Чи ефективні китайські вакцини від коронавірусу?

Пабло Учоа

BBC World Service

1 година тому

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Дві основні китайські вакцини від Covid-19 останнім часом були в центрі негативних новин - йшлося про зростання кількості інфекцій і навіть смертності серед населення, щепленого Sinovac і Sinopharm.

Це породило питання щодо ефективності цих вакцин, хоча експерти зазначають, що вони також врятували багато життів.

Обидві вакцини широко використовують у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, зокрема в Україні, тому наслідки можуть бути величезними.

Але чи виправдані такі побоювання? І що можуть зробити уряди, що використовують ці вакцини, для захисту свого населення?

Як діють вакцини?

Вакцини, виготовлені пекінською Sinovac Biotech та державною компанією Sinopharm, використовують інактивовані віруси для вироблення антитіл, які борються з коронавірусом.

Перед ін'єкцією в організми людей вірус убивають, тому він не може передавати Covid-19.

У великому дослідженні в Бразилії дві дози вакцини Sinovac з інтервалом у 14 днів мали ефективність 51% проти симптоматичного Covid-19. У випробуваннях у кількох країнах результати Sinopharm були вищими - 79%.

Вакцини мають характеристику: їх можна зберігати за звичайної температури холодильника, що полегшує їхнє використання в бідніших країнах, які не мають доступу до спеціалізованих сховищ.

Обидві використовують майже у 100 країнах Азії, Південної Америки та частині Африки. Єгипет та Марокко нещодавно оголосили, що будуть першими країнами Африки, які розпочнуть виробництво вакцин.

Airfinity, наукова фірма з аналізу даних, заявляє, що цього року може бути виготовлено 2,9 мільярда доз Sinovac - і вже виготовили понад 943 мільйони.

Де хворіють люди?

Чилі, Монголія та Сейшели - серед тих країн, де зростає кількість інфекцій попри масову вакцинацію китайськими вакцинами.

У Чилі повернули комендантську годину та знову запровадили обмеження на подорожі через варіант Дельта, який є більш заразним, ніж попередні варіанти.

Понад 70% чилійців повністю вакциновані, більшість із них - вакциною Sinovac.

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Тим часом Сейшельські острови та Монголія нещодавно зафіксували суттєве збільшення кількості випадків на душу населення - попри невелику кількість мешканців загалом.

Обидві країни значною мірою покладаються на Sinopharm, і їхні програми вакцинації досить успішні: на Сейшельських островах повністю вакцинували 68% дорослих, у Монголії - 55%.

Тим часом в Індонезії провідна асоціація лікарів та медсестер заявила, що щонайменше 30 медичних працівників померли попри щеплення двома дозами вакцини Sinovac.

Тобто вакцини не працюють?

Вакцини - не єдиний фактор, який може пояснити ситуацію в цих країнах.

Провідна асоціація лікарів Індонезії заявила, що, можливо, певну роль у смерті медичних працівників зіграли супутні захворювання.

Лише з 5% повністю вакцинованого населення, країна перебуває на межі катастрофи, зазначає Червоний Хрест, а медичні працівники мають довгі зміни та більший контакт із вірусом.

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У Чилі деякі експерти звинувачують у стрибку кількості випадків те, що люди починають активно спілкуватися занадто рано після щеплення - особливо після першої дози, яка забезпечує лише частковий захист.

Чиновники як Монголії, так і Сейшельських островів підкреслювали, що більшість людей, які померли від ковіду або перебували у критичному стані, не були щеплені.

Але експерти також зазначають, що жодна вакцина не забезпечує 100% захисту, тому певну кількість випадків все одно слід очікувати.

"Найголовніше на даний момент - це запобігання важкому перебігу хвороби й смерті. Усі вакцини показали дуже добрі результати у запобіганні важкому перебігу хвороби й смерті", - каже професорка Фіона Рассел з Дослідницького інституту педіатрії Мердока в Австралії.

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У випробуваннях у Бразилії Sinovac виявився на 100% ефективним проти важких захворювань, а також госпіталізацій. Ефективність Sinopharm проти госпіталізацій становила 79%.

Професор Бен Каулінг, керівник відділу епідеміології та біостатики в Університеті Гонконгу, каже, що попри "помірну ефективність" проти симптоматичного захворювання на ковід, і Sinovac, і Sinopharm забезпечують "дуже високий рівень захисту" проти важкого перебігу.

"Це означає, що ці інактивовані вакцини вже врятували багато життів", - сказав він ВВС.

Наскільки ефективні вакцини проти різних варіантів вірусу?

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Однак ці дослідження перевіряли ефективність вакцин проти оригінального вірусу, виявленого в китайському місті Ухань. Нових даних про те, як вони борються з різними варіантами вірусу, наразі немає.

На підставі досліджень, що намагаються змоделювати імунний захист проти вірусу, професор Каулінг підрахував, що захист, який дають інактивовані вірусні вакцини проти варіанту Дельта, може бути на 20% нижчим у порівнянні з вихідним штамом.

Його розрахунки дозволяють припустити ще більше зниження захисту проти штаму Бета, вперше знайденого в Південній Африці, який найбільше відрізняється від оригінального вірусу.

Професор Джин Донг-Ян, вірусолог з Університету Гонконгу, заявив ВВС, що, як очікують, ефективність китайських вакцин проти різних варіантів, зокрема "Дельти", буде нижчою.

Водночас він каже, що Sinovac і Sinopharm - це хороші вакцини, і люди, які не мають доступу до вакцин з більшою ефективністю, все одно повинні щепитися.

Однак, за його словами, вони мають продовжувати дотримуватися правил соціального дистанціювання та інших заходів для боротьби з інфекціями.

Чи варто робити повторне щеплення?

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Експерти та уряди також все частіше виступають за додаткові дози однієї й тієї ж вакцини або змішування двох різних.

Професор Джин каже, що повторне щеплення Pfizer або Moderna може підвищити початковий захист, який дають уколи Sinovac і Sinopharm.

Працівники передової в Індонезії отримують щеплення Moderna після двох з Sinovac, в той час як Бахрейн закликає людей старше 50 років зробити додатковий укол Pfizer після двох доз Sinopharm.

Об'єднані Арабські Емірати та Туреччина пропонують громадянам третє щеплення Sinopharm та Sinovac відповідно, а Таїланд також розглядає таку можливість.

Але професор Каулінг ставить під сумнів переваги просування третьої дози вакцини в Індонезії, де щеплення досі перебуває на початковій стадії.

"Ви повинні ретельно добре подумати над тим, якою є додаткова користь третьої дози, порівняно з тим, наскільки дві дози можуть допомогти людині похилого віку в громаді, яка ще не мала шансів зробити щеплення", - сказав він.

Sinovac Biotech заявив, що проводить клінічні випробування щодо ефективності третього щеплення, і каже, що результати обнадійливі, але наполягає, що двох доз достатньо, щоб забезпечити захист від Covid-19.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Венбі заявив, що китайські вакцини "заслужили добру репутацію в міжнародній спільноті, оскільки їхня безпечність та ефективність широко визнані".