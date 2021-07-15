Денис Монастирський - можливий новий міністр внутрішніх справ. Що про нього відомо

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Денис Монастирський має академічні знання з кримінального права, але ніколи не працював у системі МВС.

"Я можу сказати, що ухвалив найскладніше рішення в своєму житті ", - сказав 41-річний Денис Монастирський журналістам у вівторок, 13 липня, коли зголосився обійняти посаду міністра. І додав, що розуміє, "на яку жертву йде як людина, як особистість, як політик".

Верховна Рада у п'ятницю розгляне його кандидатуру і, цілком імовірно, він стане наступником Арсена Авакова на посаді очільника МВС.

Подання на його призначення зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Якщо кандидатура Монастирського пройде, він, як і Аваков, стане цивільним міністром внутрішніх справ, що ніколи не працював у правоохоронній системі. Його попередні місця роботи - університет, юридичні фірми, громадський сектор та парламент.

У серпні 2019-го він пройшов до парламенту за списком партії "Слуга народу" під номером 19. У Раді очолив комітет з питань правоохоронної діяльності.

Постмайданні реформи в МВС були спрямовані саме на те, щоб перетворити очільника цього відомства радше на політичну фігуру. Мали б давно минути часи, коли міністр внутрішніх справ міг втручатися в кримінальні провадження.

Арсена Авакова критикували саме за те, що за сім з половиною років його роботи система не запрацювала по-новому.

"Доволі самостійна фігура"

Денис Монастирський закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, має кандидатський ступінь. Викладав у своїй alma mater і має вчене звання доцента.

Працював у юридичній фірмі Hillmont Partners, що надає послуги інвесторам та бізнесу, та ТОВ "Лігал Консалтинг", яка працює в сфері управління та комерції.

У 2016-2019 роках Денис Монастирський відповідав за програми реформ правоохоронної та судової системи в аналітичному центрі "Український інститут майбутнього". Серед його засновників - Антон Геращенко, Тарас Березовець та Олексій Скрипник.

Працював помічником Геращенка, коли той був нардепом від "Народного фронту". Своєю чергою, Антон Геращенко - один із найближчих соратників Арсена Авакова, його заступник у МВС.

Саме через ці кар'єрні епізоди Монастирського іноді пов'язують із Аваковим. Він будь-які такі зв'язки заперечує і розповідає, що до обрання в парламент бачився з міністром лише кілька разів, коли той зустрічався з громадськими активістами.

"Я не помітив прямого зв'язку Дениса з Аваковим. Він доволі самостійна фігура", - поділився спостереженнями з ВВС один із нинішніх колег Монастирського.

У березні 2017-му, як експерт "Українського інституту майбутнього", Денис Монастирський представив доповідь "Реформа Нацполіції: план дій на сто днів". У ній ішлося про те, як її керівництво мало б далі реформувати різні свої підрозділи.

До прикладу, пропонувалося встановлювати в ізоляторах тимчасового тримання камери Custody Record для фіксації дій поліцейських. Коли в травні 2020-го в Кагарлику дівчина заявила про катування та зґвалтування у відділку місцевої поліції, з'ясувалось, що жодних таких камер там не було. МВС кинулося гасити "пожежу", обіцяючи встановити їх по всіх відділках країни.

Саме за такі прорахунки та пробуксовування реформи критикували Авакова.

"Немає власної команди"

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Монастирському вдалося налагодити роботу комітету з правоохоронної діяльності, кажуть його колеги в парламенті. Один із показників - велика кількість законодавчих ініціатив та результативні голосування.

Соратники Дениса Монастирського запевняють, що він дуже добре розуміє численні вади нинішньої системи поліції. Це й низькі зарплати патрульних, і відсутність медичного страхування, й повернення в лави поліції старих кадрів.

"Але в Дениса немає власної реформаторської команди: умовно, 10-20 генералів, які зайдуть разом із ним та побудують щось нове з нуля. Цілком імовірно, що він обмежиться косметичними реформами й не ламатиме систему кримінальної поліції, яку за Авакова не реформували", - таку думку в розмові з ВВС висловив один із членів комітету, який очолює Монастирський.

Його колеги відзначають, що він знає специфіку інших правоохоронних органів. Так, він брав участь у роботі конкурсних комісій з відбору керівників місцевих прокуратур та з формування ДБР.

Його також хвалять за злагоджену роботу комітету.

"Денис завжди був зорієнтований на компроміс, на баланс інтересів усіх учасників. Для роботи в комітеті - це добре, а от для проштовхування складних реформаторських рішень - це не так і добре", - розповіла ВВС людина з оточення Монастирського.

Дехто з колег критикує його за спроби "протягти рішення, які, по суті, були б на руку "поганим мєнтам".

"Приміром, Денис виніс на голосування в залі запровадження електрошокерів при адмінарешті. Це після того, як комітет не підтримав цю ініціативу. На щастя, парламент сказав "ні", - розповідає один із депутатів із його комітету.

Критикують його ще й за дисертацію Киви.

Як виявилося, результати дисертації нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви "впроваджуються в практичну діяльність" комітету з питань правоохоронної діяльності. Принаймні саме про таке йдеться у довідці за його підписом від січня 2021 року.

Отож, імовірному новому міністру вже порадили якнайретельніше ставитися до змісту документів, які приноситимуть йому помічники й заступники.

Зрештою, чимало залежатиме від того, кого саме він призначить своїми заступниками. А це мають бути насамперед люди із системи МВС. І так само багато що залежатиме від його взаємодії з ОП.

У той час, як Денис Монастирський не має досвіду роботи в МВС, його має 38-річний Олег Татаров, заступник керівника Офісу президента. Саме він відповідає за політику щодо силових структур з боку ОП.

Олег Татаров служив у лавах старої міліції з 1999 року до 2014-го, досягнувши посади заступника начальника головного слідчого управління МВС.

Його залишили на посаді в ОП, попри те, що НАБУ підозрювало заступника Андрія Єрмака в хабарництві в справі квартир від "Укрбуду" для Нацгвардії.

Експерти прогнозують, що за Дениса Монастирського ОП суттєво збільшить свій вплив на роботу МВС. Арсен Аваков, на їхню думку, увесь час залишався занадто самостійною та сильною фігурою, і Андрій Єрмак прагнув замінити його на лояльнішу, більш контрольовану людину.

"Денис, очевидно, не готовий на роль статиста. Але залишається питання, чи вистачить йому управлінського досвіду та сил проводити свою політику, а не ретранслювати ідеї та побажання з ОП. Час покаже", - вважає його перший заступник у комітеті Андрій Осадчук, депутат від "Голосу".