Брітні Спірс отримала право на адвоката і хоче засудити батька

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Брітні Спірс вимагала права обрати собі захист самостійно

Суд Лос-Анджелеса дозволив співачці Брітні Спірс найняти адвоката для захисту її інтересів у справі про опікунство, яке вона вимагає зняти.

Суддя Бренда Пенні ухвалила це рішення на першому слуханні після емоційного виступу Спірс у суді 23 червня. Співачка вимагала вивести її з-під опіки батька, який з 2008 року контролював концертну діяльність і фінанси Спірс.

Раніше адвокат Семюел Інгхем, якого призначили судом у 2008 році, подав заяву про відставку. Суддя прийняв її напередодні.

Суд також дозволив Брітні Спірс найняти власного адвоката - ним стане колишній федеральний прокурор Метью Розенгарт, який раніше представляв інтереси Шона Пенна і Стівена Спілберга.

За даними джерел New York Times, він буде активніше наполягати на припиненні опікунства.

За даними телеканалу CNN, Спірс знову звернулася до судді з емоційною промовою і заявила, що хотіла б висунути офіційні звинувачення проти свого батька Джеймі з приводу його ролі в опіці над нею.

"Я б хотіла висунути батькові звинувачення у зловживанні правом на опіку, - зазначила Спірс, зриваючись на сльози. - Я хочу висунути звинувачення проти мого батька сьогодні. Я хочу, щоби щодо мого батька провели розслідування".

На минулому засіданні вона говорила, що люди, причетні до створення опіки над нею, повинні сидіти у в'язниці.

Після рішення співачка опублікувала в Instagram відео з гештегом #FreeBritney, на якому вона святкує перемогу, виконуючи акробатичне колесо. Вона також подякувала своїм шанувальникам.

Страх перед батьком

Співачка зазначила, що її пріоритет - усунути батька від її особистих та фінансових справ.

Вона сказала також, що не бажає проходити "дурні" медичні обстеження, "які відібрали багато часу, але з цього так нічого й не вийшло".

Спірс додала, що вона не проти, щоби її інша опікунка й юристка, Джоді Монтгомері, залишилась.

Співачка заявила суду, що "дуже боїться тата", який лікується від алкоголізму. Вона сказала, що побоюється того, що він "з'явиться десь п'яним і зганьбить її".

Наразі Джеймі Спірс - єдина особа, яка відповідає за маєток своєї дочки вартістю 60 млн доларів.

Його адвокати раніше заперечували, що він несе відповідальність за обмеження, які стосуються особистого життя Брітні.

Співачка, яка має дітей, заявила на слуханнях минулого місяця, що хоче вийти заміж за свого хлопця і народити ще одну дитину, але опіка не дозволить їй цього зробити.

Вона заявила, що їй заборонили видалити внутрішньоматкову спіраль, щоби вона не завагітніла.

Хоча її батько наглядав за маєтком Спірс протягом 13 років, його юристи зазначають, що він не керував її особистими справами з вересня 2019 року. Тоді він пішов з цієї посади через погане самопочуття.

Його тимчасово замінила пані Монтгомері.

Адвокати Джеймі Спірс вимагали розслідування правдивості показань його дочки.

Вони також заявили, що батько "стурбований" станом своєї дочки.