Канни 2021: сукня Шерон Стоун і змагання, хто плюне більше

Хелен Бушбі

Кореспондентка з питань шоубізнесу і мистецтва

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Каннський кінофестиваль добігає кінця. Попри суворі правила пандемії, зірки активно беруть участь у фотосесіях й охоче позують на червоній доріжці. Чим запам'яталася головна кіноподія року.

Фотосесія режисера Веса Андерсона та акторів його нового фільму "Французький вісник" Тімоті Шаламе, Тільди Свінтон і Білла Мюррея привернула увагу ЗМІ й буквально стала мемом.

Коментатори почали змагатися у дотепних назвах до знімка, пропонуючи варіанти від "Tiktok-LinkedIn-Instagram-Twitter" до "Зумер, ікс, міленіал, бумер".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Which one are you?

А американська політологиня Сара Воллес Гудман прокоментувала вбрання зіркової четвірки: "Як я вдягаюсь для "Зума", як я вдягався до "Зума", як я уявляю свій одяг після "Зума", як я виглядатиму насправді".

Утім, в Каннах говорили не лише про це.

"Експерти зі збирання слини"

Правила безпеки фестивалю вимагали тестів слини від усіх гостей, хто не зазначений у системі відстеження ковід ЄС.

Іншими словами, відвідувачам доводилося відмовлятися від гламурних манер і постійно плювати у пробірку.

Журналіст Бен Кролл із The Wrap зазначив, що замовити тест була ціла проблема, але й "вміння зібрати достатню кількість слини теж вимагає неабиякої спритності".

Нейт Джонс із журнала Vulture додав, що головна кінематографічна подія року перетворилася на справжні змагання з плювання.

А фільми?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Камілль Коттен і Метт Деймон зіграли у фільмі "Тихій вир"

Зірка Голлівуду Метт Деймон і французька акторка Камілль Коттен, відома серіалом Call My Agent's, здобули п'ятихвилинні овації після показу фільму за їхньою участю "Тихій вир" (Stillwater).

Виконавчий редактор Variety Рамін Сетуде зазначив, що Деймон розчулився до сліз. У фільмі він грає робочого бурової вежи зі США, який вирушає у Марсель побачити свою доньку, засуджену за вбивство, якого, за її словами, вона не скоювала.

Енн Томпсон із IndieWire зазначила, що фільм Тодда Маккарті здобув схвальні відгуки критиків і що режисеру "вдалося занурити глядача у свідомість замкненого чоловіка, який раптом потрапляє у бурхливе життя за межами Оклахоми".

Ян Фрір з видання Empire пише, що фільм "поєднує в собі прагнення до справедливості, драматизм стосунків між батьком і донькою, романтику і самоаналіз середнього віку".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Документальний фільм "Вел" про актора Вела Кілмера знятий на основі його домашніх відеозаписів протягом 40 років

"Цьогорічний фестиваль став видовищною подією, на якій представлено безліч відмінних фільмів для всіх, хто скучив за кіно. Однак мій безперечний вибір - документальна стрічка "Вел", яка оповідає про зльоти і падіння актора Вела Кілмера та його боротьбу з раком".

Він також відзначив мюзикл "Аннет", який відкривав фестиваль, однак припустив, що для глядачів він можливо буде чимось на кшталт пасти Marmite (відомий слоган продукту звучить "ви або любите її, або ненавидите").

У фільмі знялися Адам Драйвер у ролі коміка Генрі, одруженого з відомою оперною співачкою Енн (Маріон Котійяр). У пари народжується донька Аннет, яка виявляється лялькою з дивними здібностями.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Знімальна група "Аннет": співачка Анжель, Саймон Хелберг, Маріон Котіяр, Леос Каракс, Адам Драйвер, Рассел і Рон Маели

Річард Лоусон із "Variety" назвав фільм "зухвалим і яскравим", а Джонатан Ромні із Screen Daily - "грандіозним і безрадісним".

Утім, Даніелла Лоулер із Tatler рекомендувала стрічку к перегляду і також радила "Французький вісник" Вес Андерсона, який вразив оглядачку "епічним акторським складом".

У ньому знялися крім вже зазначених Шаламе, Свінтон і Мюррея, Віллем Дефо, Френсіс Макдорманд і Сірша Ронан.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Шон Пенн і його дочка Ділан Пенн зіграли батька й дочку у драмі "День прапору"

Критики відзначили й драму "День прапора", зняту Шоном Пенном, в якій він зі своєю донькою Ділан зіграли головні ролі.

Сюжет розповідає про стосунки молодої жінки з батьком, який, як вона виявляє, є шахраєм і веде подвійне життя.

Стрічка отримала різні відгуки, однак акторську гру Ділан оцінили високо.

Шерон Стоун і її сукня вкрали шоу

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Утім, хоч як високо критики не оцінювали б фільми, червона доріжка фестивалю завжди приваблює найбільше уваги

І цього року першість безперечно належить Шерон Стоун, яка з'явилась на показ фільму "Історія моєї дружини" в сукні від Dolce & Gabbana, усипаній квітами.

Стрічка розповідає про моряка, який сидячи з другом у кафе, побився об заклад, що одружиться з першою жінкою, яка увійде в бар.

Партнерка Стоун по фільму Лея Сейду не змогла взяти участь у церемонії через позитивний тест на ковід.

І Шерон, ветеран Каннської червоної доріжки ще з часів "Основного інстинкту" 1992 року, прикула всю увагу до себе.

Її сукню описували епітетами "приголомшлива", "сліпуча", "найгарніша" і зазначили, що вона "безперечно вкрала шоу".