Зеленський - Ангелі Меркель: Запуск Північного потоку-2 - загроза всьому регіону

1 година тому

Автор фото, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський "відверто сказав" канцлерці Німеччини Ангелі Меркель, що питання запуску Росією газогону Північний потік-2 слід розглядати невід'ємно від питання безпеки України. Він заявив, що хоче обговорювати це питання в рамках Нормандського формату.

Про це він розповів на спільній з пані Меркель пресконференції після зустрічі віч-на-віч.

"Велика загроза"

Президент України наголосив, що будівництво Росією Північного потоку-2 - серед важливих питань, які він піднімає перед німецькою владою.

"Ми вважаємо, що це велика загроза, яка вміло ховається під маскою економічного проєкту. Сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є вагомим стримувальним фактором", - сказав Зеленський.

"Запуск Північного потоку-2, ми вважаємо, несе потенційну загрозу безпеки в регіоні. Зайвим свідченням тому є концентрація російських військ на нашому кордоні", - додав він.

Саме тому, за словами Зеленського, цей газогін слід обговорювати в рамках зустрічей у Нормандському форматі.

"Я про це сказав відверто пані Меркель, ми це повинні розглядати невід'ємно від питання безпеки України", - наголосив він.

На питання журналістів, чи погодилась пані Меркель на таку пропозицію, Зеленський відповів:

"З приводу цієї ідею ми тільки почали дискутувати, я не отримав відповіді від пані Меркель".

Сама ж Меркель зазначила, що хоч питання енергетики і може обговорюватися в рамках "норманді", це питання "не належить до Мінських домовленостей".

"Німеччина вважає, що Україна має лишатися транзитною країною для газу", - додала вона.

Складний візит

Візит президента Зеленського до Німеччини проходить в атмосфері певного розчарування та браку довіри після дружніх жестів Берліна в бік Москви, написала преса Німеччини перед початком візиту.

"Він (президент Зеленський - ред.) накопичив емоційний багаж розчарувань", - зазначає вебсайт телеканалу ZDF.

Подразників було багато. Зокрема, Штайнмаєр для вшанування вісімдесятої річниці німецького нападу на СРСР "обрав місце, пов'язане саме з Росією" і "Україну це боляче зачепило".

Потім Роберт Габек (очільник Партії зелених), який під час візиту до України допустив експорт зброї з Німеччини, "дав задній хід", а Армін Лашет (очільник ХДС) "гальмує питання вступу України до ЄС та НАТО".

"А газогін у Балтійському морі не лише отримав політичне схвалення для добудови, а й, за словами шефа проєкту "Північного потоку-2", у серпні він уже буде готовий до запуску", - йдеться в матеріалі.