Чому на Кубі спалахнули масові протести. Три головні причини

4 хвилин(и) тому

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Вперше за понад 60 років тисячі протестувальників вийшли на вулиці приблизно у двадцяти містах по всьому острову, скандуючи "Свобода!" і "Геть диктатуру!". Президент Куби Мігель Діас-Канель закликав своїх прихильників також вийти на вулиці, щоб протистояти демонстрантам.

Протести почалися в місті Сан-Антоніо-де-лос-Баньос, розташованому за 26 км від столиці країни Гавани, і поширилися по всій країні.

"Це заради свободи людей, ми не можемо більше цього терпіти. Ми не боїмося. Ми хочемо змін, ми не хочемо більше диктатури", - розповів ВВС по телефону протестувальник в Сан-Антоніо.

Цієї неділі Куба пережила найбільші масові протести в своїй новітній історії.

Алехандро, який брав участь в акції протесту в Пінар-дель-Ріо, сказав ВВС, що протест в його провінції почався після того, як тут побачили, що відбувається в Сан-Антоніо-де-лос-Баньос.

"Ми побачили протест в мережі, і люди почали виходити", - сказав він по телефону.

"Ні їжі, ні ліків, ні свободи. Вони не дають нам жити. Ми втомилися", - додав він.

Протести цієї неділі жорстко придушили. І вони дуже незвичайні для острова.

Чим же тоді можна пояснити, що тисячі кубинців у різних містах по всьому острову вийшли на вулиці?

Ось три головні причини.

Коронавірусна криза

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протести почалися в місті Сан-Антоніо-де-лос-Баньос і відтоді поширилися по всій країні

Протести на Кубі, схоже, є результатом накопиченої втоми населення. Протягом останніх місяців вона лише зростала - після кризи, що стала однією з найсерйозніших в економіці та охороні здоров'я з часів так званого "особливого періоду" (криза на початку 1990-х після розпаду Радянського Союзу).

Фактично спусковим гачком для нинішньої ситуації, схоже, є суміш серйозної ситуації з коронавірусом і економічних заходів, вжитих урядом. Це зробило життя на Кубі ще складнішим.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За словами учасника протесту з Сан-Антоніо-де-лос-Баньос, первісна акція протесту була організована через соціальні мережі

На острові, де в перші місяці 2020 року пандемія перебувала під контролем, нещодавно стався повторний спалах. Країна увійшла до переліку місць з найбільшою кількістю зареєстрованих випадків за чисельністю населення в Латинській Америці.

Тільки в неділю на Кубі офіційно зареєстрували 6750 випадків захворювання і 31 смерть, хоча численні опозиційні групи говорять, що ці цифри не відображають реальної ситуації.

За останній тиждень країна побила щоденні рекорди інфікування і смертей. Багато медичних центрів перевантажені.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протести пройшли по всій Кубі

В останні дні соцмережі були заповнені повідомленнями під хештегом #SOSCuba і #SOSMatanzas з проханнями про міжнародну допомогу і гуманітарну інтервенцію.

У своєму недільному посланні кубинський президент заявив, що нинішня ситуація така ж, як і в інших країнах, і зазначив, що Куба виробляє власну вакцину.

Економічна ситуація

В умовах практично паралізованого туризму - одного з двигунів кубинської економіки - коронавірус вплинув на економічне та соціальне життя острова. Зросла інфляція, почали частіше відключати електрику, брак харчів, медикаментів та основних продуктів став ще більшим.

На початку року уряд запропонував новий пакет економічних реформ, які, привели до деякого підвищення заробітної плати, але і до швидкого зростання цін. За оцінкою економістів, ціни можуть зрости від 500% до 900% в рік у наступні кілька місяців.

Уряд з минулого року сприяв створенню валютних магазинів, почали продавати деякі харчі й предмети першої необхідності, але іноземної валюти на руках у населення дуже мало.

Пандемія також призвела до довгих черг, в яких кубинцям доводиться стояти, щоб купити звичайні товари, такі як масло, мило або курку.

В аптеках і лікарнях стало не вистачати основних ліків, а в багатьох провінціях почали продавати гарбузовий хліб через брак пшеничного борошна.

Минулого місяця уряд вирішив тимчасово припинити прийом в банках країни готівкових вкладів в доларах, основній валюті, яку деякі кубинці отримують як грошові перекази з-за кордону.

Кубинський уряд пояснює нинішню економічну ситуацію тим, що Вашингтон наклав ембарго.

У своєму недільному виступі Діас-Канель запевнив, що це основна проблема, яка загрожує здоров'ю і розвитку народу.

Доступ до інтернету

Найбільша акція протесту на Кубі після початку революції Фіделя Кастро пройшла в серпні 1994 року в Гавані. Тоді багато кубинців в інших провінціях навіть не знали, що сталося в столиці.

Майже через 30 років картина зовсім інша: зараз багато хто на Кубі має доступ до інтернету.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поліція реагувала жорстко

Останнім часом кубинці дедалі частіше використовують соціальні мережі, щоб висловити своє невдоволення урядом, - до такої міри, що в багатьох випадках вони змушували владу відповідати в своїх офіційних ЗМІ на те, що кубинці коментують у мережі.

Сьогодні значна частина населення, переважно молодь, має доступ до фейсбука, твітера та інстаграма.

Доступ до інтернету також допоміг появі безлічі незалежних ЗМІ, які висвітлюють теми, яких зазвичай не торкаються в офіційних медіа.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сотні кубинців також вийшли на акцію протесту в Маленькій Гавані - районі Маямі, США

У листопаді минулого року на Кубі пройшла чергова демонстрація, організована через соціальні мережі, - після того, як поліція увірвалася в будинок кількох молодих активістів, що оголосили голодування.

Соціальні мережі стали каналом, по якому по всій країні поширилися новини і про нинішні протести в Сан-Антоніо.

Уряд Куби запевняє, що соціальні мережі використовують "вороги революції" для створення "стратегій дестабілізації", які нібито дотримуються інструкцій ЦРУ.