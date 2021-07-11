Євро-2020: Єлизавета ІІ побажала Англії удачі в фіналі

Даг Фолкнер та Бекі Мортон

BBC News

1 година тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Королева Єлизавета вручає капітану англійської збірної Кубок світу з футболу в 1966 році

Королева Британії Єлизавета ІІ та прем'єр-міністр Борис Джонсон висловили підтримку збірній Англії з футболу перед фіналом Євро-2020.

Королева згадала, як вручила Кубок світу Боббі Муру в 1966 році, й високо оцінила "дух, відданість і гордість" нинішньої команди.

Водночас прем'єр-міністр у листі до збірної сказав, що вони "підняли настрій всій країні".

Команда Гарета Саутгейта зіграє з Італією на стадіоні Вемблі в неділю о 22:00 за Києвом.

"П'ятдесят п'ять років тому мені пощастило вручити Кубок світу Боббі Муру і я бачила, що означає для гравців, керівництва та персоналу досягти та виграти фінал великого міжнародного турніру з футболу", - йдеться у посланні королеви.

"Я та моя родина хочемо привітати вас з виходом у фінал чемпіонату Європи, а також побажати удачі завтра з надією, що історія зафіксує не лише ваш успіх, а й дух, відданість і гордість, які ви продемонстрували", - додала Єлизавета.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Королева Єлизавета зустрічалася з чинним тренером збірної Англії у 2002 році, коли він ще був гравцем

У своєму листі Борис Джонсон сказав команді, що вони вже ввійшли в історію, коли вперше за 55 років вивели Англію до фіналу великого міжнародного турніру.

"Ви створили команду братів, чия енергія, наполегливість і робота в команді - і чистий хист - виблискують у всьому, що ви робите", - сказав він.

"Ви підняли настрій всій країні, і завтра ми знаємо, що ви також можете підняти цей трофей, - додав прем'єр. - Ми не просто сподіваємось чи молимося. Ми віримо у вас, Гарет, і у вашу неймовірну команду".

"Від імені всієї нації - удачі, проведіть чудову гру - і поверніть футбол додому!"

Своєю чергою, герцог Кембриджський, який є президентом Англійської футбольної асоціації, заявив, що "не може повірити, що це насправді відбувається".

"Ви показуєте найкраще, що є в Англії, і ми всі з вами. Вся країна з вами. Тож поверніть його додому", - сказав принц Вільям.

Тим часом лідер лейбористів сер Кір Стармер назвав команду "взірцем для наслідування" - і так само закликав "повернути футбол додому".

"На полі та поза ним, під час цього турніру ви показали найкраще, що є в Англії", - сказав він.

"Ви були такими ж безстрашними, як три леви на нашому гербі. Ви запалили цей турнір. І, незважаючи на тих, хто намагався вас підірвати, ви використали цю платформу, щоб відстоювати спільні цінності нашої країни", - додав він.

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"Це було фантастично, коли команда отримала листи королеви та прем'єр-міністра", - сказав головний тренер збірної Гарет Саутгейт, виступаючи на пресконференції у суботу ввечері.

"Але ми у фіналі, і ми тут, щоб перемогти. Ми хочемо піти й принести трофей додому", - додав він.

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Королева - не єдина людина, яка бажає збірній Англії удачі: капітан команди Гаррі Кейн розповів, що їм зателефонував актор Том Круз.

"Учора ввечері з нами зв'язався Том Круз, - сказав він. - Нам пощастило подивитися один з його фільмів, і я думаю, що він був тут, у Британії, і він просто зателефонував нам, щоб побажати удачі. Це було дуже мило з його боку".

"Я не впевнений, чи буде він на фіналі, але футбол - це така велика частина світу, і приємно мати таку підтримку", - додав футболіст.

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Також напередодні матчу на білій скелі Дувра спроєктували побажання удачі від Девіда Баддіеля, Френка Скіннера та Lightning Seeds, авторів футбольного гімну "Три леви" ("Футбол повертається додому").