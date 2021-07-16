Китайських дітей з невакцинованих сімей можуть не пустити до школи

58 хвилин(и) тому

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Низка місцевих органів влади у Китаї заявила, що у вересні учням шкіл не дозволять повернутися до навчання, якщо їхня родина не буде повністю вакцинованою від коронавірусу..

У кількох містах також заявили, що мешканцям доведеться зробити щеплення для відвідування громадських місць.

Так Китай намагається досягти поставленої раніше мети щодо рівня вакцинації населення - в країні планують перетнути позначку в 64% щеплених громадян уже до кінця року.

Раніше схожі правила анонсували в кількох країнах, наприклад, у Франції, де незабаром людей без довідки про вакцинацію або негативного тесту на Сovid-19 не пускатимуть до барів, ресторанів та кінотеатрів.

"Ті, хто ще не зробив щеплення, мають поспішити - аби це не вплинуло на повернення вашої дитини до школи", - йдеться в заяві китайського міста Бейлю, що у провінції Гуаньсі.

Регіональні органи влади в кількох інших провінціях, зокрема Цзянсі та Хенань, оприлюднили аналогічні директиви.

У них йдеться, що лише ті учні, родини яких повністю вакциновані, зможуть повернутися до навчання восени.

Водночас від регіону до регіону вимоги все ж можуть дещо відрізнятися залежно від віку учнів.

Автор фото, Getty Images

Тим часом у місті Ханьчен (провінція Шеньсі) влада заявила, що нещепленим людям також заборонено буде відвідувати готелі, ресторани та будь-які розважальні заклади.

У китайських соцмережах подібні повідомлення зустрічають хвилею критики. Інтернет-користувачі називають їх несправедливими.

"Спершу вони казали, що щеплення будуть добровільними. Зрештою виявляється, що вони стають обов'язковими", - написав один з користувачів онлайн-платформи Weibo.

Центральна влада КНР поки що заявляє, що хоча людей варто заохочувати до вакцинації, вибір усе ж поки залишається за ними.

Точних даних про те, скільки жителів Китаю уже пройшли вакцинацію від коронавірусу, місцева комісія з питань охорони здоров'я не надає.