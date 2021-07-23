Карикатура на Зеленського. Чому київська бібліотека прибрала роботу художника Смаля

1 година тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Карикатура, яку прибрали з виставки

Київська публічна бібліотека імені Лесі Українки прибрала з виставки робіт відомого українського карикатуриста Олега Смаля зображення президента Володимира Зеленського.

Хоча ще 19 липня, коли відкривали виставку художника, сама ж бібліотека похвалилась, що у представленій колекції є карикатури на всіх президентів України.

Олег Смаль, відомий своїми політичними карикатурами для видань "Дзеркало Тижня" та KyivPost, звинуватив бібліотеку у тому, що його роботу прибрали з виставки без попередження. Він закликав більше не відвідувати виставку.

А директорка бібліотеки Ольга Романюк у коментарі ВВС News Україна пояснила, що заклад відвідують багато прихильників чинного президента, їх не хотіли ображати. У бібліотеці наполягають - жодної політичної цензури у цій історії немає.

Карикатури і гумор

19 липня на сайті однієї з найвідоміших бібліотек Києва з'явилась новина про відкриття там виставки: "Олег Смаль - сміхотворець і не тільки".

Пан Смаль є відомим в Україні карикатуристом. У 2015 році в інтерв'ю BBC News Україна він стверджував, що для "політичного карикатуриста немає нічого святого".

19 липня керівництво бібліотеки дуже схвально відгукувалось про експозицію.

Підпис до фото, Олег Смаль

"В експозиції представлені карикатури на політичних діячів, усіх українських президентів, соціально важливі події та явища", - наголосили у новині.

На сайті бібліотеки можна знайти одразу кілька новин про цю виставку та навіть інтерв'ю з автором.

Проте вже за кілька днів почався скандал.

"Перший випадок в біографії. Я не хочу, щоб на мою виставку в бібліотеці ім. Лесі Українки приходили люди. Причина на фото. На порожньому місці була карикатура на президента Зеленського. Дрібниця, але я з такою виставкою виглядаю "хоробрим" карикатуристом, котрий насміхається безжально над колишніми президентами і боїться нинішнього. Роботу зняли організатори виставки -"кабы чего не вышло...", - написав пан Смаль і опублікував фото з порожнім місцем, де була карикатура на чинного президента.

Автор фото, Олег Смаль

Розгніваний автор пообіцяв, що тепер в Україні організовувати виставок не збирається.

У розмові з ВВС News Україна Олег Смаль пояснив, що зняття карикатури обґрунтували можливою образою почуттів чиновників, які у бібліотеці пишуть іспити з української мови.

Олег Смаль надав BBC News Україна карикатуру, яку прибрали з виставки.

Він наполягає, що раніше у нього не було проблем із карикатурою на чинного президента у його власній галереї.

Автор фото, Олег Смаль

Щодо політичного тиску чи цензури в минулому, то згадував проблеми у часи президентів Кучми та Януковича.

"Звісно, були раніше проблеми - з Кучмою, з Януковичем. Різні проблеми, судові позови, блокування виходу газет з карикатурами і багато подібного", - згадує художник.

При цьому за часів Ющенка чи Порошенка серйозних проблем не було.

Не образити виборців Зеленського

BBC News Україна поспілкувалась з директоркою бібліотеки імені Лесі України Ольгою Романюк.

Пані Ольга запевнила, що про політичну цензуру в цій історії не йдеться, а прибирання роботи пояснила прагненням не образити почуття прихильників Володимира Зеленського.

Автор фото, Олег Смаль

"Будь-яких портретів чи зображень чинних президентів на стінах приміщень державної установи ми ніколи не вивішували за незалежної України. Цього разу ми ухвалили рішення не вивішувати ще й через те, що серед наших відвідувачів багато тих, хто обрав і досі підтримує нинішнього президента. І гостро реагує на подібні речі. Перетворювати приміщення бібліотеки на майданчик сварок між відвідувачами, подібний тому, що твориться в соціальних мережах, ми не хочемо", - повідомила пані Ольга.

Хоча в день відкриття виставки бібліотека не бачила проблеми у карикатурі на чинного президента.

Ольга Романюк наполягає, що попри наше бажання чи небажання, Зеленський - законно обраний більшістю.

Автор фото, Олег Смаль

"Я особисто голосувала не за нинішнього президента, то був мій особистий громадянський вибір", - додає вона.

"Підписаними ним законами, указами про відзначення ювілеїв і подій бібліотека керується у діяльності, як будь-яка державна установа. Цензури немає", - наполягає директорка.

Автор фото, Олег Смаль

Вона припускає, що художник просто може бути ображений через те, що на відкриття виставки прийшли тільки десяток людей.

За її словами, більшість співробітників бібліотеки цю роботу щодо президента сприйняли не як карикатуру на політичну діяльність президента, а як карикатуру на нього як людину.

Автор фото, Олег Смаль

Ольга Романюк наполягає, що Олег Смаль у своїй галереї не виставляв карикатуру на президента Зеленського. Що сам художник заперечує.

"В моїй галереї була велика виставка з усіма президентами. Жодних цензурних проблем", - вказує художник.