Теракти Андерса Брейвіка. У Норвегії вшановують пам'ять жертв терориста

28 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, У Норвегії відбуваються заходи вшанування пам'яті жертв терориста Брейвіка

Норвегія вшановує пам'ять 77 жертв теракту 2011 року.

10 років тому норвежець Андерс Брейвік підірвав машину з вибухівкою біля урядового комплексу в Осло, а потім поїхав на острів Утойя, де розстріляв 69 учасників молодіжного літнього табору правлячої Робітничої партії. Загалом жертвами терактів Брейвіка стали 77 людей.

Терорист

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Біля Кафедрального собору Осло поклали 77 троянд

Після арешту Брейвік заявив, що винним себе не вважає, оскільки нібито боровся за захист європейської цивілізації.

За його словами, він ненавидів не стільки іноземців, скільки "зрадників" серед норвежців, а табір на острові Утойя обрав мішенню тому, що той слугував поширенню згубних, на його думку, ідей мультикультуралізму та соціалізму.

Брейвік розповів, що мріяв здійснити теракт за прикладом "Аль-Каїди": захопити і відтяти перед відеокамерою голову експрем'єрці Норвегії, колишній лідерці Норвезької робітничої партії Гру Харлем Брунтланд.

Суд засудив Брейвіка до 21 року в'язниці - максимальний термін за місцевим законодавством. Цей строк можуть продовжити, якщо після його закінчення суд вирішить, що злочинець продовжує бути небезпечним.

Через чотири роки після теракту на острові Утойя знову відкрився молодіжний табір Робітничої партії.

Деякі з тих, хто вижив під час теракту на Утойя, тепер працюють у школах. За словами однієї з них, Астрід Хоем, вона прагне пояснити дітям, що всі люди рівні.

Уряд хотів спорудити на острові меморіал у вигляді 77 стовпів (за кількістю загиблих), але місцеві мешканці виступили проти. Вони заявили, що щоденне нагадування про страшну подію подіє на них гнітюче.

Церемонії вшанування

Нинішній уряд Норвегії, яким керують праві партії, підготував велику програму вшанування загиблих.

Автор фото, EPA

Заходи розпочнуться на місці першого теракту в урядовому кварталі Осло, де з промовою виступить прем'єрка Ерна Сульберг.

Чиновники покладуть вінки, в прямому ефірі зачитають прізвища 77 загиблих. У кафедральному соборі Осло відбудеться поминальна служба, після якої у всіх церквах Норвегії задзвонять дзвони.

Трохи пізніше король Гаральд V звернеться до нації з того самого стадіону Oslo Spektrum, де він виступив наступного дня після терактів 10 років тому.

О 19:00 за місцевим часом дзвони мерії Осло проб'ють 77 разів.

На острові Утойя відбудуться траурний мітинг, хвилина мовчання та покладання вінків.

В Осло відкриється виставка документів і предметів, пов'язаних з терактами Брейвіка. Там будуть, зокрема, рештки машини, яку він підірвав біля будинку уряду. Деякі родичі жертв вважають, що цим йому роблять непотрібну рекламу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Терорист Брейвік підірвав автомобіль з вибухівкою біля будинку уряду, внаслідок чого загинули 8 людей. Потім він поїхав на острів Утойя, де вбив ще 69 молодих людей

"Пряниковий будиночок"

Андерс Брейвік провів 10 років в камері, розрахованій на одну людину. Вона має три кімнати, телевізор й спортивні тренажери, тому норвезькі журналісти охрестили її "пряниковим будиночком". Також він заочно вивчав політологію в університеті Осло і надсилав тюремній адміністрації скарги, вимагаючи лосьйон для гоління та ігрову приставку.

Нещодавно терорист заявив, що готовий продати права на книгу і фільм про нього за 10 мільйонів доларів. Наразі ніхто не проявив зацікавленості.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дзвони на будинку мерії Осло проб'ють 77 разів під час вшанування пам'яті загиблих

Головним чином він незадоволений ізоляцією, яка не дозволяє йому пропагувати свої погляди, але в цьому питанні поступатися йому ніхто не збирається.

Брейвік регулярно подає прохання про умовно-дострокове звільнення. Не зрозуміло, на що він розраховує, адже каже, що у в'язниці ще більше радикалізувався.

Не досяг жодних цілей

За винятком офіційних церемоній, 10-я річниця трагедії не викликала помітної реакції, особливо за межами Норвегії. Ще менше інтересу до долі самого Брейвіка.

Місцеві журналісти і політологи переважно пишуть про те, жодних своїх цілей він не досяг. Адже не зміг ані змінити суспільство, ані стати культовою єднальною фігурою для однодумців у всьому світі.

Брейвік не приховував наміру перетворити суд над ним в пропагандистську трибуну, але процес зробили закритим.

Великий маніфест, який він розмістив в інтернеті перед нападом, широкої популярності не набув. Не збулися і мрії Брейвіка про масові виступи на його підтримку, і навіть революцію.

У норвезького терориста був єдиний прямий послідовник - Брентон Таррант, який 15 березня 2019 року відкрив стрілянину в двох мечетях в Новій Зеландії, і який заявив, що головним прикладом для нього був Брейвік.

В американських ультраправих виник вираз "to go full Breivik" ("Увійти в режим повного Брейвіка") - тобто відмовитися від нормального життя заради терору. Іноді вони згадують його на своїх форумах, але в основному надихаються ідеологією Третього райху і власного Ку-клукс-клану.