Музика, кіно й аніме – гід по літніх фестивалях в Україні

Роман Лебедь

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, UniversalImagesGroup/Getty Images

Так, половина літа вже пролетіла! Хоча й здається, що воно розпочалося лише днями - із приходом цієї пекельної спеки. Але нічого, попереду ще рівно стільки ж. Тим паче, що після усіх карантинних обмежень і тривалої виснажливої паузи нарешті оговталися організатори традиційного для багатьох атрибуту літніх відпусток - фестивалів.

Тож, якщо ви налаштовані відпочивати культурно і готові дбати про безпеку себе та оточуючих в умовах пандемії - пропонуємо наш гід по подіях, які відбудуться в різних місцях України найближчим часом.

SUMMER ANIME & K-POP FEST

Де: різні міста України

Коли: 15 липня-15 серпня

Автор фото, instagram.com/snakez_agency

Мандрівний фестиваль для шанувальників японської анімації і корейської поп-музики протягом місяця відбудеться у 25 українських містах.

У програмі - ярмарок тематичної атрибутики, косплей-дефіле, живі виступи, ігри та інші розваги. На подіях із цієї серії немає вікових обмежень, також можна приходити у звичайному одязі (а не лише в костюмах персонажів аніме). У деяких містах квитки на події вже розпродали.

Тарас Бульба

Де: Дубно, Рівненська область

Коли: 16-18 липня

Автор фото, Daily Metal

Цю подію вважають найстарішим рок-фестивалем України. Його із кількома перервами проводять, починаючи з 1991 року - у містечку Дубно, де відбуваються події повісті Миколи гоголя "Тарас Бульба". Тож цього року фестиваль відзначає 30-річний ювілей.

Зі сцени лунатиме не лише звичне для відвідувачів події "дж-дж-дж" від таких груп як Motanka, "Жадан і собаки", "Тінь сонця", Khors, а й прем'єрне виконання рок-опери "Тарас Бульба", яку створили за підтримки Українського культурного фонду.

Гешефрт найт маркет

Де: Одеса, Зелений театр

Коли: 16-18 липня

Автор фото, facebook.com/gesheftgaragesale

Кажуть, що в Одесі можна придбати будь-що. Але організатори фестивалю з дизайн-маркетом "Гешефт" запевняють, що серед їхніх учасників - лише відбірні молоді та перспективні модельєри, ілюстратори, а також автори проєктів у сферах промислового дизайну, декору та кулінарії.

Окрім звичного денного, цього разу подію проводять у форматі нічого маркету. Гостям обіцяють "смачну їжу, різноманітний одяг, яскраві прикраси, багато вогників і прекрасну музику".

"Епоха героїв"

Де: Меджибіж, Хмельницька область

Коли: 17-18 липня

Автор фото, facebook.com/groups/epoha.geroiv/

Фестиваль середньовічної культури проводять у фортеці на території Державного Історично-Культурного Заповідника "Меджибіж". Участь у змаганнях цього року мають взяти 150 лицарів. Якщо ж ви не лицар, то можна буде постріляти з лука, відвідати ярмарку, потанцювати і послухати музику.

Faine Misto

Де: Тернопіль, Іподром

Коли: 28 липня-1 серпня

Автор фото, Yulia Khmelinina @ Faine Misto 2019

Те, що починалося як вечірка друзів, в останні роки перетворилося на один із найбільших музичних фестивалів України - із багатьма іноземними хедлайнерами.

І хоча пересування між країнами досі ускладнене через карантинні норми, фестиваль обіцяє закордонних гостей і цього року - зокрема Me And That Man, Batushka і Belphegor.

Українська сцена буде представлена The Hardkiss, Go-A, "Один в каное", Kalush та іншими виконавцями у різних стилях музики. За словами організаторів, при вході на фестиваль, який вони називають тимчасовим містом, кожен відвідувач отримає паспорт Файної Людини. "Також тут у Пастора можна легалізувати свій сімейний стан незалежно від раси, віросповідання, статі, освіти та кольору волосся", - додають вони.

Мотофестиваль "Дорога на Січ"

Де: Черкаси

Коли: 30 липня-1 серпня

Автор фото, facebook.com/dorogafest

Залпи козацьких гармат, відвідини Дахнівської Січі, встановлення рекорду України з найбільшої мотоколони, пляжні розваги, "фура байкерів" (чим би це не було), конкурси мототехніки, еротична мийка мотоциклів... Мабуть, якщо ви любите дорогу і двоколісний транспорт, то мусите відвідати цей фестиваль.

Окрім того, він також має музичну програму - гурти-триб'юти на AC/DC, Rammstein. Metallica, а також українські виконавці.

Бандерштат

Де: Луцьк/Рованці

Коли: 6-8 серпня

Автор фото, bandershtat.org.ua

Якщо коротко, то "Бандерштат" - це рок-фестиваль без алкоголю в офіційному продажі. Так, це можливо - вже 15 років. Що робить його придатним для сімейного відпочинку.

Окрім того, організатори завжди акцентують увагу на патріотичній атмосфері події, стверджуючи, що "більше людей у вишиванках можна побачити хіба що на День незалежності". Серед учасників цього року - "Бумбокс", "Без Обмежень", ТНМК, Dahk Daughters.

MRPL City Festival

Де: Маріуполь, пляж Піщанка

Коли: 6-8 серпня

Автор фото, facebook.com/mrplcityfestival

Музика і коктейлі на пляжі - на узбережжі Азовського моря. Жити, до речі, можна безпосередньо на місці - передбачений кемпінг. Якщо вдасться, звісно. На фестивалі працюватимуть нічні сцени із танцювальною музикою до шостої ранку.

Тому заплануйте відпустку після відпустки, якщо поїдете. Серед учасників - alyona alyona, Jerry Heil, Latexfauna, MONATIK та інші поп-виконавці.

BezViz Festival

Де: Дніпро, Монастирський острів

Коли: 13-15 серпня

Автор фото, facebook.com/bezvizfest

Кроскультурний фестиваль на острові - щоб "натанцюватися, наспіватися, наскакатися, наговоритися та відчути себе живим".

Музичний супровід забезпечать TOMM¥ €A$H, Христина Соловій, "Вагоновожатые", Павло Зібров, "Хамерман Знищує Віруси", The Unsleeping та інші.

12 Одеський Міжнародний Кінофестиваль

Де: Одеса

Коли: 14-21 серпня

Автор фото, oiff.com.ua

У 2020 році один з найбільших кінофестивалів України - як і практично усі інші події - вимушено проводили у форматі онлайн. Тепер усі охочі знову зможуть зробити собі селфі на червоній доріжці ОМКФ.

У 2021-му подію присвятили до 30-річчя незалежності України і зробили акцент на національному кіно. Тож Національний конкурс (повний і короткий метр) буде єдиною конкурсною програмою.

Наприкінці форуму переможцеві традиційно вручать Гран-прі "Золотий Дюк" - за результатами глядацького голосування. Однак поза конкурсом можна буде подивитися і кілька прем'єр іноземних фільмів - приміром, "Зеленого лицаря" Девіда Лоурі.

Brave! Factory

Де: Київ

Коли: 21-22 серпня

Автор фото, facebook.com/bravefactoryfestival

Фестиваль вільної музики та культури на території діючої фабрики. Це масштабний рейв на території заводу "Метробуд" від київського клубу Closer.

Зазвичай його відвідували по кілька тисяч людей. Цього року серед учасників вже оголосили два десятки виконавців та діджеїв з США, Британії, Франції й інших країн.

"Стара Фортеця. Подорож крізь століття"

Де: Тростянець, Сумська область

Коли: 21-22 серпня

Автор фото, Alexandr Varuha / starafortecya.com

Традиційний фестиваль для поціновувачів історичної реконструкції, середньовічних боїв та лицарів. Його проводять у садибі 18 століття "Круглий двір".

Подивитися можна на історичне фехтування, лицарські бої, лучників, роботу ковалів, костюмовані вистави, а також скуштувати страви середньовічної кухні і послухати музику. Родзинкою дійства має стати "битва за фортецю".

LvivMozArt

Де: Львів

Коли: 26-29 серпня

Автор фото, lvivmozart.com

Мистецький проєкт на перехресті східної та західної музичних культур, присвячений Моцарту. Ні, не Вольфгангові Амадею, а його синові - Францу Ксаверу, який був педагогом, піаністом диригентом, композитором і в 1808-1838 роках жив у Львові.

Подія відбуватиметься у багатьох різних концертних залах, відкритих майданчиках та інших локаціях і об'єднає сотні учасників оркестрів та соло-виконавців.

Zaxidfest

Де: Родатичі, Львівська область

Коли: 27-29 серпня

Автор фото, Roman Dombrowsky @ ZAXIDFEST 2018

Масштабний музичний фестиваль, який вже більше 10 років проводять на відкритому повітрі біля Львова. Хоча зазвичай у переліку учасників - багато іноземних виконавців, цього року основний удар на себе візьмуть українські зірки. Зокрема, "Океан Ельзи", "ДахаБраха", "Антитіла", "Крихітка", Vivienne Mort, The Вйо та інші.

Respublica

Де: Кам'янець-Подільський

Коли: 27-29 серпня

Автор фото, respublicafest.com

Ще одна вже традиційна для багатьох музична подія літа, яку проводять у Кам'янець-Подільській фортеці. Окрім власне музичної складової, він має частину, присвячену вуличному мистецтву, тому зазвичай після нього у місті лишаються нові мурали та графіті.

Також в один з днів фестивалю всі сцени стануть майданчиками для шоукейс-виступів перед 40 запрошеними експертами музичної індустрії. Для цього попередньо відберуть 30 гуртів. Частину виступів транслюватимуть у світ фестивалю у грі Minecraft, який створили у 2020 році.

Bouquet Kyiv Stage

Де: Київ

Коли: 27 серпня-2 вересня

Автор фото, facebook.com/bouquetstage

Фестиваль високого мистецтва, який триватиме цілий тиждень на території музею "Софія Київська". У його програмі - виставки, перформанси, виступи музичних колективів, вистави, літературна програма і кінопокази.

Усі події будуть так чи інакше пов'язані з темою часу і проживанням життя "тут і зараз", вказують організатори.

Craft Beer & Vinyl Music Festival

Де: Львів

Коли: 10-12 вересня

Автор фото, facebook.com/CraftAndVinyl

Якщо ж ваша відпустка затягується ще й на оксамитовий сезон, то на початку вересня ви можете завітати до Львова - аби відвідати фестиваль, присвячений крафтовому пиву і вініловим платівкам. Там збираються десятки пивоварів, які проливають тисячі літрів пива.

Зверніть увагу - багато подій мають додаткові правила відвідування через пандемію коронавірусу.