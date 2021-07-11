Мільярдер Річард Бренсон побував у космосі та успішно приземлився

11 липня 2021, 14:50 GMT Оновлено: 11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ракетоплан Unity з Річардом Бренсоном та його командою на борту відірвався від землі близько 17.40 за Києвом

Британський підприємець сер Річард Бренсон нарешті здійснив мрію усього свого життя - полетіти в космос. Він побував в космосі та успішно приземлився.

Літак мільярдера з ракетним двигуном Virgin Galactic відірвався від землі о 17.40 за Києвом. Він піднявся на висоту близько 90 км, де небо чорніє, а лінія земного горизонту вигинається вдалині.

"Чудовий день, щоб вирушити в космос", - написав Бренсон у Facebook незавдовго до вильоту.

Автор фото, VIRGIN GALACTIC

Подорож над Нью-Мексико тривала менше ніж півтори години.

Станом на 18.30 за Києвом апарат Бренсона досягнув необхідної висоти та почав зниження.

Автор фото, Getty Images

Бренсон вийшов на зв'язок з Землею та привітав усіх, завдяки кому цей політ став можливим.

О 18.40 за Києвом Unity приземлився.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Менш ніж за півтори години Бренсон знову повернувся на Землю

Нова ера

Цей політ має відкрити еру космічного туризму. Підприємець стверджував, що хоче спершу самостійно здійснити такий політ, перш ніж наступного року брати на борт клієнтів.

До цього польоту сер Річард пройшов довгий шлях. Вперше він заявив про свій намір зробити космічний літак у 2004 році і планував вже у 2007-му здійснювати комерційні польоти.

Але технічні труднощі, зокрема фатальна катастрофа під час польоту в 2014 році, коли загинув пілот, зробили космічний проєкт одним із найскладніших у його кар'єрі.

Автор фото, Virgin Galactic Підпис до фото, Команда, яка вирушила в політ

"З дитинства я хотів полетіти в космос, і, сподіваюся, протягом наступних 100 років сотні тисяч людей також зможуть полетіти в космос", - казав сер Річард ВВС.

"Чому б їм не вирушити в космос? Космос надзвичайний. Всесвіт чудовий. Я хочу, щоб люди могли озирнутися на нашу прекрасну Землю, повернутися додому і наполегливо працювати, щоб піклуватися про неї", - додав він.

Як працює його ракетоплан?

Ракетний двигун у задній частині Unity увімкнувся і поніс корабель до неба. Звідти сер Річард, три члени його екіпажу та двоє пілотів мали можливість спостерігати надзвичайний вид на планету внизу.

Максимальна висота, досяжна Unity, становить приблизно 90 км, і під кінець підйому сер Річард на кілька хвилин мав опинитися у невагомості, плавати по кабіні й дивитись з вікна.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Як відбувався тестовий політ

Але під час спуску необхідно було повернутися на своє місце та застібнути ремені безпеки.

Що було видно з вікна?

Разом із сером Бренсоном у політ вирушила Бет Мозес, головна інструкторка астронавтів у компанії бізнесмена Virgin Galactic. Окрім пілотів, які здійснювали тестові польоти, Мозес є єдиною людиною в компанії, яка мала досвід такого підйому. Вид з вікна, за її словами, "просто феноменальний".

Автор фото, PA Media

"Зображення не можуть цього передати. Це так яскраво і красиво. Я бачила океан, зелень землі та білі засніжені гори", - казала вона BBC News.

Хто є конкурентом сера Річарда?

Unity - суборбітальний літальний апарат. Це означає, що він не може досягти швидкості та висоти, необхідних для того, щоб облетіти земну кулю в космосі.

Єдина інша суборбітальна система належить засновнику Amazon.com Джеффу Безосу. У нього є ракета та капсула під назвою New Shepard, і 20 липня він має здійснити свій перший політ.

Мільярдер збирається піднятися на висоту 100 км над Техасом разом зі своїм братом Марком. З ними також вирушать відома авіаторка Воллі Фанк та невідома особа, яка купила квиток на аукціоні за 28 мільйонів доларів.

Сер Річард має близько 600 осіб, які вже заплатили депозити за квитки вартістю до 250 000 доларів, пан Безос наразі не розкривав своїх планів щодо комерціалізації New Shepard.

Чи дружні ці змагання?

Автор фото, Blue Origin Підпис до фото, New Shepard не має пілотів. Політ повністю контролює комп'ютер

Сер Річард каже, що розмовляв із Джеффом Безосом телефоном, і вони побажали один одному успіхів. Але у їхніх стосунках не все так просто.

Пан Безос першим оголосив про свою місію, після чого сер Річард посунув свій графік, щоб здійснити політ першим.

У п'ятницю космічна компанія Blue Origin пана Безоса опублікувала твіт, у якому поглузувала з Unity Virgin Galactic. У дописі йшлося, що кожен, хто полетить на ракетоплані, назавжди "матиме зірочку" біля свого імені, оскільки вони не досягнуть "міжнародно визнаної" висоти початку космосу - так званої лінії Кармана, що проходить на висоті 100 км.

У твіті також зазначили, що Unity має набагато більш шкідливий вплив на довкілля, ніж New Shepard. У Virgin Galactic ВВС повідомили, що вуглецевий слід польоту Unity еквівалентний діловому перельоту з Лондона в Нью-Йорк, але що вся діяльність компанії є компенсованою.

Уряд США визнає межу космосу приблизно на висоті 80 км і присуджує звання астронавтів кожному, хто її подолає.