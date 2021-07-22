Секс, аристократ Єрмак і старий Путін. Головне з книги Юлії Мендель

Галина Корба

ВВС News Україна

26 хвилин(и) тому

Автор фото, ЮЛІЯ МЕНДЕЛЬ / FACEBOOK

У своїй книзі колишня (перша - як вона сама себе називає) прессекретарка президента розпікає Петра Порошенка та Андрія Богдана, вихваляє Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, згадує "неймовірні" очі Меркель та "старість" Путіна, а також обурюється "радикальним елітам", які невдоволені політикою "мрійника" президента.

Книга Юлії Мендель "Кожен з нас президент" побачила світ у липні, через два місяці після її відставки з посади прессекретарки президента Зеленського.

Це 286 сторінок великим шрифтом, на яких авторка ділиться спогадами про своє життя та роботу в Офісі президента, а також роздумами про минуле і майбутнє України.

У передмові авторка зізнається, що "писати книгу було складно", але визнає, що великих політичних таємниць не відкриє. А сама книга - лише "спроба осмислити українські реальності з точки зору українки, народженої наприкінці 1980-х".

Мендель багато і підкреслено компліментарно пише про ексшефа Володимира Зеленського та нинішнього голову його офісу Андрія Єрмака, вкрай критично і часом зневажливо відгукується про попереднього голову ОП Андрія Богдана, експрем'єра Олексія Гончарука та запеклого опонента Зеленського Петра Порошенка.

Опинилися на сторінках книги також президент РФ Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Останню вона похвалила за "очі неймовірного синьо-сірого кольору і дивовижної глибини".

Мендель повсякчас згадує своє бідне дитинство в російськомовному Херсоні та всі етапи свого професійного становлення. Називає себе українкою, яка "в дитинстві однаково щиро танцювала під "Арлекіно" та "Oops, I did it again", а потім "запоєм прочитала Канта та Ніцше".

Поза тим авторка розмірковує про "радикалів", українську та російську мови, психологію бідності та навіть культуру сексу в пострадянській Україні.

BBC News Україна приводить найцікавіші цитати з книги ексспікерки Володимира Зеленського.

Про "мрійника" Зеленського та "антисанітарні" ночі на Майдані

"Розгромні, рекордні 73% у другому турі теж, по суті своїй, були революцією. Тільки прийнятною для більшості населення: без брудних наметів, розгромленого Майдану, антисанітарних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами або обприсканим газом, без всієї цієї революційної "романтики" минулих століть… Перша по-справжньому електоральна революція України".

Автор фото, ЮЛІЯ МЕНДЕЛЬ / FACEBOOK

"Моя тітка дивилася дебати з хвилюванням і глибоким материнським трепетом. Вона співчувала молодому новачку, що стояв перед грубим і самовпевненим олігархом Порошенком, який автобусами підвіз людей, щоб створити натовпи підтримки. "Я хочу, щоб Зеленський переміг, - сказала вона після дебатів. - Він повинен стати нашим слугою народу".

"Володимир Зеленський прийшов з чітким наміром дати можливості всім тим "талантам з народу", які, за чутками, ходять десь зовсім поряд".

"Він - наймасштабніший мрійник. Настільки масштабний, що у нації, якій довго забороняли мріяти, іноді виникає настороженість. Але тільки великі мрійники можуть досягати великих цілей і вершити великі справи. На цьому, по суті, і створюють великі держави".

Про "люмпена" Богдана та "аристократа" Єрмака

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Андрій Богдан був головою Офісу президента до лютого 2020 року

Мендель звинувачує Богдана в "хамському" ставленні до журналістів, максимально закритій медіаполітиці та натякає на його сексизм. Вона переконує, що за Єрмака спілкування зі ЗМІ стало активнішим та відкритішим, а жінок в команді стало більше.

"Якби двох Андріїв, які керували Офісом президента, побачити разом, це було б видовище не для слабкодухих. Побачивши Єрмака, Богдан перетворювався в хамуватого люмпена, який вигукує несумісні з логікою пропозиції. Єрмак відмовчувався, поводячись як родовитий аристократ, тільки іноді реагуючи на безумство тезки".

"Складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину і з більш оригінальними підходами. Іноді в поїздках він (Єрмак - Ред.) жертвував сном, думаючи про те, як виправити ситуацію, і знаходив найбільш несподівані та правильні рішення".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Андрій Єрмак вже понад рік - права рука Зеленського

"До того ж Єрмак був єдиним в команді, хто дійсно працював над тим, щоб стати досвідченим дипломатом".

Мендель так хвалила Єрмака, що назвала його "другою особою держави", якою він за Конституцією не є.

Про "старість" Путіна

"Мене часто запитують про враження від Володимира Путіна, адже мало кому вдавалося побачити його особисто. Я завжди уникала відповіді на це питання в публічній площині. Але особисто зізнавалася: Путіна та його команду я можу описати тільки одним словом - старість. Скільки б я не дивилася на них, скільки б не слухала, все навколо говорило лише про старість: ідейну, принципів, поведінки, думок. Вони створювали враження безнадійно застарілих для цього світу".

"Два метри сексу школяра-відмінника" Олексія Гончарука

Мендель то називає Гончарука "прозахідним сміливцем та кар'єристом", то переконує, що всі реформаторські законопроєкти - виключно заслуга президента Зеленського, а самому Гончаруку бракує близькості до народу, зрілості та "інституційного досвіду".

"Два метри сексу" - так називала тридцятип'ятирічного главу "соросятського" уряду моя подруга. Він стрімко в'їхав в кабінет міністрів на самокаті, розсадив своїх міністрів, запропонував масу законопроєктів, щоб подати у відставку так само стрімко в березні 2020 року".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Олексій Гончарук був першим прем'єр-міністром Зеленського

"Його безглуздий образ школяра-відмінника, що завинив, ніяк не асоціювався із посадою прем'єр-міністра країни. Саме уряд Гончарука виявився неспроможним в підготовці до пандемії".

"Закритий у своєму егоцентризмі, Гончарук частенько зривався на фракцію, в якій його відкрито не терпіли… Загалом Гончаруку просто потрібно було подорослішати. І це складно давалося хлопчикові, який до свого подання президентом (на керівника уряду - Ред.) в офісі партії понад годину грав на приставці, ігноруючи всіх політиків навколо".

Про "дрібного шахрая" Порошенка з "методами авторитета з 90-х"

"По секрету скажу вам, що один з президентів країни якось висловився, що Порошенко - найгірше, що могло статися з Україною. І тут мені складно не погодитися з ним".

"Оточення президента Петра Порошенка загрузло в корупційних скандалах і лицемірстві, інформаційна політика будувалася на агресії, брехні і відсталому, неприродному консерватизмі… Європа була недосяжною без європейських політиків. А Петро Порошенко і його команда залишалися дрібними радянськими шахраями, що дорвалися до бюджетного корита.

"Лихі дев'яності" для нього були успішними. Настільки успішними, що, самоствердившись в ті буремні часи, він не захотів жити за законами цивілізованої демократії. І навіть зовні прикидаючись великим гетьманом сучасності діяв методами "авторитета" 1990-х".

"Він заполонив українські соцмережі ботами, виводив людей на вулиці, вливав фінанси в медійні (і соцмедійні) канали. Таким чином, кампанія 2019 року стала чи не найбруднішою в історії України".

Про конкурентів "Зе", які "розсипаються від старості, як древні письмена"

Мендель розмірковує про можливих конкурентів Зеленського на майбутніх виборах 2024 року, серед яких можуть бути і "старі" політики, і нові обличчя з команди самого "Зе".

"З підтримкою Заходу Гончарук сподівався, що його майбутнє відповість вигідною йому справедливістю вже в 2024 році. Швидше за все, на це сподівався і спікер парламенту Дмитро Разумков. Очевидно, що не збирається здаватися Петро Порошенко, який мріє знову запанувати на Банковій, повинен хтось піти від проросійських опонентів, можливо, Юлія Тимошенко і новоспечений співак Олег Ляшко. Але цей список уже розсипається від старості, як древні письмена, єдина цінність яких - представлення живої історії як вона є".

Автор фото, БАКІ Г'ЮБЕРТ Підпис до фото, Юлія Мендель декілька разів згадує з обуренням різноманітні акції протесту

Про "родинний контакт" російською мовою та "захист нас від самих себе"

"Перехід на російську з людьми, які її знають, у світі, де править англійська, створював певну атмосферу родинного контакту. І час від часу Володимир Зеленський використовував цю можливість".

"Його (Зеленського - ред.) мета була більш глобальною, ніж відстоювання однієї з мов. Він хотів перетворити знання кількох мов на нашу перевагу, він хотів відібрати право Росії на монополію мови".

"Потрібно захищати не російськомовних і не україномовних. Потрібно захищати нас від самих себе, від тієї ненависті, яку ми можемо носити і проявляти до інших. Українці не розуміють один одного не через мову, а через небажання слухати, чути та сприймати".

Про руйнівних радикалів та "героїзацію вбивці"

Досить значну увагу Мендель присвятила справі активіста Сергія Стерненка, через засудження якого країну охопила хвиля протестів. Його звинувачують у вбивстві, викраденні й тортурах. Прихильники Стерненка переконують, що справа політично мотивована, а вбивство він скоїв в рамках необхідної самооборони. Мендель переконана, що Стерненко "на роль героя не годився".

"Героїзація вбивці, політизація судової справи і навіть певна громадська цензура щедро розквітла за часів Петра Порошенка, коли публічне висловлювання могло призвести до булінгу та шеймінгу, коли радикалізм не можна було не те, що засудити, а навіть оцінити".

"Радикально налаштовані люди - це ядерна зброя суспільства, яка від початку є у кожної країни: десь менше, десь досить багато. Вона служить своєрідним захистом на випадок серйозних суспільних ситуацій, але також може руйнувати суспільство, якщо її використовувати не в тому місці і не в той час".

"Твердження, що всі революціонери шляхетні й самовіддані, примітивне і не відповідає реальності. Це той випадок, коли найбільше зло - те, що добром прикидається. Так само, як і радикально налаштовані представники інтелектуальної еліти, хай не з фаєрами в руках, а з постами про образи і приниження".

Про Україну, де кожен вже президент

"Нам уже тридцять. Вік все ще молодий, але вже і не відчайдушний. Вже є досвід, є друзі і ті, хто нас не любить, а у випадку Росії - навіть не сприймає. Але нам вже тридцять. І ми вже точно самостійні і досвідчені достатньо, щоб не бити себе по лобі своїми ж граблями".

"Не президенти й уряди будують нашу Україну, а саме кожен з нас. В цьому наша сила і наша міць. Як тільки ми знизимо градус неприйняття іншого та подивимося на себе відверто, ми станемо набагато дорослішими, адже тоді ми будемо більше цінувати одне одного і те, що вже стало нашим досягненням, - нашу любу Україну, в якій кожен вже президент".