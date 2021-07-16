"Не проскочим. На осінь буде карантин": яким буде коронавірус "Дельта" в Україні

Діана Куришко

BBC News Україна

38 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Тисячі людей у пабах дивилися футбол, кілька сотень тисяч відвідувачів було на фестивалі Atlas Weekend, заповнені ресторани, переповнені маршрутки - в Україні спекотне літо, у якому зовсім не думається про ковід.

І для цього є вагомі підстави - коронавірус пішов на спад, кількість інфікованих постійно зменшується.

Зараз виявляють в середньому по 476 нових хворих на день, а це на 20% менше, ніж, наприклад, два тижні тому. Все менше пацієнтів - у "ковідних" лікарнях, там, де навесні не було місць.

Водночас в Україні офіційно виявили чотири випадки "Дельта" - нового і більш заразного штаму Covid-19, який вже спричинив масові спалахи у Росії, де фіксують рекорди смертності, та у країнах Європи.

ВООЗ оголосила про початок третьої хвилі Covid-19.

То чи справді в Україні хвороба відступила? Звідки і коли чекати третьої хвилі? Це буде "Дельта"? Якою буде третя хвиля і, головне, чи готова до неї країна?

Коли буде нова хвиля

"Немає жодних причин для того, щоб "Дельта" до нас не прийшла. Скоріше за все нова хвиля буде ще до кінця літа. Кількість хворих буде збільшуватись", - робить свій прогноз Ігор Бровченко, доктор математичних наук.

Він очолює групу науковців при Національній академії наук, яка вже рік займається математичним моделюванням ковіду в Україні.

У останньому звіті групи йдеться, що попри видиме зменшення кількості нових хворих, темпи цього зменшення уповільнюються. Значить, хвороба не відступає.

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"Навряд чи нова хвиля Covid-19 буде легшою, ніж було раніше, але прогнози давати рано. Хвиля може бути тяжка, а може і обійти", - більш оптимістично дивиться на ситуацію Федір Лапій, лікар-інфекціоніст і голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Але, беручи до уваги те, що рівень вакцинації в Україні не з найкращих, можна очікувати що "Дельта" буде поширюватись в Україні, каже експерт.

Попри спад хвороби, йти вакцинуватися українців закликає МОЗ. Там новий спалах прогнозують у вересні. Хоча, можливо, це станеться і раніше, якщо поширюватися вірус буде стрімко.

"Україна в зоні ризику попри те, що у нас зараз спад. Ситуація нині спокійна, регіонів з загрозами нема. Але ми очікуємо на новий спалах", - говорить Ігор Кузін, новий головний санітарний лікар.

Основне навантаження на систему охорони здоров'я і високу смертність експерти прогнозують у жовтні-грудні 2021 року.

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"Поки що у нас є час. Липень перебудемо, може ще серпень. Бо ріст не буде відбуватися швидко. На осінь скоріш за все буде карантин. Не плануйте, що ми проскочим. Не проскочим", - прогнозує Павло Ковтонюк, співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC).

На думку Ігоря Бровченка з НАН, реагувати на нову хвилю треба буде набагато раніше, бо вона буде динамічнішою. Не можна вводити обмеження тоді, коли лікарні заповнені на 60% - інерція буде набагато більшою, каже він.

Звідки прийде і по кому вдарить першою?

"Скоріше за все, це будуть локальні спалахи, які можуть початися будь-де. У Європі це пов'язано з активностями молоді - дискотеки, футбол, сезон відпусток", - говорить пан Бровченко.

За його спостереженням, як тільки у якійсь країні починає домінувати штам "Дельта", починається помітне зростання.

Небезпека цього штаму коронавірусу полягає у тому, що він є більш заразним і майже у два рази частіше, ніж інші варіанти Covid-19, призводить до госпіталізацій.

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Варіант "Дельта" наразі є у 111 країнах. У ВООЗ очікують, що незабаром він стане домінуючим штамом Covid-19.

В Україні поки що виявили чотири випадки - два у Києві і два на Закарпатті.

"Скільки у нас насправді цього штаму, 5% чи 50%, ніхто не знає, бо у нас немає масового визначення штамів", - говорить Боровченко.

За прогнозами експерта, найгірший сценарій розвитку ситуації для України - російський.

У РФ третій день поспіль фіксують рекорди смертності від Covid-19. Щодня там виявляють по 25 тисяч хворих. Майже тисяча людей щодоби помирає від Covid-19.

Експерти пояснюють такий стрімкий спалах хвороби у Росії низьким рівнем вакцинації.

Нові спалахи хвороби є і у Європі. До Великої Британії та Португалії додалися Нідерланди, Греція, Бельгія та Франція.

За тиждень у Нідерландах добова кількість випадків захворювання зросла з 1 до 10 тисяч.

"На жаль, наразі ми на ранній стадії третьої хвилі", — заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус і закликав світ вакцинуватися ще швидше.

Для європейських країн з високими темпами вакцинації характерною рисою нового спалаху є низька госпіталізація та смертність, говорить Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

"Якщо спалах приходить в країну, де низький рівень вакцинованих, наслідки мождуть бути набагато гіршими", - говорить експерт про Україну.

Це означає, що, якщо темпи вакцинації будуть невискоими, у нас буде більше людей у лікарнях і більше смертей.

"У Британії на "Дельту" хворіють більше молоді люди, бо люди старшого віку переважно вакциновані. Там рідким є важкий перебіг ковіду, мало госпіталізацій. Це підтвердження того, що вакцина працює", - погоджується експерт Федір Лапій.

Тим часом у МОЗ прогнозують, що до України штам "Дельта" може прийти зі сходу та з Криму.

"У Росії велика кількість хворих, тому у нас під загрозою Харківська область, багато людей їздять з Криму до Херсону. Це регіони, які найбільше в зоні ризику", - говорить Ігор Кузін.

Він запевняє, що влада робить все, щоб унеможливити потрапляння вірусу в Україну.

Для цього, за його словами, відстежують контакти вже виявлених випадків "Дельти", люди, які приїздять з РФ, мають пройти тестування або піти на самоізоляцію.

Крім того, в уряді розмірковують над тим, що запровадити добровільне тестування експрес-тестами людей при перетині КПВВ з Донбасом і Кримом.

Що робити?

Але чи достатньо робить влада для того, щоб підготуватися до нової хвилі коронавірусу?

Під час спалаху Covid-19 взимку-навесні у багатьох лікарнях не вистачало місць. Були величезні проблеми з киснем. Кисневі концентратори для людей, що задихалися, шукали волонтери.

"В Україні десь з квітня почали закривати ковідні відділення. І це нормально, бо хворих стало менше. Але головне - не втратити напрацювання, щоб за потреби ми могли швидко знову розгорнути ці відділення", - зазанчила лікар-пульмонолог Світлана Гук.

Вона раніше очолювала інфекційне відділення "Київської міської клінічної лікарні №17" і знає зсередини ситуацію з ковідом у лікарнях.

"Справи з киснем у лікарнях зараз набагато кращі, ніж було минулого року", - вважає головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, областям нещодавно виділили додаткову субвенцію на закупівлю кисневих концентраторів. Їх має вистачати на всі ліжка у ковідних відділеннях.

Наразі у країні є 3,8 тисячі ШВЛ. Цього має вистачити на всі палати інтенсивної терапії. В деяких лікарнях облаштовують кисневі станції. У лікарнях першої хвилі є запас захисту для лікарів на три місяці, очікуються великі поставки ПЛР та експрес-тестів.

"Система спроможна витримати третю хвилю. Але одним з найефективніших заходів є вакцинація", - говорить пан Кузін.

В Україні першою дозою вакцини від Covid-19 щеплено 2,4 млн людей, а двома - 1,3. Це лише близько 5% і 2,5% населення відповідно.

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Цього тижня темпи вакцинації в Україні зросли на чверть - до 81 тисяч на добу. Проте для виконання національного плану на 2021 рік швидкість все ще має бути втричі більшою, вважають у КШЕ.

Дослідження показують, що лише 30% українців мають антитіла до ковіду. Переважна більшість отримала антитіла шляхом хвороби, а не вакцинації, говорить експерт Федір Лапій. Отже, 70% дорослих людей в Україні ще не зустрічались із ковідом

"Наше завдання - відтермінувати прихід третьої хвилі і максимально вакцинувати людей з групи ризику, аби вони менше постраждали. Перед "Дельтою", як і перед іншими штамами ковіду, найбільш вразливими будуть люди старшого віку з супутніми хворобами, які не вакцинувалися", - каже пан Лапій.

Він закликає українців робити щеплення. А хто вже почав, обов'язково має його закінчити.

"Від "Дельти" захищає саме дві дози вакцини, навіть для тих, хто перехворів, друга доза є безпечною і є необхідною. Зважаючи на дані, які ми маємо щодо "Дельти", працюють саме дві дози", - наголошує експерт.

За нинішніх темпів, вакцини в країні вистачить ще на 1 місяць.

Водночас у липні очікують на поставки ще 7 мільйонів доз - Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Coronovac.

"Головне - переконати людей йти щепитися", - каже пан Лапій.

Не боятися, але бути готовими

"Я - не науковець. Я - практикуючий лікар, мені байдуже який штам коронавірусу у людини, лікування буде те ж саме. Ці штами різні, але один і той самий штам дуже по-різному себе проявляє у різних людей", - говорить Світлана Гук.

Вона закликає українців не панікувати, а готуватися. Наприклад, знайти свого сімейного лікаря, до якого можна звернутися за потреби.

"Не варто боятися того, що вже відбулося. "Дельта" вже у нас. Тому боятися не треба, але і забувати про карантин і про ковід не варто. Є речі, з якими нам доведеться жити, а страх призводить до недолугих рішень і до стресу".

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