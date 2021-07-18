США хочуть побудувати в Британії гігантський космічний радар - проти загрози з Росії й Китаю

Джонатан Біл

Кореспондент ВВС

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Влада США має намір побудувати у Британії гігантський радар, призначений для відстеження об'єктів в глибокому космосі.

Він має стати частиною глобальної радарної системи американських Космічних сил, здатної ідентифікувати потенційні цілі на відстані до 36 тис. км від Землі, тобто в районах космосу, де розташовано багато військових супутників.

Інші частини цієї системи планують розмістити в американському штаті Техас і в Австралії.

Міністерство оборони Британії заявило, що новий радар здатний "зробити космос безпечнішим". Однак останнім часом лунають побоювання, що в космосі залишається дедалі менше місця для нових об'єктів, а конкуренція зростає. Деякі навіть говорять про космічні перегони озброєнь.

США і Британія звинувачують Росію і Китай в розробці зброї, яку можна використати проти супутників.

Тільки минулого року в космос запустили понад тисячу супутників, десять з яких відправили на орбіту американські військові.

Плани зі створення нового радара під офіційною назвою "Вдосконалені радарні засоби для глибокого космосу" (Deep Space Advanced Radar Capability, або DARC) розробляють в американському Центрі космічних і ракетних систем.

Цей розташований у Каліфорнії центр минулого тижня відвідував міністр Британії Бен Воллес, який прибув у США разом з делегацією британських військових. Британці також проводили переговори з космічною компанією SpaceX на чолі з Ілоном Маском.

Підполковник американських Космічних сил Джек Вокер повідомив ВВС, що США консультуються з Британією про розміщення радарів "імовірно, в Шотландії або ближче до півдня країни". За словами Вокера, на об'єкті з'явиться "близько 10-15 параболічних антен [тобто великих супутникових тарілок] для стеження і від чотирьох до шести - для передачі". Тарілки можуть стояти на площі близько кілометра, а діаметр кожної супутникової антени складе 15 метрів.

Як розповів Вокер, завданням нової системи стане "виявлення і стеження за цілями, які можуть потенційно загрожувати нашим особливо важливим ресурсам".

"Загроза може виходити від Китаю або від Росії, бути спрямована проти супутників. Або ж це може бути космічне сміття", - говорить представник американських космічних сил.

"Темні куточки космосу"

США вже мають у своєму розпорядженні систему раннього попередження, яка здатна виявляти балістичні ракети в космосі. Її частина розташована на базі британських військово-повітряних сил Файлінгдейлс на півночі Йоркшира. Однак радари на цьому засекреченому об'єкті можуть фіксувати цілі на відстані не більше 20 тис. кілометрів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, База Файлінгдейлс

Нова система DARC буде здатна "дивитися" набагато далі. Вокер запевняє, що вона дозволить отримувати дані про предмети розміром з футбольний м'яч, що розташовані на відстані до 36 тис. км від Землі.

Під час поїздки до США начальник британського штабу військово-повітряних сил Майкл Вігстон пояснив, що "Британія намагається зрозуміти, що відбувається в темних куточках космосу". За його словами, це пов'язано з тим, що конкуренція в космосі зростає, і там з'являється дедалі більше різних об'єктів.

Вігстон вважає, що доля наступного військового конфлікту може вирішуватися саме в космічному просторі.

Британський міністр оборони Бен Воллес обіцяв цієї осені опублікувати космічну стратегію уряду. Він зазначив, що космос стає дедалі небезпечнішим середовищем, тому Британія зобов'язана захистити свої головні стратегічні об'єкти.

Втім Воллес наполягає, що в космосі не варто очікувати появи "лазерів із "Зоряних воєн" або "Місячного гонщика".

Британська доктрина буде спрямований "не на те, щоб спричиняти руйнування в космосі, а на охорону і захист космосу".

"Ці нові радарні потужності зроблять космос безпечнішим, вони допоможуть захистити наші супутникові системи за допомогою виявлення і стеження за об'єктами, - заявив офіційний представник міністерства оборони. - Ми вивчаємо можливості нашого співробітництва зі США з питання DARC, і поки що ці дискусії проходять в позитивному ключі".