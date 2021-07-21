Олімпіада-2020. На які медалі чекати Україні

16 хвилин(и) тому

Автор фото, фото Getty Images, колаж BBC

На ХХХІІ Олімпійських іграх в Японії, які стартують у п'ятницю, за медалі змагатимуться 157 українців у 25 видах спорту.

Олімпіаду-2020 відклали на рік через пандемію. Проте вона зберегла свою назву і тепер триватиме у Токіо із 23 липня по 8 серпня.

На попередній літній Олімпіаді, що відбулася у 2016 році у Ріо-де-Жанейро, Україна посіла загальне 31 місце, здобувши 11 медалей, з них дві золотих.

Ці результати були найгіршими з часу, як українці почали брати участь в Олімпійських іграх в Атланті у 1996 році. І саме тоді в Атланті Україна досягла найкращих результатів - була дев'ятою у командному заліку, здобувши 23 медалі.

Буде краще, ніж в Ріо?

Національний олімпійський комітет сподівається, що у Токіо результати України будуть кращими, ніж у 2016 році. Проте на Олімпіаді-2020 від України виступить найменша кількість учасників у порівнянні з попередніми іграми.

Головна причина - спортсмени, у тому числі титуловані, так і не змогли кваліфікуватися і отримати ліцензії.

Українці виступатимуть у таких видах: бадмінтон, бокс, вільна боротьба, важка атлетика, академічне веслування та веслування на байдарках і каное, велоспорт, греко-римська боротьба, спортивна і художня гімнастика, дзюдо, карате, кінний спорт, легка атлетика, плавання, артистичне (синхронне) плавання, стрільба з лука і кульова стрільба, стрибки у воду, стрибки на батуті, сучасне п'ятиборство, теніс, настільний теніс, тріатлон і фехтування.

Найбільша кількість спортсменів від України змагатиметься у легкій атлетиці - 47. Ще по 10 спортсменів будуть у вільній та греко-римській боротьбі, а також веслуванні на байдарках і каное. По одному - у тріатлоні, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, стендовій стрільбі та веслувальному слаломі.

Найкращих результатів Україна очікує передусім від дзюдо, кульової стрільби, легкої атлетики, фехтування, стрибків у воду, академічного веслування, боксу, гімнастики, синхронного плавання.

Загалом країна розраховує здобути 13-15 медалей, принаймні так заявляв міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

ВВС News Україна, беручи до уваги останні досягнення на міжнародних змаганнях, проаналізувала, хто може бути серед переможців Олімпійських ігор від України.

Дзюдо

Великі надії покладають на 21-річну киянку Дарію Білодід. Вона є чемпіонкою Європи та дворазовою чемпіонкою світу.

У 2018 році Дарія стала наймолодшою чемпіонкою світу серед дорослих, тоді їй ще не виповнилося 18 років.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Батьки Дарини - Геннадій Білодід та Світлана Кузнецова - також дзюдоїсти, вони ж її тренери.

Стрибки у воду

Олексію Середі з Миколаєва, який виборов право на участь в Олімпіаді, 15 років. Він наймолодший спортсмен в українській збірній.

Із 2019 року, коли почав виступати за національну збірну, він неодноразово перемагав у міжнародних змаганнях. У свої 13 років був наймолодшим в історії чемпіонатів Європи зі стрибків у воду спортсменом. У травні 2021-го виборов на ЧЄ золоту медаль у парному стрибку.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Олексій Середа - наймолодший спортсмен олімпійської збірної України

Легка атлетика

Надії на стрибунів у висоту - Ярославу Магучіх, Юлію Левченко, Ірину Геращенко.

Автор фото, Федерація легкої атлетики України

У 20 років Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики в приміщенні, чемпіонкою Європи серед юніорів, чемпіонкою світу та Європи серед юнацтва.

Фехтування

Вчетверте на Олімпійських іграх виступатиме фехтувальниця Ольга Харлан. На Олімпійських іграх 2008, 2012 і 2016 років вона здобувала медалі, в тому числі золото.

Вона буде єдиною шаблісткою від України, оскільки жіноча команда, яка в Ріо-2016 виборола срібні медалі, не змогла кваліфікуватися на ігри в Токіо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ольга Харлан (праворуч) у спарингу, 2016 рік

Але є шанси у чоловічої команди шпажистів.

Цього року Ігор Рейзлін виграв Кубок світу в Казані, а команда в складі Богдана Нікішина, Романа Свічкаря, Ігоря Рейзліна та Анатолія Герея здобула на цих змаганнях срібло.

Бокс

Полтавець Олександр Хижняк - головний претендент від українських боксерів на нагороди в Токіо. Він виступає у середній і напівтяжкій вагових категоріях.

У 2017 році Олександр здобував звання чемпіона Європи і чемпіона світу.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Олександр Хижняк (праворуч) займається любительским боксом

Греко-римська боротьба

У 2016 році на Олімпіаді срібну медаль завоював Жан Беленюк, який зараз є депутатом парламенту. У Токіо він теж сподівається на нагороду.

Автор фото, Getty Images

Кульова стрільба

Олена Костевич є чемпіонкою Олімпійських ігор 2004 року в Афінах зі стрільби з пневматичного пістолета, призеркою Олімпіади 2012 у Лондоні, а також кількаразовою переможницею чемпіонатів світу та Європи.

Олімпіада в Токіо - п'ята для спортсменки, і шанси на медаль у неї високі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для Олени Костевич Олімпійські Ігри в Токію - треті

Павло Коростильов (пневматичний пістолет), Олег Омельчук (малокаліберний пістолет), Олег Царьков (пневматична гвинтівка) є переможцями світових чемпіонатів і також претендують на високі результати на Олімпіаді.

Синхронне плавання

Українські плавчині на Чемпіонаті світу з водних видів спорту у 2019 році здобули бронзові медалі у виступі двійки і у групових виступах.

На іграх у Токіо також сподіваються на перемогу. Головні їхні суперники - росіянки та китаянки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Анастасія Савчук та Марта Федіна сподіваються на медалі у парному виступі

Академічне веслування

У цьому виді спорту змагатиметься двоє українських спортсменів - Станіслав Ковальов та Ігор Хмара.

У парі вони неодноразово ставали чемпіонами Європи, у тому числі у 2020 і 2021 роках.

Гімнастика

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Ігор Радівілов і його опорний стрибок на Олімпіаді у 2012 році

У спортивній гімнастиці найбільше надій на Ігоря Радівілова, який може продемонструвати високі результати в опорному стрибку. На його честь навіть назвали один із видів опорного стрибка - "The Radivilov".

Він був призером Олімпійських ігор у 2012 році у Лондоні, а в квітні 2021-го здобув золото на індивідуальному ЧЄ у Швейцарії.

Традиційно конкурують на міжнародних змаганнях художні гімнастки. У Токіо виступатиме семеро вихованок тренера Ірини Дерюгіної.

За медалі змагатиметься сильний склад дівчат у вільній боротьбі. Усі п'ятеро в останні роки посідали призові місця у чемпіонатах світу та Європи з цього виду спорту.

На іграх в Токіо вперше будуть представлені чотири нові види спорту: карате, серфінг, скелелазіння та скейтбординг. Українська збірна буде представлена в одному з них - карате.