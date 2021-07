Емі Вайнгауз і трагічний Клуб-27. Якою пам'ятають співачку

Родом із джазу

Амальгама стилів

Однак для Емі зразком для наслідування і тут, як і в усьому іншому, був заокеанський. Свою зачіску вона злизала в Ронні Спектор, однієї з трьох дівчат із популярного у 1960-х нью-йоркського вокального тріо The Ronnettes.

Вокальне тріо The Ronnettes

Схожість була настільки разючою, що коли Спектор побачила в газеті New York Post фотографію Вайнгауз, вона була на сто відсотків впевнена, що газета оприлюднила її фото 40-річної давнини, і переконалася, що це не так, лише надягнувши окуляри.

Оголена душа

Уся пісня - відповідь на вмовляння і наполегливі прохання піти лікуватися. Відповідь одна: "No, no, no!".