"Мій чоловік був ангелом. А потім він зґвалтував мене"

Ваель Хуссейн

BBC News, Каїр

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Жінки в Єгипті намагаються пробити стіну мовчання, яка оточує сексуальне насильство. Наразі боротьба спрямована проти зґвалтувань у шлюбі, проблеми, яку до останнього часу вважали табу.

Попередження: Стаття містить описи сексуального насильства.

34-річну Сафау зґвалтував чоловік в їхню шлюбну ніч. Вона отримала травми паху, зап'ястя та роту.

"У мене були місячні, я була не готова займатися сексом тієї ночі, - розповідає жінка. - Мій чоловік думав, що я ухиляюся від інтимних стосунків з ним. Він побив мене, надяг наручники, затиснув мені рот і зґвалтував".

Однак Сафаа відмовилася заявити на чоловіка у поліцію, побоюючись суспільної стигми.

У патріархальному суспільстві поширена культура звинувачення жертви, насамперед якщо жертвою є жінка.

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Але переломний момент настав у квітні. Жінка дивилася серіал "Колиска Ньютона", який показували під час Рамадану, і побачила сцену, в якій чоловік примушував свою дружину до інтимних стосунків.

Цей епізод викликав погані спогади у багатьох жінок, але він також надав їм сміливості порушити цю тему у соцмережах і розповісти про свій досвід.

За кілька тижнів в мережі з'явилися сотні свідчень, понад 700 з них - на сторінці Facebook під назвою Speak Up.

Серед них була й 27-річна Санаа.

"Він був ангелом. Через рік після весілля я була вагітною і мала незабаром народити", - розповідає жінка на сторінці Facebook.

"Ми посварилися через дрібницю, і він вирішив мене покарати"

"Він зґвалтував мене, у мене стався викидень".

Санаа вела самотню битву за розлучення, тепер вона живе окремо від чоловіка, але все ще сумує за своєю дитиною.

Примусовий та жорстокий секс поширений у багатьох регіонах Єгипту, особливо у шлюбну ніч.

Суперечки щодо цього загострилися ще більше, коли колишня дружина відомого співака розповіла в Instagram свою історію зґвалтування в шлюбі. Відео, на якому жінка в сльозах розповідає про те, що сталося, стало вірусним і потрапило в заголовки.

У відео, яке її чоловік опублікував в Instagram у відповідь, він відкинув звинувачення як "безпідставні".

Його колишня дружина закликала внести зміни до законодавства, які б криміналізували такі випадки.

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В останньому дослідженні, опублікованому в січні 2015 року, урядова організація Національна рада жінок (NCW) заявила, що щороку в середньому реєструють понад 6500 випадків насильства в шлюбі. Це - зґвалтування в шлюбі, сексуальні домагання та сексуальні дії під примусом.

"Причиною цього вважають загальноприйняту в Єгипті культуру, яка стверджує, що шлюбний контракт зобов'язує дружину бути доступною для статевих стосунків цілодобово сім днів на тиждень", - каже Реда Данбукі, юрист і виконавчий директор Жіночого центру допомоги й правової обізнаності.

Тут поширена думка, яка базується на релігійних інтерпретаціях, що якщо жінка відмовляється від статевих зносин зі своїм чоловіком, вона стає "грішницею", "ангели проклинають її всю ніч", додає він.

Щоби вгамувати дискусії Дар аль-Іфта, єгипетський ісламський консультативний орган, який видає релігійні укази, зазначив: "Якщо чоловік застосовує насильство, щоби примусити дружину до сексу, грішником юридично є він сам, і дружина має право звернутися до суду й вимагати покарання чоловіка".

Однак Жіночий центр допомоги й правової обізнаності за останні два роки зафіксував 200 випадків зґвалтування у шлюбі. Причиною більшості з них є так званий "страх першої ночі", пояснює пан Данбукі.

Єгипетське законодавство не передбачає кримінальної відповідальності за зґвалтування у шлюбі - практику, яку Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає формою сексуального насильства. Такі випадки також дуже важко довести у суді.

Більшість таких справ, які надходять до суду, не завершуються вироком, передбаченим статтею 60 Єгипетського кримінального кодексу.

"Положення Кримінального кодексу не поширюються на будь-які вчинки, вчинені з чесними намірами, відповідно до права, визначеного шаріатом (ісламським законом)", - зазначено у статті.

Але пан Данбукі каже, що подружнє зґвалтування можна довести, "огляд тіла може виявити подряпини та пошкодження. Травми та рани слід шукати навколо рота і на зап'ястях".

У Єгипті, де все ще домінують консервативні цінності, зміни відбуваються повільно. Але голоси жертв зґвалтування в шлюбі нарешті починають чути.

Справжні імена Сафаи та Санаи змінені з метою захисту їхньої особистості.