Зеленський хоче великий герб. Опоненти запустили флешмоб проти цього
Низка відомих письменників, істориків, митців почали флешмоб у соцмережах на підтримку тризуба, малого герба України, і проти "великого герба", термінове затвердження якого ініціював президент Зеленський.
Перед 30-ю річницею Незалежності і у 25-ту Конституції президент закликав депутатів виконати конституційну вимогу і затвердити "великий герб".
Відповідний законопроєкт він просить розглянути невідкладно - на позачерговій сесії.
"За ці роки було багато різних конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень. Це нормально, це демократія. Я гадаю, що у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття Конституції потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку", - аргументував президент Зеленський.
Учасники флешмобу закликають депутатів не підтримувати проєкт, а самого президента - відкликати його, а також вилучити з Конституції вимогу про "великий герб".
"Наш герб - тризуб. А ідея "великого герба" - шкідлива", - йдеться у схожих дописах, які поширюють учасники флешмобу.
Всі аргументи флешмобу у сесійній залі озвучив депутат від "Європейської солідарності" і колишній керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Він уточнив для ВВС News Україна, що є одним з "ініціативної групи", що запустила акцію у соцмережах, та одним з перших поширив на своїй сторінці допис про герб.
Аналогічні пости на своїх сторінках у Facebook розмістили Оксана Забужко, Юрій Винничук, Ірма Вітовська-Ванца, Тарас Чубай, Андрій Любка та інші.
"Ми б'ємо на сполох і закликаємо об'єднати зусилля, щоб відвернути загрозу знецінення державного герба України - тризуба - через його заміну недолугим "великим гербом".
Менше є краще
На погляд учасників, попри стародавнє походження, тризуб виглядає модерним та "ідеально вписується в мінімалістичну естетику ХХІ століття, є простим у відтворенні й надзвичайно впізнаваним". А крім України, такою вдалою лаконічністю можуть похвалитися хіба що Японія та Швейцарія.
"Будь-які спроби "вдосконалити" тризуб, домалювавши зображення людей, тварин, рослин та різних предметів і оголосити це "великим гербом України" є відвертим несмаком", - вважають противники президентської ініціативи.
До того ж "великий герб" має і політичне підґрунтя, вважають учасники флешмобу. Його багатокомпонентність може свідчити не про єдність, а про "федеративність" України, - наратив, який довгий час намагається нав'язати Росія.
Крім того, нагадують, що ідея конституційно затвердити "великий герб" свого часу походила від комуністів.
У дискусії про "великий" та "малий" герби, що розгорнулася у соцмережах, є й підтримка президентської ініціативи.
Наприклад, професор Львівського національного університету Мирослав Дністрянський пише, що і сам "донедавна був проти великого герба загалом, зважаючи на те, тризуб - це давній сакральний і самодостатній символ".
Проте він не дає повної інформації про країну, вважає науковець: "Він є знаком, якого недостатньо для герба держави, бо він не несе конкретної інформації про країну, хоча може і повинен бути сакральною основою цього герба. Тому тризуб як основний елемент герба треба доповнити іншими символами, які відображали б насамперед історію і регіональні особливості українського державотворення".
При цьому корону, яку критикують противники запропонованого президентом варіанту, Дністрянський вважає доречною.
"В ньому відображені два центри й основні етапи українського державотворення: в Західній Україні та Наддніпрянській, яку поєднує корона як символ Київської Русі", - вважає професор і твердить, що "запропонований варіант дійсно має переваги, символічно пов'язуючи Україну й територіально, й історично".