Зеленський хоче великий герб. Опоненти запустили флешмоб проти цього

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Низка відомих письменників, істориків, митців почали флешмоб у соцмережах на підтримку тризуба, малого герба України, і проти "великого герба", термінове затвердження якого ініціював президент Зеленський.

Перед 30-ю річницею Незалежності і у 25-ту Конституції президент закликав депутатів виконати конституційну вимогу і затвердити "великий герб".

Відповідний законопроєкт він просить розглянути невідкладно - на позачерговій сесії.

"За ці роки було багато різних конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень. Це нормально, це демократія. Я гадаю, що у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття Конституції потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку", - аргументував президент Зеленський.

Учасники флешмобу закликають депутатів не підтримувати проєкт, а самого президента - відкликати його, а також вилучити з Конституції вимогу про "великий герб".

"Наш герб - тризуб. А ідея "великого герба" - шкідлива", - йдеться у схожих дописах, які поширюють учасники флешмобу.

Всі аргументи флешмобу у сесійній залі озвучив депутат від "Європейської солідарності" і колишній керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Він уточнив для ВВС News Україна, що є одним з "ініціативної групи", що запустила акцію у соцмережах, та одним з перших поширив на своїй сторінці допис про герб.

Аналогічні пости на своїх сторінках у Facebook розмістили Оксана Забужко, Юрій Винничук, Ірма Вітовська-Ванца, Тарас Чубай, Андрій Любка та інші.

"Ми б'ємо на сполох і закликаємо об'єднати зусилля, щоб відвернути загрозу знецінення державного герба України - тризуба - через його заміну недолугим "великим гербом".

Менше є краще

На погляд учасників, попри стародавнє походження, тризуб виглядає модерним та "ідеально вписується в мінімалістичну естетику ХХІ століття, є простим у відтворенні й надзвичайно впізнаваним". А крім України, такою вдалою лаконічністю можуть похвалитися хіба що Японія та Швейцарія.

"Будь-які спроби "вдосконалити" тризуб, домалювавши зображення людей, тварин, рослин та різних предметів і оголосити це "великим гербом України" є відвертим несмаком", - вважають противники президентської ініціативи.

Автор фото, UNIAN

До того ж "великий герб" має і політичне підґрунтя, вважають учасники флешмобу. Його багатокомпонентність може свідчити не про єдність, а про "федеративність" України, - наратив, який довгий час намагається нав'язати Росія.

Крім того, нагадують, що ідея конституційно затвердити "великий герб" свого часу походила від комуністів.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Так може виглядати "великий герб"

У дискусії про "великий" та "малий" герби, що розгорнулася у соцмережах, є й підтримка президентської ініціативи.

Наприклад, професор Львівського національного університету Мирослав Дністрянський пише, що і сам "донедавна був проти великого герба загалом, зважаючи на те, тризуб - це давній сакральний і самодостатній символ".

Проте він не дає повної інформації про країну, вважає науковець: "Він є знаком, якого недостатньо для герба держави, бо він не несе конкретної інформації про країну, хоча може і повинен бути сакральною основою цього герба. Тому тризуб як основний елемент герба треба доповнити іншими символами, які відображали б насамперед історію і регіональні особливості українського державотворення".

При цьому корону, яку критикують противники запропонованого президентом варіанту, Дністрянський вважає доречною.

"В ньому відображені два центри й основні етапи українського державотворення: в Західній Україні та Наддніпрянській, яку поєднує корона як символ Київської Русі", - вважає професор і твердить, що "запропонований варіант дійсно має переваги, символічно пов'язуючи Україну й територіально, й історично".