Дитяча книжка з лесбійськими мотивами. Скандал в українських бібліотеках

Ліля Хомишин

Івано-Франківськ, для BBC News Україна

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Фрагмент ілюстрації книги "Принцеса + принцеса"

Українські бібліотеки на початку року поповнились коміксами новозеландської письменниці й ілюстраторки Кейті О'Нілл "Принцеса + принцеса: довго і щасливо".

Книжка розповідає про пригоди і взаємні відносини двох дівчат-принцес. Але такий сюжет не сподобався депутатам, релігійним громадам та активістам, бо комікс закінчується обіймами дівчат, які схожі на весілля. А також натяком на поцілунок.

Хоча бібліотекарі, які читали книжку, наполягають, що жодних відвертих сцен там немає й вона хороша. А скандали часто здіймають ті, хто книжку не читав.

Вилучити ці книги з бібліотек спершу вимагали депутати Луцької міськради, потім Одеської облради, а згодом християнські й культурні об'єднання Івано-Франківська.

Про дружбу двох принцес

"Принцеса + принцеса: довго і щасливо" - це революційний та провокативний дитячий комікс. Його авторка Кейті О'Нілл отримала за нього премію інтернет-журналу для жінок-лесбійок, ісексуалів і квір-спільнот Autostraddle.

Історію вперше опублікували онлайн у 2014 році. Через два роки її надрукували. А у 2016 році з'явився переклад українською мовою від видавництва "Рідна мова".

За сюжетом, хоробра принцеса Аміра врятувала добру принцесу Сейді з вежі. Хоча спершу Сейді сплутала свою рятівницю з чоловіком.

- Пхе! Розкатав губу. Тут десятки принців провалилися. Чим ти відрізняєшся від них?

- Ти що, ніякий я не принц! Мене звати принцеса Аміра.

Уривок з книжки"Принцеса + принцеса: довго і щасливо"

Так почалася їхня дружба. Дівчата врятувалися з вежі, а згодом врятували принца, якого називали Дурило.

У книжці описані пригоди двох дівчат та їхній порятунок від злої чаклунки. У вирі пригод принцеси зрозуміли, що змінюють одна одну на краще і вирішили продовжити стосунки.

Книга закінчилася обіймами і триманням за руки, що може викликати асоціації з весіллям.

Автор фото, ridna-mova.com Підпис до фото, Фрагмент книги

На початку 2021 року за державні гроші книгу "Принцеса + принцеса: довго і щасливо" закупив Український інститут книги.

Придбали 1240 примірників за 90 грн примірник. Книжка потрапила до бібліотек за результатами голосування Експертної ради, до складу якої входили пів сотні людей. Серед них були книжкові оглядачі, керівники бібліотек, журналісти, освітяни тощо.

Книга рекомендована для читання дітям молодшого шкільного віку.

Підриває християнські цінності?

Деякі активісти вважають, що книгу про можливу лесбійську любов та ще й за державні гроші купувати не можна.

Заступник голови Івано-Франківського обласного об'єднання "Просвіта" Михайло Січка подав заяву до Івано-Франківської обласної ради з вимогою вилучити цю книгу з прикарпатських бібліотек.

Мовляв, книжка не має художньої чи літературної цінності, а лише створює конфлікти.

"До нашої "Просвіти" приходять різні люди. І вони мені говорять про цю книгу і про те, чому ми не реагуємо на цей скандальний твір. Такі речі робити не можна. Чим вони (Український інститут книги - Ред.) мотивувались, коли за державні гроші закуповували такі книжки? Ці книжки породжують конфлікти і роблять розкол серед людей. Вони не несуть жодної моральної, педагогічної чи художньої цінності", - говорить Михайло Січка.

Щоправда, він визнає, що й ці книги мають право на життя. Однак існує багато грантів, інших програм, в рамках яких можна їх придбати. Але це не повинно надходити з рук держави.

Автор фото, ridna-mova.com Підпис до фото, Фрагмент книги

Принижує чоловіків?

До слова, першими вилучити ці книжки вимагали депутати Луцької міської ради.

Їх вкрай обурив текст книги. Депутати навіть звернулись до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо невідкладного вилучення усіх примірників книжки "Принцеса + принцеса: довго і щасливо" з дитячих та шкільних бібліотек як такої, що підриває засади суспільної моралі, суперечить Конституції та законодавству.

Звернення підписали ще у лютому 2021 року.

Згодом проти книжки "Принцеса + принцеса" повстали 50 депутатів Одеської обласної ради.

Нібито тут принижують чоловіків.

"Чоловіки в цій книзі представлені як нездатні, слабкі. Як люди, які не можуть допомагати жінкам", - сказала під час сесії облради 16 квітня депутатка Таміла Афанасьєва.

Хотіли вилучити книги й депутати Чернігівської міської ради. Але таке звернення більшість депутатів не підтримали.

Що каже церква

Християнські спільноти також протестують проти читання книги "Принцеса + принцеса". Мовляв, слід дотримуватися моралі і Божих Заповідей.

Яремчанський декан Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви о. Богдан Скірчук каже, що дітям взагалі не можна читати книжки про гомосексуалізм, суїцид чи знущання один над одним.

Він наголошує, що психіка дитини є дуже вразливою, особливо у молодший і підлітковий період, тому її треба спрямовувати у правильне русло, підтримувати, показувати на власному прикладі добрі справи і давати читати правильну літературу.

"Я думаю, що взагалі друк цих книжок для дітей шкільного віку треба категорично заборонити. Якщо дитина читатиме такі книжки, то вона думатиме, що так має бути. Але ж Божі Закони ніхто не скасовував: Бог створив чоловіка і жінку для народження дітей і для продовження роду", - сказав настоятель церкви о. Богдан.

Позиція експертів та видавців

Український інститут книги закупив комікс для бібліотек за рішенням Ради незалежних експертів у 2019 році. У січні наступного року спалахнули перші невдоволення у соцмережах. Зокрема, активно протистояв цим книжкам громадянський рух "Всі разом".

Тоді у видавництві "Рідна мова", яке переклало й видало цю книгу, прокоментували свою позицію.

"Ми категорично не згодні з тим, що комікс "Принцеса + Принцеса: довго і щасливо" - пропагандистський твір. Це комікс про важливість власного вибору, про усвідомлення того, що люди різні й про терпимість до цього. Комікс дуже обережно торкається тем романтичних стосунків і терпимості різних моделей гендерної поведінки. Жодних відвертих сцен там немає й бути не може", - заявили у видавництві.

Український інститут книги пояснив, що також не вважає цю книгу такою, яку варто вилучити з бібліотек, адже за неї проголосували фахівці.

"Отримали 2779 пропозицій, з яких 1021 пропозицій потрапили на розгляд до Експертної ради з оцінювання літератури для дітей та юнацтва. Оцінку надавали обласні бібліотеки. За книгу "Принцеса+принцеса: довго і щасливо" проголосували 19 із 26 обласних бібліотек.

Директор київської бібліотеки імені Лесі Українки Ольга Романюк також спростовує закиди щодо відвертих сцен у книзі.

"На мою думку - чудове видання - комікс для дітей. Книжка у твердій палітурці і гарно ілюстрована. Я спеціально її взяла у нашій бібліотеці та ознайомилася. Жодних відвертих сцен, ба навіть поцілунків, я не побачила. Лише двох принцес на обкладинці, одна з яких одягнута як воїн", - написала пані Ольга у Facebook.

"Вони мандрують королівством, переживають багато пригод, під час яких стають кращими і розуміють, що разом вони зможуть подолати усіх злих ворогів. Щоб зрозуміти, про що книжка, треба її прочитати, а не робити висновки і не домальовувати в уяві свій власний сюжет зі свого власного життєвого досвіду", - вважає директорка бібліотеки.

Вона називає повнею дурнею твердження політиків та громадських діячів, що дитина, яка побачить обійми двох дівчат, враз змінить свою сексуальну орієнтацію.

Бібліотекарка виклала скріни книжки, щоб кожен міг пересвідчитись у відсутності відвертих сцен. Каже, що книжку брали читати і ніхто не скаржився.

Чи популярні бібліотеки

Через вседоступність в інформаційному просторі бібліотеки тепер не надто популярні. Адже діти з легкістю можуть знайти все необхідне в інтернеті або в магазині. Так говорить багатодітна мама Ілона Мурзова.

Вона виховує п'ятьох дітей - чотири доньки й наймолодшого сина. Ілона стверджує, що її діти взагалі не ходять до бібліотек, крім шкільної, де видають підручники. Молодші навіть не зареєстровані у публічних книгозбірнях, адже все необхідне вони читають онлайн або купують.

Ілона вважає, що скандал із вилученням книжок взагалі не мав би бути в просторі, щоб не привертати до цього надмірної уваги дітей.

"У мене досить лояльна позиція до питання вибору сексуальної орієнтації дітей. Думаю, що ми своїм батьківським прикладом можемо вплинути на формування їхньої підсвідомості. Звичайно, ми показуємо, як робити, а як не робити. Але якщо свідомість уже сформувалася, то психологічно не приймати особливість своєї дитини означає ламати її, а це, справді, травматично", - переконана Ілона Мурзова.

Не видавати читати

В Івано-Франківську книжку "Принцеса + принцеса" знайти нелегко. На область їх всього було 46 примірників. В Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці є один примірник про принцес. Заступник директора бібліотеки Любов Федик зізнається, що цю книгу читали.

Брали переважно діти середнього віку - саме ця категорія діток полюбляє комікси. Книга про принцес була у вільному доступі від травня, адже раніше бібліотека була зачинена на карантин.

"Я не думаю, що ця книжка була шкідливою для наших діток. Зараз по всьому світу іде така тенденція і вважаю, що така книжка повинна бути. Ми не знаємо, як правильно і як неправильно. Але діти повинні пізнавати реальний світ довкола себе", - говорить пані Федик.

Щоправда, відповідно до усного указу управління культури Івано-Франківської ОДА, книжку нікому більше не видають.

Неможливо почитати книгу про принцес і в бібліотеках Калуського району. Тут мали дві книги, але після дзвінка з відділу комплектування Управління культури їх також вилучили з полиць. Директор централізованої бібліотечної системи Калуської міської ради каже, що ці дві книжки брали на абонемент 11 разів.

Після розголосу й гучних обговорень прочитати "принцес" стало значно більше охочих, щоправда, тепер їх не видають.

В Одеській Національній науковій бібліотеці працівники відділу міжбібліотечного абонемента кажуть, що один примірник у них є, але жодного разу цю книгу в них читачі не замовляли.

А заступник директора Волинської державної обласної універсальної бібліотеки імені Олени Пчілки взагалі каже, що цю книгу їм ще від лютого не повернули депутати, які брали її для підготовки звернення про її вилучення з бібліотек.

"Ніхто цю книжку, крім депутатів, не читав, бо її у нас ще від лютого немає. Але ми не можемо просто так вилучати книги без відповідного розпорядження. Документу на вилучення немає", - говорить заступник директора з питань інформатизації Наталія Рибачук.

Вилучати заборонено

Попри гучний скандал й письмові звернення активістів, книги "Принцеса + принцеса: довго і щасливо" так і не забрали із бібліотек. Як зазначив начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА Володимир Федорак, жодної книжки не вилучали, тому що не було на це вказівки.

"Станом на 13 липня жодних офіційних рішень щодо вилучення цих книжок із бібліотек не приймали. Були лише усні вказівки. Звичайно, якщо будуть письмові доручення від вищого керівництва, тоді це буде", - підсумував Федорак.

Така ж ситуація і в інших українських бібліотеках. На початку червня у Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що не будуть вилучати книжки з бібліотечних фондів.

"Відповідно до статті 18 Закону України "Про бібліотеки й бібліотечну справу", вилучення документів з бібліотечних фондів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється", - йдеться в офіційній відповіді Міністерства культури та інформаційної політики України на звернення Одеської обласної ради.