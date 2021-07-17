Чому Японія не скасовує ковідну Олімпіаду? До старту тиждень, а проблем все більше

Анастасія Успенська

BBC

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Згідно з опитуваннями, понад 80% японців виступають проти проведення Олімпійських ігор

До відкриття літніх Олімпійських ігор в Токіо залишається рівно тиждень, і з кожним днем ​​стає все більш очевидно, що їх слід було перенести ще раз. Спочатку вони мали пройти влітку минулого року, але втрутилася пандемія. З тим, що Ігри пройдуть без глядачів і з дуже жорсткими обмеженнями, всі якось змирилися, але все гостріше постає питання - хто буде змагатися?

Лише з ранку п'ятниці збірна Австралії втратила двох спортсменів - баскетболістки Ліз Кебрідж і тенісистка Алекса де Мінаура. Також вранці прийшло повідомлення, що Covid-19 виявлено у одного з плавців. Його (або її) ім'я поки що не називають.

Олімпійський комітет Австралії зібрався на екстрену нараду, тому що у випадку з плавцями діють дещо інші правила: при захворюванні одного члена команди, недостатньо зробити тести іншим, як у тенісі, наприклад. Важливими є й інші чинники, і відсторонення загрожує всій збірній.

Втратила свою головну олімпійську надію і тенісна збірна Великої Британії: Ден Еванс сам знявся зі змагань після позитивного тесту.

Інші випадки:

У четвер ввечері стало відомо, що зоряний захисник збірної США з баскетболу Бредлі Біл пропустить Олімпіаду. Його відправили на карантин через контакт із ковід-хворим.

Збірна ПАР з регбі-7 наразі у повному складі перебуває на карантині, після того як Covid-19 виявили у одного з пасажирів їхнього рейсу, яким команда летіла у Токіо.

Російська жіноча збірна з регбі-7 також відокремилася через позитивний тест у масажистки команди.

Вісім членів збірної Кенії відправили на карантин через можливий контакт із хворим на борту їхнього рейсу до Японії.

У готелі, де зупинилися понад 30 спортсменів збірної Бразилії, у семи співробітників штату виявили коронавірус. Готель оголошений кластером захворювання, і неясно, чи встигнуть бразильці до початку своїх стартів.

За даними японської влади, з 1 липня серед організаторів і персоналу Ігор захворіли близько 30 людей.

За правилами, всі делегації повинні були прибути в країну заздалегідь, щоб встигнути відбути в карантині 14 днів. Однак багато хто дізнався, що летів в одному літаку з носієм далеко не відразу, і для них відлік двотижневої ізоляції почався знову після сповіщення.

Деякі спортсмени побоюються, що просто не встигнуть вийти з карантину до початку змагань у своїй дисципліні.

Наприклад, баскетбольний турнір стартує 25 липня, а в чоловічій збірній США двоє гравців наразі ізольовані згідно з протоколом про безпеку здоров'я, хоча вони не хворі на ковід. Точної дати закінчення їхньої ізоляції поки що немає.

Японці проти МОК

Соціальні мережі сповнені гнівних постів на адресу уряду Японії й насамперед Міжнародного олімпійського комітету.

Багато хто вважає, що олімпійські чиновники зі спраги наживи піддають людей ризикам, а японці змушені нести економічний тягар у такі важкі часи.

Підпис до фото, "Неетично перекладати на японців це неподобство", - пише один користувач Twitter. "Треба звинувачувати тільки МОК, вони не упустять своєї вигоди", - відповідає інший.

У травні цього року опитування громадської думки показали, що понад 80% японців виступають проти проведення Ігор. Згідно з дослідженням одного з центральних щоденних видань Японії THE ASAHI SHIMBUN, 43% респондентів хочуть їх повного скасування, 40% - за перенесення ще на рік.

Соцопитування агентства Kyodo News показало ще більшу кількість незадоволених.

Повністю підтримують проведення Олімпіади лише 14% населення Японії.

Рейтинги прем'єр-міністра Йосіхіде Суги та його Ліберально-демократичної партії різко падають. У жовтні, вперше після відставки його попередника Сіндзо Абе, пройдуть вибори в нижню палату парламенту Японії, і експерти прогнозують перемогу опозиції.

"Азійський бутерброд"

Навіщо ж Суга так відверто ризикує своїм політичним майбутнім?

"Приблизно у грудні минулого року стало зрозуміло, що у нього немає шляху назад. Пандемія з усіма її наслідками програвала бій величезним інвестиціям, зробленим на догоду геополітиці", - вважає співрозмовник BBC, близький до столичної влади (попросив про анонімність).

За словами джерела, Японія опинилася "у бутерброді азійської геополітики".

Зимову Олімпіаду 2018 року приймала у себе Південна Корея. Тоді Сеулу вдалося викликати на контакт своїх непримиренних сусідів - КНДР, і президент Мун Чже Ін залишився у пам'яті людей миротворцем, нехай навіть на короткий період.

Автор фото, The Asahi Shimbun Підпис до фото, Політичний успіх президента Південної Кореї Мун Чже Іна (ліворуч) на тлі Олімпійських ігор-2018 показав експрем'єру Японії Сіндзо Абе, що Ігри - сильний важіль у питаннях геополітики

Зимові Ігри 2022 пройдуть у Китаї, який не обмежений у коштах і майже напевно запропонує світові незабутнє шоу.

Відмова від Олімпіади залишила б Японію осторонь на цьому азійському святі дипломатії.

За офіційними даними, на Ігри у Токіо витратили 15,4 млрд доларів з держбюджету країни (хоча близькі до уряду аудитори говорять, що насправді більше). Ще 3 млрд доларів отримали від приватних інвесторів.

Навіть деякі спонсори у приватному порядку закликали уряд відмовитися від Олімпіади або хоча б відстрочити її. Але як раніше визнавала член Палати радників Японії, в минулому японська олімпійська ковзанярка Сейко Хасімото, тиск з-за кордону був надто великим.

"Звідки у МОК така влада, щоб вирішувати за нас? Вони начебто погрожують величезними штрафами, якщо Ігри не відбудуться, але епідеміологічні наслідки для нашої країни можуть коштувати набагато дорожче", - казав президент SoftBank Масайосі Сон.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Один з найбільших японських інвесторів, глава SoftBank Group Масайосі Сон вважає, що здоров'я нації обійдеться Японії дорожче, ніж штрафи МОК

"По суті, Йосіхіде Суга може поплатитися посадою за чужі амбіції. Це Абе хотів стати лідером, який нагадав усьому світу, що Японія - сильний гравець. Він не планував свою відставку, його підвело здоров'я. А Суге просто довелося зробити стрибок без парашута", - пояснює співрозмовник BBC.

Загроза дискваліфікації

Але оскільки XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо все ж відбудуться, слід нагадати про правила й обмеження, список яких японська влада міняла вже багато разів і, можливо, ще поміняє.

Зокрема, одна з останніх змін стосується вболівальників на трибунах. Раніше планувалося пускати на кожен спортивний об'єкт до 10 тисяч глядачів, але 8 липня Національний олімпійський комітет Японії ухвалив, що змагання у столичному окрузі та сусідніх префектурах відбудуться без глядачів.

Те саме стосується церемоній відкриття і закриття. На стадіон допустять лише обмежене число VIP-гостей.

Рішення щодо турнірів, які пройдуть в інших округах, - бейсбол, софтбол, футбол і марафонські забіги - ухвалюватиме місцева влада окремо, виходячи з поточної ситуації.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зазвичай на змаганнях з пляжного волейболу яблуку ніде впасти, але у Токіо буде так

У п'ятницю, 16 липня, глава МОК Томас Бах звернувся до прем'єр-міністра Японії з проханням розглянути можливість допуску глядачів на стадіони. В офісі Йосіхіде Суги повідомляють, що він не дав Баху жодних обіцянок.

Режим надзвичайної ситуації у Токіо продовжений до 22 серпня. Це означає, що олімпійські делегації у вільний час будуть дуже обмежені у виборі розваг.

Спортсмени повинні будуть щодня проходити ковід-тести й носити маски за межами спортивних майданчиків. Сторонні контакти поза своєю делегацією заборонені. Порушення правил загрожуватиме дискваліфікацією.