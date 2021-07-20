Чому Європа не була готовою до нищівних повеней

48 хвилин(и) тому

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Повінь у Німеччині та Бельгії несподівано для багатьох призвела до серйозних руйнувань і великої кількості жертв.

Кількість підтверджених жертв трагедії вже сягнула 196 осіб. Але ще десятки людей вважають зниклими безвісти, тому число загиблих може зрости.

Що саме призвело до такої трагедії, зараз намагаються зрозуміти і чиновники, і вчені. Чому забезпечені європейські країни виявилися не готовими до удару стихії?

Система оповіщення

У Німеччині та Бельгії існують системи оповіщення про можливу загрозу стихійного лиха. Їх запровадили після руйнівної повені в Європі в 2002 році. Тоді загинули 110 осіб.

Професор гідрології Ганна Клок була однією з тих, хто створював програму Євросоюзу для раннього попередження про небезпечні повені. Вона і зараз консультує європейську систему інформування про повені.

"Система видала попередження: очікуються дуже серйозні дощі і повені, зверніть увагу. Далі національна влада мала використовувати цю інформацію", - сказала професор в інтерв'ю ВВС.

За словами Клок, люди на місцях по-різному інтерпретували попередження системи. Десь вжили заходів, а десь люди навіть не знали, що наближається екстремальна негода.

Представник метеорологічної служби Німеччини заявив, що служба випустила кілька попереджень про екстремальні опади. А далі, за словами представника відомства, саме влада на місцях мала визначити ризик повені і вжити заходів.

На думку професора Клок, у багатьох районах в ланцюжку ухвалення рішень відбулися збої.

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За оцінками фахівців, в Німеччині система попередження стихійних лих досить фрагментована. У різних федеральних землях (регіонах країни) в неї входять різні органи влади, які в підсумку запускають різні протоколи.

На міжнаціональному рівні координація зусиль ще складніша. Структури для прогнозування і попередження повеней в європейських країнах відрізняються одна від одного і не завжди взаємодіють.

"Я був абсолютно здивований. Я припускав, справді, що одного разу сюди прийде вода. Але не так! Нічого подібного я не очікував", - сказав Майкл Аренд журналістам Reuters, одночасно орудуючи лопатою.

Він, як і інші жителі району Арвайлер в Німеччині взяли в руки великі лопати, якими зазвичай чистять сніг, щоб винести гори мулу і бруду зі своїх будинків після того, як вода відступила.

Фахівці зазначають, що багато жителів Європи просто не усвідомлюють, наскільки небезпечними можуть бути повені та інші стихійні лиха.

Заступник директора Інституту екологічних змін Оксфордського університету Фрідеріка Отто вважає, що необхідно терміново почати масову кампанію просвіти, щоб пояснити людям, які критичні ситуації можуть виникнути під час повеней і як швидко можуть розвиватися події.

"Той факт, що так багато ґрунтів герметизовані також призводить до більш серйозних впливів, оскільки воді просто нікуди піти", - додала вона.

Герметизація ґрунту відбувається, коли земля використовується під житло, дороги та інші об'єкти або будівельні роботи.

Глобальне потепління та комп'ютери

Ще один чинник - глобальні зміни клімату.

Навіть найсучасніші комп'ютери, які зараз використовують метеорологи, гідрологи та інші фахівці в цій сфері, все ще недостатньо потужні для того, щоб спрогнозувати, як саме може поводитися стихія з урахуванням безлічі наявних чинників.

"Нинішні моделі кліматичних комп'ютерів недостатньо потужні, і це викликає занепокоєння", - говорить колишній головний науковий співробітник метеорологічної служби Великої Британії Джулія Слінго.

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За її словами, для того, щоб навчитися прораховувати алгоритми і вибудовувати точні кліматичні моделі, потрібна спільна робота провідних світових вчених.

"Якщо ми цього не зробимо, ми будемо продовжувати недооцінювати інтенсивність і частоту екстремальних явищ, а також їх все більш безпрецедентний характер", - каже Слінго.

На думку фахівця, витрати на створення такого кліматичного суперкомп'ютера можуть обчислюватися сотнями мільйонів доларів. Але ці витрати тьмяніють у порівнянні з грошима, які доводиться витрачати на ліквідацію наслідків стихійних лих, вважає Слінго.

Професорка Гейлі Фаулер, яка вивчає наслідки зміни клімату в Університеті Ньюкасла, згодна з оцінками колеги. Вона зазначає, що глобальне потепління призводить до уповільнення струменевої течії в атмосфері. А це призводить до уповільнення руху штормів.

"Екстремальні опади будуть посилюватися, і найбільш екстремальні з них стануть більш частими", - прогнозує вчена.

Зараз в найбільш постраждалих районах Німеччини вода починає спадати, але місцями через сильні дощі повінь триває, забираючи все нові життя. Щонайменше одна людина загинула в неділю в Баварії.