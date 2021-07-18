Як я втік з-під арешту в Японії у коробці. Розповідь ексголови Nissan

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Приблизно в такому кофрі для музичних інструментів Карлос Гон втік з Японії

Холодної грудневої ночі 2019 року о 22:30 колишній титан світової автомобільної промисловості лежав у коробці для музичних інструментів на борту приватного літака і чекав, коли той злетить, щоб покинути Японію.

"Літак мав вилетіти о 11 годині вечора, - згадує Карлос Гон. - Ці 30 хвилин очікування в коробці перед зльотом, ймовірно, були найдовшими у моєму житті".

У понеділок 19 липня суд в Токіо винесе вирок двом американцям, які допомогли йому втекти з Японії в 2019 році.

В ексклюзивному інтерв'ю ВВС Карлос Гон, колишній голова Nissan-Renault розповів, як він спеціально переодягнувся, щоб непомітно прослизнути вулицями Токіо, чому для того, щоб переправити його з Японії, обрали велику коробку для музичного обладнання, і про той захват, який він відчув, коли нарешті приземлився на батьківщині в Лівані (Гон народився в Бразилії, але походить з Лівану).

Карлоса Гона заарештували в листопаді 2018 року після звинувачень з боку Nissan в тому, що він занижував дані про свою зарплату і використовував корпоративні кошти в особистих цілях. Гон відкидає ці звинувачення.

Його - спочатку спірне - рішення скоротити витрати в Nissan зрештою визнали рятівним для автовиробника, який перебував у стані глибокої кризи.

Карлос Гон вважає, що він став жертвою боротьби Nissan проти дедалі більшого впливу французького автогіганта Renault, якому, як і раніше, належить 43% японської компанії.

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"Шок і травма"

Описуючи момент свого арешту в аеропорту Токіо три роки тому, Карлос Гон каже: "Це було схоже на те, якби вас збив автобус. Єдине, що я пам'ятаю про цей момент - це шок".

Карлоса Гона доставили в центр попереднього ув'язнення в Токіо, де йому видали тюремний одяг і помістили в камеру. "Раптово мені довелося навчитися жити без годинника, без комп'ютера, без телефону, без новин, без ручки - без усього", - згадує він.

Понад рік Гон перебував під вартою або під домашнім арештом у Токіо після звільнення під заставу. Було неясно, коли відбудеться судовий процес: побоювалися, що це може зайняти роки - і йому загрожували ще 15 років в'язниці в разі визнання винним. І це в країні, де частка обвинувачувальних вироків становить 99,4%.

Коли після переводу під домашній арешт Гону сказали, що йому не можна спілкуватися зі своєю дружиною Керол, він вирішив діяти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зважитися на втечу його підштовхнуло те, що йому заборонили бачитися з дружиною Керол

"Я розумів, що не можу показувати своє обличчя, тому мене потрібно було десь заховати", - говорить він.

"І єдиний спосіб, який спадав мені на думку, - це помістити мене в коробку або в багаж, щоб ніхто не міг мене побачити, ніхто не міг упізнати мене, і тоді план [втечі] міг спрацювати", - згадує Карлос Гон.

Ідея використати великий кофр, коробку, в якій зазвичай перевозять музичне обладнання, була "найлогічнішою, особливо з огляду на те, що в той час у Японії проходило багато концертів".

Але все ж: як могла людина, яка колись мала в Японії статус селебріті, а тепер - героя найвідомішого скандалу, непомітно пробратися зі свого будинку в столиці до аеропорту і втекти за межі країни?

За словами Карлоса Гона, план полягав у тому, щоб поводитися в цей день якомога нормальніше. "Це мав бути звичайний день, коли у мене була б нормальна прогулянка, нормальний одяг, нормальне ставлення і - раптово все змінюється".

Гону довелося змінити ділові костюми, які він носив роками, будучи топ-керівником глобального автомобільного концерну, на щось більш повсякденне. Наприклад, джинси і кросівки.

"Ви можете собі уявити, що мені довелося їздити в місця, де я ніколи не був, купувати одяг, який я ніколи не купував, - розповідає він. - Все це було частиною плану, щоб створити максимум шансів на успіх і при цьому зовсім не привертати до себе уваги".

Година X

З Токіо Гон відправився на надшвидкісному поїзді-експресі в Осаку, де в місцевому аеропорту на нього чекав приватний літак. Але спочатку його потрібно було помістити в кофр для музичного обладнання, який був у сусідньому готелі.

"Коли ви залазите в коробку, ви не думаєте про минуле, ви не думаєте про майбутнє, ви тільки думаєте про сьогодення", - ділиться він.

"Ви не боїтеся, у вас немає жодних емоцій, окрім величезної концентрації на тому, що це ваш єдиний шанс. Якщо ви його втратите, ви заплатите своїм життям, життям заручника в Японії", - говорить Карлос Гон.

З готелю в аеропорт кофр з Карлосом Гоном везли батько і син Майкл і Пітер Тейлори, які видавали себе за музикантів.

Загалом, за підрахунками Гона, він перебував у кофрі близько півтори години, хоча за відчуттями "здавалося, що це тривало півтора року".

Приватний літак вилетів вчасно, і Гон, який вже міг вибратися з коробки, летів усю ніч, з пересадкою в Туреччині, й приземлився в Бейруті наступного ранку.

У Лівану немає договору про екстрадицію з Японією, тому залишатися там для нього було безпечно.

Однак американці Майкл Тейлор і його син Пітер, які виїхали до США, були видані владі Японії, і тепер їм загрожує три роки в'язниці за допомогу в організації втечі.

Також за ґратами може опинитися Грег Келлі, колишній колега Карлоса Гона з Nissan, який як і раніше перебуває під домашнім арештом в Токіо за звинуваченням у тому, що він допоміг своєму колишньому босові приховати особисті доходи. Келлі також відкидає звинувачення.

"Мені сказали, що суд над ним, імовірно, завершиться до кінця цього року. І бог знає, якими будуть результати цього судового розгляду, оскільки справа сфабрикована. Мені шкода всіх людей, що стали жертвами системи правосуддя в Японії", - каже Карлос Гон.

Коментар бізнес-редактора ВВС Саймона Джека:

Першопроходець? Візіонер? Егоїст на межі манії? Аутсайдер? Гон, наполовину ліванець, наполовину бразилець - громадянин світу і поєднує в собі усі ці якості.

Його життя більше схоже на життя глави держави, ніж на життя автомобільного менеджера.

Будучи одночасно головою Renault і Nissan, він був об'єктом неприязні для багатьох в обох компаніях. Співробітники Nissan побоювалися, що він привнесе у врятований ним традиційний японський бізнес французькі правила. А тим, хто працював у Renault, не подобалося, що він цурається французького істеблішменту й уникає появи на сторінках паризьких світських журналів.

Підпис до фото, Про надзвичайний зліт і раптове падіння менеджера Nissan і Renault зняли фільм "Карлос Гон: останній політ". Він вийшов на телеканалі ВВС 14 липня

Будь-який голова бізнесу глобального рівня повинен вміти відчувати політичні нюанси. Той факт, що Карлос Гон, який пропрацював майже 20 років у Nissan, був повністю приголомшений своїм арештом у Токіо, говорить про те, що він втратив зв'язок з обома корпораціями, які він намагався зблизити.

В його історії є все: зарозумілість, корпоративна і глобальна політика і втеча, гідна голлівудського фільму. Він наполягає на тому, що він не грішник, але людина, щодо якої згрішили інші, і працює з юристами над тим, щоб очистити своє ім'я.

А доти він залишається колись великою рибою, яку кинули в маленький ставок, й живе у вигнанні під озброєною охороною в Бейруті.

Навряд чи це той фінал, якого він очікував у незвичайній драмі, що перевернула його життя.