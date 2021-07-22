Де і чим можна вакцинуватися в Києві

51 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

З 21 липня в Україні відкрили доступ до вакцинації всім охочим після 18 років. Однак у багатьох постало питання - яким чином записатися на вакцинацію, і які вакцини є в доступі.

Пояснюємо це на основі даних, які оприлюднила національна медична інформаційна система Helsi щодо Києва.

Отже, за даними Helsi, всі охочі щепитися можуть зробити це в поліклініках або в центрі масової вакцинації у МВЦ біля станції метро Лівобережна.

Як записатися

Записатися можна онлайн, за телефонами реєстратур або через свого сімейного лікаря.

Назва вакцини, запис на яку доступний онлайн, вказана у назві бригади у МВЦ та у назві кабінетів щеплення у медзакладах.

Якими вакцинами можна щепитися

Автор фото, УНІАН

Spikevax Moderna. Цю вакцину можуть обрати всі охочі від 18 років. На 22-25 червня вільних слотів на неї в системі Helsi вже немає, графік на наступний тиждень обіцяють оприлюднити 26-27 липня.

Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Її можуть отримати кияни старше 60 років. Зробити це можна в МВЦ та в деяких медзакладах. Щойно ця вакцина стане доступною для всіх вікових категорій, про це обіцяють повідомити.

CoronaVac/Sinovac Biotech. Цю вакцину можуть обрати всі охочі. Вона є і в МВЦ, і в місцевих поліклініках, і амбулаторіях та пунктах щеплення.

AstraZeneca від Covishield/SKBio. Вона доступна у деяких медзакладах для киян, хоча й не так масово, як CoronaVac.

Медики також нагадують, що дані про вільний час на запис та самі вакцини постійно оновлюються, і охочих вакцинуватися закликають стежити за оновленнями.