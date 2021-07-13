У Дубаї відкривають найглибший басейн. Для чого

1 година тому

Автор фото, Dive Dubai via Reuters

Великий, блакитний і дуже-дуже глибокий! Це новий басейн в Дубаї.

Його глибина - приголомшливі 60 метрів - на 15 більше, ніж у басейна в польському місті Мшчонов, що неподалік від Варшави, який був попереднім світовим рекордсменом.

Автор фото, Getty Images

Басейн для глибоководного пірнання "Перлина" створений як для досвідчених дайверів, так і для тих, хто хоче спробувати пірнути вперше.

Автор фото, Dive Dubai via Reuters

В ньому міститиметься 14 мільйонів літрів теплої прісної води.

Це майже у шість разів більше, ніж в олімпійському плавальному басейні.

Нова "Перлина" у Дубаї офіційно визнана найглибшим басейном для дайвінгу у Книзі рекордів Гіннеса.

Автор фото, DEEP DIVE DUBAI/FACEBOOK

Автор фото, DEEP DIVE DUBAI/FACEBOOK

У басейні є 56 підводних камер, а його дизайн розроблений так, щоб нагадувати затонуле місто.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

На жаль, для загалу басейн поки що недоступний.

Але багатьох відомих людей запросили на "оглядини".