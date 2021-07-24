Де і чим вакцинуватися від Covid в Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Одеська міська рада Підпис до фото, В Одесі кожному сотому вакцинованому видають спеціальну футболку-подарунок

З 21 липня в Україні відкрили доступ до вакцинації всім охочим після 18 років. Розбираємося, як отримати щеплення в найбільших містах України - в Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі.

Про особливості вакцинації в столиці можна прочитати тут.

Ми проаналізували дані національної медичної інформаційної системи Helsi та місцевої влади.

Відповідно до цієї інформації, не всі великі міста країни однаково забезпечені вакцинами та не у всіх налагоджена електронна система запису в центри масової вакцинації.

Проте переважно вже цими вихідними можна порівняно нескладно отримати щеплення вакцинами Moderna nf Pfizer.

Одеса

Записатися на щеплення в Одесі можна онлайн через Helsi.me, за телефонами реєстратур або через свого сімейного лікаря.

Щодня з 09:00 до 20:00 щеплення можна отримати в одному з 21 пункту вакцинації при центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Автор фото, Одеська міська рада

На вихідних в Одесі працюють центри масової вакцинації при торгово-розважальних центра та школах. Всього в місті 10 таких центрів.

ТЦ Fontan Sky

ТРЦ Сім'я

ТЦ Мегадом

Поліклініка на вул. Левітана, 62

Центр первинної медико-санітарної допомоги №10;

Видавництво "Черноморье"

Школа №72

Школа-ліцей №53

Школа №5

Поліклініка №1

Обрати онлайн вакцину, якою хочеш щепитися, не вийде. У департаменті охорони здоров'я Одеської міськради BBC News Україна уточнили, що вибрати вакцину можна вже на місці, і жодних проблем з наявністю не виникало.

У місті щеплять вакцинами Spikevax Moderna, Comirnaty від Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca від Covishield/SKBio.

Водночас в місті немає жодних вікових обмежень, запевнили в мерії. До прикладу, в Києві Pfizer вакцинують з пріоритетом для осіб старших за 60 років.

"Найбільше зараз маємо CoronaVac. Попит поки що рівний між Pfizer та CoronaVac з легким пріоритетом на Pfizer", - повідомили BBC News Україна.

Судячи з Helsi.me, проблем з записом онлайн в місті немає - вільних слотів достатньо, в тому числі на найближчі вихідні 24-25 липня.

Львів

У Львові охочі вакцинуватись також можуть записуватись на щеплення телефоном в реєстратурах своїх поліклінік та через сімейного лікаря або онлайн.

Відповідно до Helsi.me, онлайн у будні можна записуватись до пунктів щеплень при центрах первинної медико-санітарної допомоги.

У п'ятницю, суботу та неділю з 10.00 до 15.00 можна вакцинуватися в центрах масової вакцинації, до яких також є запис онлайн.

Таких центрів наразі у Львові шість.

ТРЦ Форум Львів

Центр Довженка

стадіон "Арена Львів"

ТРЦ Вікторія Гарденс

ТРЦ Spartak

IQMED Clinic

Автор фото, Львівська міська рада

Львівська міська рада у п'ятницю повідомила, що місто отримало вакцину Spikevax Moderna, якою можна буде щепитися за попереднім записом в ТРЦ Форум Львів, Центрі Довженка та на стадіоні "Арена Львів".

Вільних слотів на ці вихідні у Helsi.me вже не залишилося. Влада обіцяє відкрити слоти на вакцинацію Moderna також і в будні наступного тижня, але ці слоти станом на вечір п'ятниці ще не були доступні.

У решті трьох центрах масової вакцинації, за повідомленням мерії, можна буде щепитися вакциною CoronaVac.

У коментарі BBC News Україна перший заступник мера Львова Андрій Москаленко повідомив, що в місті є всі наявні в Україні вакцини, але здебільшого населення щеплять китайською вакциною CoronaVac.

Тепер до неї доєдналася Moderna, якої місто отримало понад 60 тис. доз. Це надходження вже спровокувало в місті ажіотаж.

AstraZeneca використовують для тих, хто вже отримав першу дозу цією вакциною. Вакцина Pfizer наразі доступна лише окремим категоріям - особам старшим за 60 років, освітянам та іншим пільговим категоріям, які визначило МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я обіцяло зробити Pfizer доступною для всіх категорій, але по факту Львів ще очікує поставок цієї вакцини в рамках цієї програми.

"Такого, як було в Чернігові чи в Києві (коли вакцину Pfizer могли отримати всі охочі - Ред.), в нас таких надходжень Pfizer ще немає, мають бути найближчим часом", - пояснив Москаленко.

Харків

У Харкові є п'ять центрів масової вакцинації, але на відміну від решти великих міст, запис до цих центрів не доступний в системі Helsi.me. Деякі працюють щоденно, деякі лише на вихідних.

Фактично потрапити в них можна через живу чергу чи за телефонним записом.

Відтак, за даними Харківської облдержадміністрації, адреси й телефони центрів масової вакцинації в Харкові такі:

Вул. Сумська, 56 (вихідні з 9.00 до 15.00) Телефон: 063 856 12 73

Вул. Шатилова Дача (вихідні з 9.00 до 15.00) Телефон: 063 856 12 72

Вул. Полтавський шлях, 56 (щодня з 9.00 до 15.00) Телефон: 096 757 32 08

Вул. Тринклера 6 (щодня з 9.00 до 15.00) Телефон: 097 765 92 89

Вул. Кооперативна 28-А (щодня з 9.00 до 15.00) Телефон: 0 800 31 66 88

Втім, як і в інших містах, щепитися в Харкові можна також в стаціонарних пунктах вакцинації при поліклініках та центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Запис туди можливий або через систему Helsi.me, або через сімейних лікарів і телефони реєстратур.

Автор фото, Харківська ОДА

Хоча Харківська міська рада повідомляє, що в місті працюють 34 пункти вакцинації, на Helsi.me доступні лише 27.

Місцева влада запевняє, що в Харкові є всі наявні в Україні вакцини, але одні доступні лише як друга доза, інші - лише для певних категорій або колективів компаній.

"В центрах масової вакцинації є CoronaVac та Pfizer. AstraZeneca отримують люди другою дозою. Moderna будуть використовувати мобільними бригадами для колективних щеплень, які будуть надходити від організованих колективів від 50 осіб і більше. Тож сьогодні є можливість щепитися будь-якою вакциною", - заявив 21 липня заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк.

Водночас, судячи з доступних у Helsi.me слотів, онлайн записатися в Харкові можна лише на щеплення китайським CoronaVac.

Те, що в місті досі фактично нереально було отримати щеплення будь-якою іншою вакциною, підтверджує кореспондентка BBC News Україна в місті.

Дніпро

Як і в інших містах в Дніпрі можна вакцинуватись, зателефонувавши своєму сімейному лікарю або в реєстратуру найближчого пункту вакцинації. Цікаво, що на Helsi.me більшість таких пунктів недоступні для онлайн запису.

Також на вихідних 24-25 липня у Дніпрі працюватимуть 12 пунктів масової вакцинації. На сайті Helsi.me вони теж не доступні.

Записатися в них можна на сайті likari.in.ua або просто прийти в живу чергу з мобільним телефоном і декларацією з сімейним лікарем. Або з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У четвер Дніпровська міська рада пообіцяла на цих вихідних щепити всіх охочих вакциною Pfizer. В деяких пунктах щеплень вільних слотів на ці дні вже немає.

Пункти працюватимуть у суботу з 10.00 до 16.00, у неділю з 10.00 до 15.00.

Обласна влада переконує, що окрім Pfizer в міських пунктах щеплення доступні також інші вакцини - Coronavac, Moderna та AstraZeneca.

Пункти масової вакцинації в Дніпрі:

вул. Панікахи, 53 (КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 3")

просп. Б. Хмельницького, 19 (КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2")

вул. Ламана, 4 (КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4")

вул. Столярова, 12 (КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1")

вул. Краснопільська, 6-Б (КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7")

вул. В. Діївська, 111 (КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 5")

вул. Караваєва, 68 (КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 6")

вул. Футбольна, 12 (КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 12")

вул. С. Ковалевської, 53-A (КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8")

вул. Висоцького, 2-А (КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 11")

вул. Батумська, 13-А (КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9")

вул. 20-річчя Перемоги, 12 (КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10").