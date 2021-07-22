Штам Дельта. Що про нього відомо

25 хвилин(и) тому

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У четвер, 22 липня, в Олександрівській лікарні Києва виявили одразу шість випадків небезпечного штаму коронавірусу "Дельта".

Перших інфікованих цим різновидом в Україні зафіксували місяць тому, а 15 липня МОЗ повідомляло про 4 підтверджених випадки.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко днями заявив, що на початку осені штам "Дельта", ймовірно, витіснить інші варіанти вірусу і стане домінуючим в Україні.

Звідки взялася "Дельта"

Штам коронавірусу "Дельта" вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його тривалий час називали індійським, аж поки Всесвітня організація охорони здоров'я не вирішила відмовитися від географічних прив'язок у назвах вірусів.

Для позначення британського варіанту коронавірусу обрали назву "Альфа", для південноафриканського - "Бета", а для індійського - "Дельта".

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Штам спершу поширювався в самій Індії, а згодом розповсюдився і на інші країни.

"Дельта", зокрема, призвела до серйозної ковідної кризи в Росії, де останнім часом фіксують все нові й нові рекорди захворюваності. За останніми підрахунками, близько 66% нових випадків інфікування припадає саме на цей штам.

У середині липня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адганом Гебреєсус заявив, що "Дельта" поширилася вже у щонайменше 111 країнах світу.

Чим небезпечна "Дельта"

"Дельта" залишається недостатньо дослідженою, але, за попередніми оцінками, цей штам у 1,6 раза заразнішим, ніж штам "Альфа" (британський різновид вірусу), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше - до реанімації.

У випадку зараження "Дельтою" симптоми можуть бути традиційними для Covid-19 - кашель, лихоманка, втрата відчуття запаху і смаку. Але при цьому дослідник захворювання, професор Тім Спектор, зазначав, що з новим штамом такі симптоми зустрічаються рідше.

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Лихоманка залишається досить поширеним симптомом, але втрата нюху більше не є з-поміж топ-10 симптомів, розповідав він.

"Цей варіант, здається, працює дещо інакше", - каже Спектор.

"Люди можуть подумати, що у них просто якась сезонна застуда. Вони продовжують ходити на вечірки і можуть заразити ще шістьох людей. Ми вважаємо, що це створює багато проблем".

Окрім того, "Дельта" у деяких випадках також може вражати кишківник. Це може спричинити симптоми, які нагадують харчове отруєння, зокрема пронос і блювоту.

Чи ефективні вакцини

Це залишається предметом досліджень, даних про те, що наявні вакцини проти коронавірусу є неефективними проти "Дельти", наразі немає.

Свіже дослідження, оприлюднене в журналі New England Journal of Medicine, сфокусувалося на дієвості вакцин Pfizer і AstraZeneca - з'ясувалося, що дві дози вакцини Pfizer дають 88% захист від "Дельти", тоді як дві дози AstraZeneca - ефективні на 67%.