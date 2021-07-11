Навіщо потрібно позіхати

Леонід Лунєєв

ВВС

1 година тому

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Після тривалих досліджень вчені вирахували одну характерну залежність - чим більший мозок, тим довше позіхають тварини. Але для чого?

Заради чого ви зазвичай ходите в зоопарк? Звичайно ж, подивитися на тварин, бажано рідкісних і незвичайних. А ось група голландських дослідників зробила безліч походів в зоопарки виключно для того, щоб поспостерігати, як позіхають різні хребетні. І не просто поспостерігати, а перевірити одну цікаву гіпотезу.

Вчені нарахували 1 291 позіхання у 55 ссавців і 46 птахів і вирахували одну характерну залежність.

"Хоча механізм позіхання у всіх тварин однаковий, його тривалість збільшувалася у міру зростання обсягу мозку і числа нейронів в ньому", - каже етолог з Утрехтського університету Йорг Массен (етологія - наука, що вивчає генетично обумовлену поведінку і перебуває на стику зоології, біології та порівняльної психології).

"Навіть більше - ця функція спостерігається у найширшого кола тварин і в еволюційному сенсі йде аж до спільних предків птахів і ссавців, а може й ще далі", - додає Массен.

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Нове дослідження (його результати можна прочитати в Communications Biology) провели, щоб підтвердили гіпотезу, яка виникла ще в 2007 році, про те, що позіхання - це спосіб охолодити мозок, який перегрівається.

"Одночасно вдихаючи прохолодне повітря і розтягуючи м'язи ротової порожнини в процесі позіхання ми збільшуємо приплив охолодженої крові до мозку, так що позіхання виконує функцію терморегуляції", - пояснює етолог з Університету Нью-Йорка Ендрю Геллоп.

Непрямим підтвердженням цьому служить і той факт, що ссавці позіхають довше птахів. Річ у тому, що у птахів температура тіла вища, ніж у ссавців, а значить і різниця з навколишнім середовищем теж більша, тому їм не потрібно так багато повітря для охолодження крихітного мозку. Позіхають вони швидко - якщо взагалі позіхають.

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Водночас дослідники не говорять про здібності мозку, лише про його розмір і кількість нейронів в ньому. Вони також не вказують на будь-яку залежність із частотою позіхань.

Наприклад, люди позіхають в середньому 5-10 разів на день.

До речі, як ви могли помітити, позіхання дуже заразне. Щодо цього теж є своя теорія - про те, що воно виконує певну соціальну функцію, синхронізуючи настрій і, можливо, навіть режим сну певної групи. Але ця теорія теж вимагає додаткової перевірки.