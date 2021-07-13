У Дубаї відкривають найглибший басейн. Для чого
Великий, блакитний і дуже-дуже глибокий! Це новий басейн в Дубаї.
Його глибина - приголомшливі 60 метрів - на 15 більше, ніж у басейна в польському місті Мшчонов, що неподалік від Варшави, який був попереднім світовим рекордсменом.
Басейн для глибоководного пірнання "Перлина" створений як для досвідчених дайверів, так і для тих, хто хоче спробувати пірнути вперше.
В ньому міститиметься 14 мільйонів літрів теплої прісної води.
Це майже у шість разів більше, ніж в олімпійському плавальному басейні.
Нова "Перлина" у Дубаї офіційно визнана найглибшим басейном для дайвінгу у Книзі рекордів Гіннеса.
У басейні є 56 підводних камер, а його дизайн розроблений так, щоб нагадувати затонуле місто.
На жаль, для загалу басейн поки що недоступний.
Але багатьох відомих людей запросили на "оглядини".
Відео, Над прірвою в прозорому басейні
Якщо ви боїтеся висоти, тоді навряд чи вам сподобається цей басейн, який змонтували на висоті 152 метри.