Pfizer для всіх. У Чернігові сотні людей з'їхалися по цю вакцину

Олена Сидоренко

для ВВС News Україна, Чернігів

1 година тому

Автор фото, Олена Лазун

Чернігів цими вихідними став центром паломництва для охочих зробити щеплення від Covid-19 вакциною Pfizer. Разом із чернігівцями, які приходили вакцинуватися цілими родинами, в довгих чергах стояли мешканці з інших регіонів України, які приїхали спеціально, щоб отримати заповітний укол.

На цих вихідних - 10-11 липня - у Чернігові відкрили два додаткових пункти масової вакцинації в найбільших торгово-розважальних центрах міста.

І вони одразу опинилися в центрі уваги всієї країни, адже тут вакцинують німецько-американською мРНК-вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Вакцину Pfizer широко використовують в усьому світі, це по суті єдина з доступних в Україні вакцин, яка схвалена в усіх країнах Євросоюзу. Досі вона не була доступна широкому загалу. Щепитися нею можна було лише певним категоріям громадян, як от медичним працівникам чи працівникам освіти.

У Чернігові вперше в Україні щеплення Pfizer вільно змогли отримати всі охочі. Треба було лише вистояти довгу чергу у 200-250 людей.

Автор фото, Олена Лазун

"По-перше, вакцина перевірена, - пояснює чернігівець Ігор свій вибір. - Іншим вакцинам не дуже довіряю. А Pfizer все-таки всесвітньо відома".

Про вакцину для пунктів вакцинації домовлялася обласна влада, пояснює представниця одного з ТРЦ Тетяна Божок. Але чим саме вакцинуватимуть громадян, не було відомо до останнього.

Наявність Pfizer спричинила справжній ажіотаж. На щеплення до Чернігова їхали люди з інших міст та областей. Приймали всіх повнолітніх.

"Все добре, люди дуже задоволені, що є вакцина Pfizer. Приїжджають з інших міст. Київ, Славутич - те, що я бачила", - каже лікар Вікторія Гредякова.

У соцмережах, зокрема, кияни повідомляли, що спеціально поїхали в Чернігів, коли почули про щеплення Pfizer.

"Вакцинальний туризм в Чернігів. Дочекались Рfizer", - пише журналістка Мар'на П'єцух, опублікувавши фото себе та друзів під час вакцинації.

Серед охочих вакцинуватись було чимало тих, хто вже перехворів на Covid.

"Так краще, аніж хворіти, - каже мешканка Чернігова Катерина Локтіонова . - Я хворіла в жовтні разом з чоловіком і я досі лікую те, що у мене виникло після коронавірусу. Тому краще зробити вакцинацію. Тем більше Pfizer - це європейська вакцина, тому не так було страшно".

Автор фото, Олена Лазун

За словами організаторів, процес іде жваво - за хвилину вакцинують по дві особи. Люди підписують згоду на вакцинацію, лікар вносить дані в електронну систему, тоді людину вакцинують і хвилин 20-30 спостерігають її стан, щоб не було побічних ефектів.

За два дні роботи жодних побічних ефектів ще не реєстрували, запевняють медики.

Також людям повідомляють, коли буде наступна вакцинація. Людина вважається повністю вакцинованою, якщо отримала дві дози.

Весь периметр поділений на декілька зон, щоб не було скупчень людей, розповідає Божок.

Зона реєстрації, вакцинації та зона відпочинку, де люди очікують після щеплення.

За 10 липня препаратом Pfizer вакцинували більше тисячі людей, пише на своїй сторінці в Facebook генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

Для порівняння щеплення китайським CoronaVac цього дня отримали лише 194 охочих - це майже в шість разів менше.

"З цієї статистики ми бачимо, що жителі нашого міста більше довіряють вакцині Pfizer. У минулі вихідні пункт масової вакцинації зробив приблизно 400 щеплень на день вакциною CoronaVac", - додав Кухар.