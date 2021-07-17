Канни-20201. Фільм Лозниці про Бабин Яр отримав спеціальний приз журі премії "Золоте око"

7 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" отримав відзнаку на Каннському кінофестивалі - спеціальний приз журі премії "Золоте око".

Про це повідомив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", за підтримки якого і був знятий фільм.

"Золоте око" - це нагорода для документальних фільмів, яку присуджують з 2015 року за найкращий документальний фільм, що бере участь в одній із секцій Каннського міжнародного кінофестивалю.

Сам Сергій Лозниця так відреагував на нагороду:

"Сподіваюся, що ця нагорода допоможе фільму досягти більш широкої аудиторії по всьому світу. І, звичайно, я сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні і стане предметом змістовної розмови", - сказав він після оголошення про нагороду.

Всесвітня прем'єра документального фільму "Бабин Яр. Контекст" відбулася на Каннському кінофестивалі 11 липня в програмі "Спеціальний показ".

Українці зможуть його побачити восени - в рамках заходів, присвячених 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру.

Документальна стрічка "Бабин Яр. Контекст2" був зроблений на замовлення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Як зазначають її автори, вона ґрунтується на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві у вересні 1941 року.