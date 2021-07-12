"Багаж розчарувань" і недовіра. Чому візит Зеленського в Німеччину буде складним

10 хвилин(и) тому

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Візит президента Зеленського до Німеччини проходить в атмосфері певного розчарування та браку довіри після дружніх жестів Берліна в бік Москви.

Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Німеччини у неділю ввечері.

У Берліні він зустрінеться з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Складний візит

Цей візит буде для Зеленського складним, адже відносини Берліна та Києва переживають не найкращі часи, пише вебсайт телеканалу ZDF.

"Він (президент Зеленський - ред.) накопичив емоційний багаж розчарувань", - зазначає медіа.

Подразників було багато. Зокрема, Штайнмаєр для вшанування вісімдесятої річниці німецького нападу на СРСР "обрав місце, пов'язане саме з Росією" і "Україну це боляче зачепило".

Потім Роберт Габек (очільник Партії зелених), який під час візиту до України допустив експорт зброї з Німеччини, "дав задній хід", а Армін Лашет (очільник ХДС) "гальмує питання вступу України до ЄС та НАТО".

"А газогін у Балтійському морі не лише отримав політичне схвалення для добудови, а й, за словами шефа проєкту "Північного потоку-2", у серпні він уже буде готовий до запуску", - йдеться в матеріалі.

"Північний потік"

Водночас напередодні зустрічі в ЗМІ обговорювався план допомоги Україні у зв'язку із запуском "Північного потоку-2".

Саме його, ймовірно, будуть обговорювати Меркель та Зеленський, припускає NTV.

"Компенсація втраченої плати за транзит, інвестиції в будівництво електростанцій та підтримка зеленої енергетики. Цікавлять також інвестиції в українську газотранспортну систему, щоб зробити можливим експорт вуглеводнів до ЄС. Останнє є привабливою пропозицією для України", - йдеться в матеріалі.

Радіо Frankfurter Rundschau цитує українського політика Олеся Донія, який назвав це запрошення до Берліна для Зеленського "вибаченням" за "Північний потік-2".

"Навряд чи хтось в Україні беззастережно довіряє німцям. Як і в інших східноєвропейських країнах, у Києві мало надихнулися взаємною і наразі провальною ініціативою Меркель та Макрона відновити саміт ЄС з Володимиром Путіним", - зазначає медіа.