 році уряд Шотландії назвав 2020 рік роком морського і прибережного туризму.

"Узбережжя Шотландії та її води, - йдеться на офіційному сайті, - будуть показані з кращого боку і прославлені за допомогою заходів, організованих для підтримки національного туризму".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Найбільша у світі колонія бакланів на острові Басс-рок

Якщо не дуже замислюватися про те, як саме можна продемонструвати узбережжя з кращого боку, то ця програма, безумовно, є, розумною.

Частка туризму в економіці островів перевищує 10%, що вдвічі вище, ніж у Шотландії в цілому.

А перспектива відправитися на безлюдний острів гріє серця багатьох міських жителів. Не кажучи вже про те, що майже кожен острів може запропонувати щось особливе, і ось лише кілька прикладів.

Ейлса Крейг

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Це, цілком можливо, найвідоміший із безлюдних островів. По-перше, він стирчить поблизу узбережжя, по-друге, там є руїни замку, а також старий кар'єр, кролики та дикі гуси, а біля берегів ще й тюлені. Але головна визначна пам'ятка - це сам острів, вірніше те, з чого він складається: особливий граніт, з якого роблять усі ігрові "праски" (ну, їй богу, вони на них схожі) для керлінгу на Олімпійських іграх.

Кажуть, що острів був і залишається настільки популярним, що на ньому навіть хотіли побудувати п'ятизірковий готель, але місцева влада не дозволила. Хоча в цьому випадку одним незаселеним островом стало б точно менше.

Туристів також зазивають обіцянкою пікніка на знаменитому граніті, але це вже як погода дозволить.

Сент-Кілда

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Взагалі-то Сент-Кілда - це не острів, а невеликий архіпелаг, один з островів якого був населений протягом 4 тисяч років аж до 1930 року.

Рости на ньому майже нічого не росло, зате в надлишку були й залишаються численні їстівні птахи, зокрема олуші, тупики й гуси. Місцеві жителі їх ловили та їли - як сирими, так і приготованими.

Острів'яни жили протягом століть й особливо не цікавилися, що відбувається за межами їхнього невеликого світу, який король на троні, і де цей трон стоїть - в Лондоні чи Единбурзі. Все змінилося з появою багатого середнього класу, який десь з середини XIX взявся активно їздити по країні. Раніше подібна розкіш була доступна тільки аристократам.

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І цей масовий туризм виявився для Кілди майже фатальним: заїжджі гості принесли з собою хвороби, яких острів раніше не знав.

Архіпелаг, до речі, є єдиним місцем на Британських островах, який одночасно перебуває у списках і культурної, і природної спадщини ЮНЕСКО.

А ще там же проживає своя власна особлива миша, яка вдвічі більше миші польової британської.

Звичайно, за такої кількості незаселених островів у туристів теоретично є великий вибір - куди поїхати і на що подивитися.

Автор фото, Getty Images

Любителям спостерігати за птахами тут особливе роздолля. Наприклад, острів Мінгалей: останні жителі його покинули 100 років тому. Природа швидко займає порожнечу, залишену людиною, і за минуле століття на острові розплодилися понад 100 видів морських птахів.

Але не розраховуйте, що до всіх островів, на які ступає тільки нога туриста, можна легко і просто дістатися.

Острів Скарба

Автор фото, Walter Baxter

Цей острів був відомий особливо стійкими й міцними мешканцями. Точно вам ніхто не скаже, але начебто одна особливо живуча жінка дотягла до 150 років. Хоча, це, швидше за все, невелике перебільшення.

Він тепер майже повністю покритий вересом, на якому пасуться олені й трохи домашньої худоби. Регулярного поромного сполучення з ним немає, але кажуть, що є шанс (якщо вам дуже пощастить) домовитися з місцевим човнярем, щоб він вас на нього відвіз.

Ханда

Автор фото, Dr E H Mackay

Ще одне цікаве місце з безліччю особливо рідкісних рослин і тварин. Острів одночасно є заповідником Шотландського товариства захисту дикої природи, територією особливого наукового інтересу і районом, що перебуває під особливим захистом, не кажучи вже про те, що він вважається місцем видатної природної краси.

Раніше жителі "материкової" частини Шотландії використовували його як кладовище. Померлих доставляли на острів не тому, що побоювалися, що вони повстануть, як якісь зомбі чи вампіри, а тому, що на ньому не було вовків, які на півночі Шотландії занадилися розривати свіжі могили.

Автор фото, Elrond

А ще на острові був свій, хоч і невеликий, парламент і найстарішу вдову призначали "королевою".

Теоретично безлюдні острови і сьогодні можна було б використовувати під кладовища, але землі на півночі Шотландії вистачає, а вовки перевелися ще наприкінці XVII століття.

Таємниці, птахи, щурі

Автор фото, Chris Downer Підпис до фото, Острови Фланнан

Шанувальники детективного жанру просто зобов'язані побувати на невеликій групі островів Фланнан, де на початку XX століття без сліду зникла ціла "бригада" доглядачів маяка. Острови стали повністю безлюдними, коли в 1970-х маяк автоматизували.

А на Шіантських островах, що перебувають у приватному володінні, живуть рідкісні чорні щури. Вважають що їхніми предками були передбачливі гризуни, які вчасно втекли із затонулих кораблів.

І дикі, зовсім дикі, абсолютно дикі корови

Автор фото, malcolm simpson

Це - одна з моїх найулюбленіших історій. На безлюдному острові Свон в Оркнейському архіпелазі живуть колишні домашні корови й бики, які здичавіли та пристосувалися до інших умов життя.

Чому їх залишили - тепер уже важко сказати. Швидше за все, коли останні люди покинули острів, вони просто не могли, або не хотіли худобу з собою забирати. Стадо зорієнтувалося і стало жити за законом джунглів. Корови і телиці тримаються разом, а їх охороняє і за ними доглядає головний альфа-бик, з яким постійно змагаються бики, які тільки мріють отримати жаданий статус.

Автор фото, Des Colhoun

Молоді бички, які аж ніяк не можуть розраховувати на місце під сонцем, розміщуються десь по краях, чекаючи, коли ж настане їхня черга. Деякі біологи розраховують, що з часом здичавілі парнокопитні створять свою власну окрему породу вже не домашньої худоби - свонську.

Це, до речі, зайвий раз підтверджує, що природа своє візьме, і що тварини, які залишилися без нагляду, досить швидко пристосовуються до нового життя і навіть процвітають, особливо, якщо у них немає природних ворогів.

Крім того, дике стадо дуже позитивно позначилося на екології острова. Корови паслися і в результаті створили розкішний луг з дикими квітами, який тепер поширився по всій території.

Луг виявився таким цікавим, що отримав статус місця, що має особливе наукове значення. Фахівці дуже радіють, коли дивляться на всі ці орхідеї, зозулин цвіт, хрестовник і ще цілу купу набагато більш рідкісних рослин.

Ось вам і ще одне безсумнівно цікаве використання нежилих островів - як природної лабораторії з виведення нових видів і збереження старих. Хоча на прибуток розраховувати особливо не доводиться.

Хочете так жити?

Автор фото, Mick Garratt

Робінзон Крузо дуже хотів зі свого острова врятуватися назад до цивілізації. Про це ж думали й герої Жюля Верна в "Таємничому острові". І, здавалося б, що рік жорсткого карантину мав би назавжди позбавити більшість британців від бажання втекти подалі в глушину.

Але чомусь цього не сталося. Кілька місяців тому невеликому й незаселеному острову Мартін знадобився доглядач, щоб підтримувати острів у стані, придатному для туристів, які навідуються влітку.

Нічого особливо на Мартіні немає, але заїжджі гості цілком можуть зайняти себе на кілька годин, блукаючи пляжами, відвідуючи місцевий (крихітний) музейчик, або забираючись на пагорб, щоб вкотре помилуватися на чергову пташину колонію.

Автор фото, Richard Webb

Для підвищення острівної привабливості останнім часом туристам запропонували ще один спосіб розваги: ​​фестиваль водоростей, який проходить на початку вересня.

Про водорості (особливо в кулінарії) можна говорити багато, але справа не в них, а в тому, що бажаючих оселитися на безлюдному острові виявилося так багато, що роботодавці просто потонули в потоці заяв.

Чи то в будь-якому британці все-таки живе Робінзон, чи то безлюдний острів надає прекрасну можливість довести мантру "мій дім - моя фортеця" до абсолюту.

Автор фото, Pderuvo

У будь-якому випадку, островів вистачить на будь-які варіанти їхнього потенційного і навіть, можливо, прибуткового використання. Були б бажання і гроші, а острів знайдеться.