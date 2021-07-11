"Мене виставили на продаж в інтернеті, бо я мусульманка"

Гіта Пандей

BBC News, Делі

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Hana Khan Підпис до фото, Хана Хан - пілот комерційних авіаліній

Минулої неділі десятки мусульманських жінок в Індії виявили, що їх виставили на продаж в Інтернеті.

Хана Хан, пілот комерційних авіаліній, чиє ім'я було в списку, розповіла ВВС, що їй про це повідомив друг у Twitter.

Твіт містив посилання на Sulli Deals - вебсайт та мобільний додаток, в якому використали загальнодоступні фотографії жінок та створили профілі, де жінок називали "угода дня".

На головній сторінці програми було фото невідомої жінки. На наступних двох сторінках пані Хан побачила фотографії своїх подруг. На сторінці після них вона побачила себе.

"Я нарахувала 83 імені. Можливо, більше, - сказала вона ВВС. - Вони взяли мою фотографію з Twitter та мій нікнейм. Цей додаток працював 20 днів, і ми навіть не знали про нього. У мене по спині побігли мурашки".

Додаток нібито пропонував користувачам шанс придбати "Sulli" - принизливий жаргонний термін, який використовують праві індуїстські тролі щодо мусульманських жінок. Справжнього аукціону не було - метою програми було просто приниження.

Пані Хан каже, що стала жертвою шахраїв через свою релігію. "Я мусульманка, яку бачили і чули, - сказала вона. - А вони хочуть, щоб ми замовкли".

GitHub - веб-платформа, на якій розміщувався додаток з відкритим вихідним кодом - швидко закрила його після скарг. "Ми призупинили дії облікових записів користувачів після розслідування повідомлень про таку діяльність, яка порушує нашу політику", - йдеться у заяві компанії.

Але жінки все одно почуваються скривдженими. Усі ті, чиї фото були в додатку - активні мусульманки, зокрема журналістки, активістки, мисткині та дослідниці. Деякі з них видалили свої акаунти в соцмережах, а багато інших заявили, що бояться подальших домагань.

"Якою б сильною ви не були, але якщо ваша фотографія та інша особиста інформація оприлюднена, це вас лякає, непокоїть", - сказала одна з жінок службі BBC Хінді.

Але кілька жінок, чиї дані оприлюднили в додатку, вирішили викрити "збоченців" у соцмережах і пообіцяли боротися. Вони створили у WhatsApp групу підтримку, а деякі з них, зокрема пані Хан, подали скарги до поліції.

Відомі громадяни, активісти та лідери також висловилися проти цькування. Поліція заявила, що відкрила розслідування, але відмовилася повідомити, хто може стояти за додатком.

Люди, які створили додаток, використовували фальшиві ідентичності, але Хасіба Амін, координаторка соціальних мереж опозиційної партії Конгресу, звинуватила власників кількох акаунтів, які регулярно атакують мусульман, особливо жінок-мусульманок, і стверджують, що підтримують праву політику.

Пані Амін зазначила, що це не вперше мусульманські жінки стають жертвами таких дій. 13 травня, коли мусульмани святкували Ураза-байрам, на каналі YouTube відбувся "Eid Special" - живий "аукціон" мусульманських жінок з Індії та Пакистану.

"Люди робили ставки у п'ять рупій (67 центів), 10 рупій, вони оцінювали частини тіла жінок, описували сексуальні акти та погрожували зґвалтуванням", - розповіла пані Хан.

Пані Амін також повідомила, що пізніше того ж дня анонімний акаунт намагався "продати" її на аукціоні в Twitter. Кілька інших - один із них @sullideals101, який потім заблокували, - долучились до цькування, "знущалися з мене, принижували мене і описували грубі сексуальні акти", - додала пані Хан.

Вона вважає, що ті, хто намагався виставити її на аукціон у Twitter, - це ті самі люди, які стоять за програмою Sulli Deals та каналом YouTube, який платформа відтоді заблокувала.

Минулого тижня Twitter призупинив роботу облікових записів, які стверджували, що вони автори додатку і він скоро відновить роботу.

Автор фото, AFP

Активісти кажуть, що цькування в інтернеті можуть "принижувати, залякувати та врешті-решт змусити жінок замовкнути".

Минулого тижня понад 200 відомих акторів, музикантів, журналістів та урядовців з усього світу написали відкритого листа, в якому закликали керівників компаній Facebook, Google, TikTok та Twitter зробити безпеку жінок пріоритетом.

"Інтернет - це міська площа 21 століття, - написали вони. - Тут відбуваються дебати, організовують громади, продають товари та створюють репутацію. Але масштаби зловживань в інтернеті показують, що для занадто багатьох жінок ці цифрові міські площі небезпечні".

Торішній звіт Amnesty International про онлайн-цькування в Індії показав, що чим активнішою є жінка, тим більше її цькують. Так само як у Британії та США частіше жертвами стають темношкірі жінки, в Індії частіше переслідували жінок з релігійних меншин та нижчих каст.

Назія Ерум, авторка і колишня речниця Amnesty в Індії, заявила, що в соцмережах мало жінок-мусульманок, а на тих, які є, "полюють, їх переслідують".

"Ця цілеспрямована і спланована атака є спробою відібрати мікрофон у освічених мусульманських жінок, які висловлюють свою думку та виступають проти ісламофобії. Це спроба змусити їх замовкнути, присоромити, забрати простір, який вони займають", - сказала вона.

Пані Амін каже, що переслідувачі "не бояться, бо знають, що їм за це нічого не буде".

Вона згадує кілька недавніх випадків жорстокого поводження з мусульманами, яке заохочували прихильники правлячої партії BJP.

Наприклад, міністр уряду, який прикрасив гірляндами вісьмох індусів, засуджених за лінчування мусульманина, і новий міністр мовлення країни, який минулого року засвітився на вірусному відео, де заохочував натовп індуїстів "розстрілювати мусульман".

Для жінок, особисті дані яких використали в додатку Sulli Deals, боротьба за справедливість може бути довгою та жорсткою. Але вони твердо вирішили її вести.

"Якщо поліція не знайде тих, хто виставив нас на продаж, я звернусь до суду, - сказала пані Хан. - Я доведу це до кінця".