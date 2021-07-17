Чому Японія не скасовує ковідну Олімпіаду? До старту тиждень, а проблем все більше
- Анастасія Успенська
- BBC
До відкриття літніх Олімпійських ігор в Токіо залишається рівно тиждень, і з кожним днем стає все більш очевидно, що їх слід було перенести ще раз. Спочатку вони мали пройти влітку минулого року, але втрутилася пандемія. З тим, що Ігри пройдуть без глядачів і з дуже жорсткими обмеженнями, всі якось змирилися, але все гостріше постає питання - хто буде змагатися?
Лише з ранку п'ятниці збірна Австралії втратила двох спортсменів - баскетболістки Ліз Кебрідж і тенісистка Алекса де Мінаура. Також вранці прийшло повідомлення, що Covid-19 виявлено у одного з плавців. Його (або її) ім'я поки що не називають.
Олімпійський комітет Австралії зібрався на екстрену нараду, тому що у випадку з плавцями діють дещо інші правила: при захворюванні одного члена команди, недостатньо зробити тести іншим, як у тенісі, наприклад. Важливими є й інші чинники, і відсторонення загрожує всій збірній.
Втратила свою головну олімпійську надію і тенісна збірна Великої Британії: Ден Еванс сам знявся зі змагань після позитивного тесту.
Інші випадки:
- У четвер ввечері стало відомо, що зоряний захисник збірної США з баскетболу Бредлі Біл пропустить Олімпіаду. Його відправили на карантин через контакт із ковід-хворим.
- Збірна ПАР з регбі-7 наразі у повному складі перебуває на карантині, після того як Covid-19 виявили у одного з пасажирів їхнього рейсу, яким команда летіла у Токіо.
- Російська жіноча збірна з регбі-7 також відокремилася через позитивний тест у масажистки команди.
- Вісім членів збірної Кенії відправили на карантин через можливий контакт із хворим на борту їхнього рейсу до Японії.
- У готелі, де зупинилися понад 30 спортсменів збірної Бразилії, у семи співробітників штату виявили коронавірус. Готель оголошений кластером захворювання, і неясно, чи встигнуть бразильці до початку своїх стартів.
- За даними японської влади, з 1 липня серед організаторів і персоналу Ігор захворіли близько 30 людей.
За правилами, всі делегації повинні були прибути в країну заздалегідь, щоб встигнути відбути в карантині 14 днів. Однак багато хто дізнався, що летів в одному літаку з носієм далеко не відразу, і для них відлік двотижневої ізоляції почався знову після сповіщення.
Деякі спортсмени побоюються, що просто не встигнуть вийти з карантину до початку змагань у своїй дисципліні.
Наприклад, баскетбольний турнір стартує 25 липня, а в чоловічій збірній США двоє гравців наразі ізольовані згідно з протоколом про безпеку здоров'я, хоча вони не хворі на ковід. Точної дати закінчення їхньої ізоляції поки що немає.
Японці проти МОК
Соціальні мережі сповнені гнівних постів на адресу уряду Японії й насамперед Міжнародного олімпійського комітету.
Багато хто вважає, що олімпійські чиновники зі спраги наживи піддають людей ризикам, а японці змушені нести економічний тягар у такі важкі часи.
У травні цього року опитування громадської думки показали, що понад 80% японців виступають проти проведення Ігор. Згідно з дослідженням одного з центральних щоденних видань Японії THE ASAHI SHIMBUN, 43% респондентів хочуть їх повного скасування, 40% - за перенесення ще на рік.
Соцопитування агентства Kyodo News показало ще більшу кількість незадоволених.
Повністю підтримують проведення Олімпіади лише 14% населення Японії.
Рейтинги прем'єр-міністра Йосіхіде Суги та його Ліберально-демократичної партії різко падають. У жовтні, вперше після відставки його попередника Сіндзо Абе, пройдуть вибори в нижню палату парламенту Японії, і експерти прогнозують перемогу опозиції.
"Азійський бутерброд"
Навіщо ж Суга так відверто ризикує своїм політичним майбутнім?
"Приблизно у грудні минулого року стало зрозуміло, що у нього немає шляху назад. Пандемія з усіма її наслідками програвала бій величезним інвестиціям, зробленим на догоду геополітиці", - вважає співрозмовник BBC, близький до столичної влади (попросив про анонімність).
За словами джерела, Японія опинилася "у бутерброді азійської геополітики".
Зимову Олімпіаду 2018 року приймала у себе Південна Корея. Тоді Сеулу вдалося викликати на контакт своїх непримиренних сусідів - КНДР, і президент Мун Чже Ін залишився у пам'яті людей миротворцем, нехай навіть на короткий період.
Зимові Ігри 2022 пройдуть у Китаї, який не обмежений у коштах і майже напевно запропонує світові незабутнє шоу.
Відмова від Олімпіади залишила б Японію осторонь на цьому азійському святі дипломатії.
За офіційними даними, на Ігри у Токіо витратили 15,4 млрд доларів з держбюджету країни (хоча близькі до уряду аудитори говорять, що насправді більше). Ще 3 млрд доларів отримали від приватних інвесторів.
Навіть деякі спонсори у приватному порядку закликали уряд відмовитися від Олімпіади або хоча б відстрочити її. Але як раніше визнавала член Палати радників Японії, в минулому японська олімпійська ковзанярка Сейко Хасімото, тиск з-за кордону був надто великим.
"Звідки у МОК така влада, щоб вирішувати за нас? Вони начебто погрожують величезними штрафами, якщо Ігри не відбудуться, але епідеміологічні наслідки для нашої країни можуть коштувати набагато дорожче", - казав президент SoftBank Масайосі Сон.
"По суті, Йосіхіде Суга може поплатитися посадою за чужі амбіції. Це Абе хотів стати лідером, який нагадав усьому світу, що Японія - сильний гравець. Він не планував свою відставку, його підвело здоров'я. А Суге просто довелося зробити стрибок без парашута", - пояснює співрозмовник BBC.
Загроза дискваліфікації
Але оскільки XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо все ж відбудуться, слід нагадати про правила й обмеження, список яких японська влада міняла вже багато разів і, можливо, ще поміняє.
Зокрема, одна з останніх змін стосується вболівальників на трибунах. Раніше планувалося пускати на кожен спортивний об'єкт до 10 тисяч глядачів, але 8 липня Національний олімпійський комітет Японії ухвалив, що змагання у столичному окрузі та сусідніх префектурах відбудуться без глядачів.
Те саме стосується церемоній відкриття і закриття. На стадіон допустять лише обмежене число VIP-гостей.
Рішення щодо турнірів, які пройдуть в інших округах, - бейсбол, софтбол, футбол і марафонські забіги - ухвалюватиме місцева влада окремо, виходячи з поточної ситуації.
У п'ятницю, 16 липня, глава МОК Томас Бах звернувся до прем'єр-міністра Японії з проханням розглянути можливість допуску глядачів на стадіони. В офісі Йосіхіде Суги повідомляють, що він не дав Баху жодних обіцянок.
Режим надзвичайної ситуації у Токіо продовжений до 22 серпня. Це означає, що олімпійські делегації у вільний час будуть дуже обмежені у виборі розваг.
Спортсмени повинні будуть щодня проходити ковід-тести й носити маски за межами спортивних майданчиків. Сторонні контакти поза своєю делегацією заборонені. Порушення правил загрожуватиме дискваліфікацією.